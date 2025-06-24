«Интер» Месси упустил первое место в группе КЧМ. Соперник отыграл два гола за восемь минут

Суарес забил и ассистировал в матче «Палмейрасом», но этого не хватило для победы. В плей-офф прошли и те, и другие.

«Интер Майами» и «Палмейрас» определили, кто их них займёт первое место в группе А на клубном чемпионате мира. Игра порадовала болельщиков большим количеством голов.

Командам было достаточно поделить очки, чтобы вдвоём шагнуть в 1/8 финала. Правда, «Интер Майами» при таком раскладе остался бы на второй строчке в таблице группы. Американский клуб снова оставил в запасе Жорди Альбу. Испанец пропустил старт КЧМ-2025 из-за мышечного повреждения, а во второй игре его выпустили в концовке. Все остальные статусные футболисты команды — Серхио Бускетс, Лионель Месси и Луис Суарес — появились на поле с первых минут.

«Палмейрас» усадил в запас экс-нападающего «Барселоны» Витора Роке, который до этого играл на турнире в основе. С первых минут вышел бывший защитник «Локомотива» Мурило. То же самое касается 18-летнего Эстевана, который после окончания турнира уедет в «Челси». Кстати, бразильский клуб не пропустил ни одного мяча по итогам двух туров.

«Палмейрасу» хватило четырёх минут, чтобы нанести первый удар в створ. Густаво Гомес пробил головой со стандарта, но Оскар Устари зафиксировал мяч в руках. Месси впервые напомнил о себе на 10-й минуте. Звёздный аргентинец упал в штрафной площади «Палмейраса», однако судья Шимон Марциняк показал, что нужно продолжать игру.

А ещё через шесть минут «Интер Майми» наказал соперника. Суарес грудью скинул мяч на Тадео Алленде, а тот удрал от защитников с центра поля и спокойно реализовал выход один на один с вратарём. Большой привет обороне «Палмейраса»! Печальная новость для персональных болельщиков Мурило — бразилец дёрнул мышцу во время забега за реактивным Алленде. Вместо одного экс-легионера РПЛ на поле вышел другой — Бруно Фукс когда-то провёл несколько матчей за ЦСКА.

Месси в поисках мяча глубоко опускался на свою половину поля. Лео неоднократно начинал атаки с позиции опорного полузащитника, а временами делал это на месте правого защитника. Впереди у Месси до перерыва мало что получалось. В самой концовке тайма аргентинец сорвал перспективную атаку соперника, за что получил жёлтую карточку. Перед этим «Палмейрас» мог отыграться, но Факундо Торрес немного не попал в дальний угол. Этот момент стал следствием удушающего прессинга со стороны бразильского клуба.

Шимон Марциняк показывает жёлтую карточку Лионелю Месси Фото: Megan Briggs/Getty Images

В перерыве болельщикам на стадионе в Майами презентовали трофей за победу в Кубке Стэнли. Капитан клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Александр Барков разгуливал с наградой в компании нескольких партнёров по команде. Среди них был россиянин Дмитрий Куликов. Хоккейный клуб из штата Флорида завоевал престижный трофей во второй раз подряд. «Интер Майми» пока только мечтает о подобном.

На старте второй половины Алленде заходил на дубль. Очередной классный пас Суареса, классный рывок аргентинца. Но на этот раз мяч пролетел мимо створа. А чуть позже Месси пальнул выше перекладины. В параллельном матче «Порту» и «Аль-Ахли» устроили настоящее безумие — забили по три мяча к 53-й минуте. Этот результат устраивал «Палмейрас».

А потом пришло время Суареса. На 65-й минуте уругваец ушёл от двоих, включая Фукса, и вколотил мяч в ближнюю девятку. Гол+пас в матче клубного чемпионата мира — очень неплохо для 38-летнего футболиста. Сразу после этого Хавьер Маскерано выпустил на замену ещё одного звёздного игрока — Альбу. А «Палмейрас» отправил на поле Роке.

Футболисты «Интер Майами» празднуют второй гол Фото: Megan Briggs/Getty Images

Бразильский клуб отыграл один гол усилиями вышедших на замену футболистов. Аллан отдал классный пас на Паулиньо, а тот покатил мяч мимо вратаря — 2:1. Но и это не всё. Через восемь минут «Интер» пропустил во второй раз. Маурисио (тоже вышел на замену) оказался первым на отскоке в штрафной площади и вогнал мяч в сетку. Месси оставалось только недовольно качать головой. Бразильский клуб перевернул игру и вернул себе первое место в таблице группы. В добавленное время номинальные гости могли забить третий, но вратарь Устари спас американский клуб. «Палмейрас» опередил «Интер» по дополнительным показателям.

24 июня Месси исполнилось 38 лет, и его команда вышла в плей-офф. С другой стороны, она потеряла первое место в группе и попала в первом раунде плей-офф на «ПСЖ». Встреча Месси с бывшим клубом — это будет интересно! А «Палмейрас» ждёт бразильская разборка с «Ботафого».