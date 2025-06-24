«Николич ушёл не из-за денег. «Спартак» Станковича увидим сейчас». Где теперь Божович

Божович — уникальный для нашего футбола персонаж. Он единственный из иностранных тренеров, кто рулил семью клубами РПЛ, причём некоторыми дважды! После отъезда из России Миодраг пропал с радаров, на звонки месяцами не отвечал. Корреспондент «Чемпионата» разыскал Графа на родине и расспросил о последних новостях.

— Наверняка слышали о трансфере Тикнизяна в «Црвену Звезду». Одобряете его выбор?

— Да. Для него это очень хорошо. «Црвена Звезда» является одним из самых больших клубов в Европе, играет в квалификации Лиги чемпионов. Здесь у Тикнизяна будет возможность проявить себя на самом высоком уровне. Считаю, что он правильно поступил.

— В «Црвене Звезде» у него объективно больше шансов стать чемпионом, чем было в ЦСКА и «Локомотиве»?

— Я надеюсь.

— Но и конкуренция за место в составе неслабая?

— Наверняка. «Црвена Звезда» покупает хороших футболистов, усиливается. Сейчас ещё бывшего защитника «Зенита» Родригао берут. Конкуренция у Тикнизяна точно будет, но она ему только на пользу пойдёт. Конкуренция повышает качество футболиста.

Наир Тикнизян в «Црвене Звезде» Фото: ФК «Црвена Звезда»

— С деньгами у «Црвены» всё хорошо, раз могут позволить себе игроков из РПЛ?

— С деньгами сейчас там нормально. «Црвена Звезда» стабильно зарабатывает на выступлениях в Лиге чемпионов и продажах игроков, в том числе талантливой молодёжи. Плюс поддержка «Газпрома». Так что экономическая ситуация в клубе хорошая.

— Почему другой россиянин, Пруцев, в «Црвене» не закрепился?

— У него была очень высокая конкуренция. Очень. Возможно, Пруцев её просто не выдержал.

— В Сербии транслируют РПЛ?

— Да. Но я ещё месяц назад был в Иране, поэтому не смотрел.

— Новости-то наверняка видели. Удивила смена чемпиона в России?

— Честно говоря, да. «Зенит» много лет был самым сильным, постоянно становился чемпионом. У них была лучшая система, качественные иностранцы, прежде всего из Южной Америки. Но ничего страшного не произошло. У «Краснодара» тоже деньги есть, а главное – своей работой команда заслужила стать чемпионом.

— С кем из России на связи?

— Есть люди, с которыми поддерживаю контракт: Хасанби Биджиев, Александр Шикунов, ребята из «Крыльев Советов».

— Биджиев с махачкалинским «Динамо» не удивил?

— Не удивил. Мы знакомы ещё с Перми. Когда я был тренером «Амкара», Биджиев занимал пост спортивного директора. Я уже тогда видел у него хороший тренерский потенциал.

— Не поздновато он вышел на первые роли?

— Почему поздно? Анчелотти возглавил сборную Бразилии в 66 лет.

— Чем для себя объясняете спортивное долголетие Дзюбы?

— И это тоже не удивляет. Дзюба — человек с сильным характером. Решил играть долго — и играет. Ему футбол до сих пор в радость. Если работа доставляет человеку удовольствие, то он и работает гораздо эффективнее. Это очень важно.

— Кажется, вы с Артёмом были на одной волне — оба юмористы?

— Это нормально. С юмором жить и работать легче. Не надо всё серьёзно воспринимать — иногда надо проще смотреть на вещи.

Миодраг Божович и Артём Дзюба в «Ростове» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— Где теперь ваш земляк Никола Дринчич?

— Давно с ним не общался. Знаю, что до недавних пор он тренировал «Раднички» из Ниша. Сейчас временно без работы.

— Следите за тем, что творится в «Крыльях Советов»?

— Совсем немного. Слышал, что там снова перемены. В последние годы не слишком внимательно следил за ситуацией в клубе, но меня эти новости не удивляют. В футболе всегда есть турбулентность. При мне такое тоже бывало в Самаре.

— Московское «Динамо» вам тоже не чуждо. Карпин — подходящий выбор для клуба?

— Я думаю, да.

— Отсутствие «тренерских» трофеев не смущает?

— Где-то должен быть первый. Может быть, с «Динамо» будет. Хотя работать там очень сложно.

— Что имеете в виду?

— Когда «Динамо» в последний раз было чемпионом? Ещё в Советском Союзе. Если они так долго не могут взять первое место, значит, там сложно работать.

— Совместительство Карпина в сборной не повредит клубу?

— Не должно.

— Как вам первый сезон Станковича в России?

— Нормально.

— Четвёртое место — не слишком низко для «Спартака»?

— Со «Спартаком» тоже очень сложная ситуация. Работу Станковича надо оценивать в этом году. Принимая новую команду, тренер также получает в наследство наработки предшественника. «Спартак» Станковича мы увидим во втором сезоне. Посмотрим, какие будут результаты сейчас.

Деян Станкович и Марко Николич Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Уход Николича из ЦСКА после удачного первого сезона — сюрприз?

— Вообще не удивлён. Я точно знаю, что Николич очень-очень хотел работать в Европе и искал варианты. С АЕКом он будет играть в еврокубках. Думаю, для него это было очень важно.

— То есть дело не в деньгах?

— Не думаю, что он погнался за деньгами. Тут чисто спортивные мотивы. 100%.

— Слышали, что ваш первый русский клуб, «Амкар», без поражений идёт во Второй лиге?

— Мне попадалась такая новость на глаза. Очень рад за «Амкар». Наверняка что-то от меня там тоже осталось (смеётся). Я бы очень хотел их снова видеть в Премьер-Лиге!

Миодраг Божович в «Амкаре» (2008) и «Арсенале» (2021) Фото: РИА Новости/«Чемпионат»

— На днях министр спорта Сербии Зоран Гаич предложил предоставить стадион сборной России после возвращения в официальные турниры. Поддерживаете?

— Полностью поддерживаю.

— В Белграде на матч сборной России придут зрители?

— Я думаю, полный стадион соберётся.

— Вы серьёзно?

— Да. Сербский народ любит Россию.

— Как вам работалось в «Эстегляле»?

— У меня было два «Эстегляля». В Ахвазе я добился нормальных результатов: мы шли на 9-10-м местах, что для этого клуба очень хорошо. Однако они не платили деньги, и я ушёл. Другой «Эстегляль», из Тегерана, это большой клуб по меркам Ирана. Спустя два месяца они меня уволили и тоже ничего не заплатили. Пришлось подавать заявление в палату по разрешению споров ФИФА. Жду ответа.

— При вас в стране ещё было спокойно?

— Не особо. Уже ходили слухи, что будут удары. Мне кажется, они ещё раньше собирались атаковать Иран.

— Вовремя вы оттуда уехали?

— Американцы вместе с Израилем делают плохие вещи. Получается, что если ты сильнее, то можешь поступать так, как хочешь. Почему они это делают? Зачем атакуют независимую страну? Кто им дал право? Очень много вопросов. Я узнал в Иране много хороших людей, мне очень жалко этот народ.

— Последний вопрос.

— Для кого последний — для тебя или для меня? Не последний — крайний, ха-ха! Шучу-шучу.

Миодраг Божович в гостях у «Чемпионата» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Договорились. Допускаете, что у вас ещё будет восьмой клуб в России?

— Допускаю, почему нет? Разговоров пока не было, а желание есть. У меня остались добрые воспоминания о стране. Посмотрим, что будет.