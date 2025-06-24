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Расписание спортивных матчей 25 июня 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: «Челси» и «Боруссия» в борьбе за плей-офф клубного ЧМ, теннис и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 25 июня 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 25 июня: «Шанхай» Слуцкого в китайской Суперлиге, Мирра Андреева в Бад-Хомбурге и Италия — Польша в Лиге наций!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 4:00: «Эсперанс» — «Челси», клубный чемпионат мира — 2025, группа D, 3-й тур

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Эсперанс
Тунис, Тунис
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» окажется в плей-офф?

«Челси» во 2-м туре клубного чемпионата мира уступил «Фламенго» (1:3). Пока что лондонцы не оформили выход в плей-офф. Но для прохода дальше достаточно в следующей встрече обыграть «Эсперанс» из Туниса. Не самый сложный соперник для европейского топа. Однако «Эсперанс» в прошлом матче одолел «Лос-Анджелес» (1:0) и также надеется на попадание в 1/8 финала. Будет ли сенсация? Или «Челси» без проблем пройдёт дальше?

Статистика клубного чемпионата мира — 2025
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⚽️ 4:00: «Лос-Анджелес» — «Фламенго», клубный чемпионат мира — 2025, группа D, 3-й тур

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 04:00 МСК
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес, США
Не начался
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: бразильский топ разберётся с командой-хозяйкой?

«Фламенго» уже оформил выход в плей-офф КЧМ. В 3-м туре бразильцы проведут полутоварищеский матч с «Лос-Анджелесом». Хозяева турнира уже точно покинут клубный чемпионат мира после трёх встреч. Так что обе команды могут просто выдать яркую и атакующую игру. Тем интереснее понаблюдать за топ-клубами Южной и Северной Америки.

Статистика клубного чемпионата мира — 2025
«Фламенго» — самый популярный клуб Южной Америки:
Соперник «Челси» по КЧМ — главный феномен Южной Америки
Соперник «Челси» по КЧМ — главный феномен Южной Америки

⚽️ 14:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», Китай — Суперлига, 15-й тур

Китай — Суперлига . 15-й тур
25 июня 2025, среда. 14:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Не начался
Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер
Тяньцзинь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Шэньхуа» останется лидером в чемпионате Китая?

«Шанхай Шэньхуа» после 14 туров набрал 32 очка и делит первое место в таблице с «Бэйцзин Гоань». Леонид Слуцкий совершает вторую попытку взять золото чемпионата Китая. Чтобы не потерять первое место (пусть и не единоличное), в следующем туре нужна победа над «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Клуб из Тяньцзиня занимает пятое место в таблице — не самый лёгкий соперник. Но «Шэньхуа» обязан побеждать любую команду, если планирует стать чемпионом.

Турнирная таблица китайской Суперлиги
Слуцкий успешен в Кубке Китая:
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого вышел в 1/4 финала Кубка Китая, обыграв «Шанхай Порт»

🎾 18:30*: Мирра Андреева (Россия, 3) — Клара Таусон (Дания), Бад-Хомбург, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Бад-Хомбург. 2-й круг
25 июня 2025, среда. 12:00 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Клара Таусон
23
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Интрига: справится ли Мирра четвёртый раз за сезон с Кларой Таусон?

Мирра Андреева как высоко сеянная начинает «пятисотник» в Бад-Хомбурге со второго круга. Её первой соперницей будет хорошо знакомая датчанка Клара Таусон. Девушки уже трижды встречались в этом сезоне, и во всех случаях сильнее была россиянка — в финале Дубая, а также в Индиан-Уэллсе и Риме. Победительница нового матча сразится в 1/4 финала Бад-Хомбурга с кем-то из пары Линда Носкова — Донна Векич.

WTA-500. Бад-Хомбург-2025. Турнирная сетка
У россиянки отличные шансы ворваться в тройку лучших мирового рейтинга:
Мирра может взлететь в топ-3, а Медведев — упасть на 14-е место. Расклады перед Уимблдоном
Мирра может взлететь в топ-3, а Медведев — упасть на 14-е место. Расклады перед Уимблдоном

🏐 19:30: Болгария — Япония, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
25 июня 2025, среда. 19:30 МСК
Болгария
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: помогут ли родные стены болгарам?

Молодые болгарские звёздочки неплохо проявили себя на первой неделе, а теперь сыграют дома. Есть и усиление — вернулись в состав диагональный Димитар Димитров и капитан команды — центр Алекс Грозданов. Конечно, команда Джанлоренцо Бленджини хочет проявить себя на этапе в Бургасе.

Но сборная Японии — фаворит. Даже без основных игроков «самураи» на первой неделе проиграли только Польше. Козыри прежние — скорость и сумасшедшая защита. Смогут ли огорчить хозяев?

Статистика Лиги наций, мужчины
Новичок «Локомотива» уже сейчас один из лидеров сборной Болгарии:
Главный вундеркинд мирового волейбола едет в Россию! «Локомотив» подписал уникума
Главный вундеркинд мирового волейбола едет в Россию! «Локомотив» подписал уникума

🏐 20:30: Италия — Польша, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
25 июня 2025, среда. 20:30 МСК
Италия
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: матч лидеров мирового волейбола!

Встреча в Чикаго — одна из центральных, если не самая центральная на второй неделе. Италия на этот этап подвезла шикарное усиление — доигровщиков Алессандро Микьелетто и Даниеле Лавию, а также центрального Джанлуку Галасси. Команда Фердинандо де Джорджи нацелена на успех. Поляки же пока единственная команда, которая не потеряла ни одного очка. Молодые игроки Николы Грбича здорово себя проявили на первой неделе. И у «бяло-червоных» тоже есть пополнение — в США поехали доигровщики Камиль Семенюк и Александр Сливка. К тому же в Чикаго по традиции встречи посещает большая польская диаспора. Этот матч обязательно нужно смотреть!

Статистика Лиги наций, мужчины
Сборная Польши — единоличный лидер после первого этапа:
Слёзы Ирана и лидерство Польши. Как прошла первая неделя Лиги наций
Слёзы Ирана и лидерство Польши. Как прошла первая неделя Лиги наций

⚽️🎦 22:00: «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе», клубный чемпионат мира — 2025, группа F, 3-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Мамелоди Сандаунз
Претория, ЮАР
Не начался
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: клуб из ЮАР совершит сенсацию на КЧМ?

«Флуминенсе» лидирует в группе F после двух туров с четырьмя очками. Для выхода в плей-офф в 3-м туре бразильцам нужно не уступить «Мамелоди Сандаунз». Клуб из ЮАРа приятно удивил на КЧМ: в первой встрече они разобрались с «Ульсан Хёндэ» (Южная Корея, 0:1), а затем зарубились с дортмундской «Боруссией» (3:4). Так что не исключено, что «Флуминенсе» пострадает от «Мамелоди». Интрига жива!

Статистика клубного чемпионата мира — 2025
Все неевропейские участники КЧМ-2025:
Американец с паспортом РФ, топы Бразилии и клуб Малкома! Кто бросает вызов Европе на КЧМ
Американец с паспортом РФ, топы Бразилии и клуб Малкома! Кто бросает вызов Европе на КЧМ

⚽️ 22:00: «Боруссия» Дортмунд — «Ульсан Хёндэ», клубный чемпионат мира — 2025, группа F, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа F. 3-й тур
25 июня 2025, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Ульсан Хёндэ
Ульсан, Южная Корея
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Боруссия» легко окажется в 1/8 финала?

«Боруссия» находится в шаге от 1/8 финала КЧМ. В 3-м туре дортмундцы сыграют с «Ульсан Хёндэ», потерявшими шансы на плей-офф. У команды Нико Ковача не должно возникнуть проблем: для прохода дальше хватит ничьей. Но КЧМ показал, что и клубы не из Европы способны демонстрировать результаты. Возможно, южнокорейцы захотят совершить сенсацию на прощание.

Статистика клубного чемпионата мира — 2025
Ковач тяжело пережил прошлый матч «Боруссии»:
Тренер «Боруссии» Ковач прокомментировал победу над «Мамелоди Сандаунз» на клубном ЧМ
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