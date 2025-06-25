Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Что случилось в РПЛ за неделю, сезон-2025/2026, трансферы, тренерские назначения, календарь, контракты

ЦСКА представил тренера, «Спартак» усилил штаб, у «Локо» – три трансфера. Главное в РПЛ
Никита Паглазов
Что случилось в РПЛ за неделю
Аудио-версия:
Комментарии
У «Краснодара» сорвалась сделка по Сперцяну, а «Зенит» продлил контракт с игроком-талисманом.

В РПЛ бурлит жизнь даже в межсезонье! Клубы готовятся к старту чемпионата-2025/2026. Каждый день происходит что-то интересное. Рассказываем о главных событиях прошедшей недели.

Календарь РПЛ

Российская Премьер-Лига представила полный календарь матчей в сезоне-2025/2026. С ним можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Отметим, что в 1-м туре, который состоится 18-21 июля, нас ждут следующие встречи:

  • «Зенит» — «Ростов»;
  • «Спартак» — «Динамо» Махачкала;
  • «Динамо» Москва — «Балтика»;
  • «Локомотив» — «Сочи»;
  • «Ахмат» — «Рубин»;
  • «Торпедо» — ЦСКА;
  • «Пари НН» — «Краснодар»;
  • «Акрон» — «Крылья Советов».
Подробно разобрали календарь сезона-2025/2026:
Как же «Спартаку» повезло с календарём РПЛ! А вот «Зениту» и «Краснодару» будет сложно
Как же «Спартаку» повезло с календарём РПЛ! А вот «Зениту» и «Краснодару» будет сложно

Изменения в «Пари НН»

«Пари НН» после сохранения места в РПЛ и прихода тренера Алексея Шпилевского начал чистку состава. Клуб объявил, что защитники Кирилл Гоцук и Станислав Магкеев покинули Нижний Новгород на правах свободных агентов. Экс-капитан «Пари НН» — рекордсмен по количеству матчей за команду. На счету Гоцука 168 проведённых игр. Магкеев выступал за нижегородцев с 2024 года.

Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Также в «Пари НН» сообщили, что на стадионе клуба планируется ремонт. Несколько домашних матчей в сезоне-2025/2026 состоятся на чужой арене. Возможные варианты: «Ак Барс Арена» в Казани («Рубин»), «ВЭБ Арена» в Москве (ЦСКА) и стадион в Саранске. Наиболее вероятная история — с ареной в Мордовии.

Шпилевский работал в системе «РБ Лейпциг» и становился чемпионом Кипра:
Большой день для «Пари НН»! Официально остались в РПЛ и взяли тренера с европейским опытом
Большой день для «Пари НН»! Официально остались в РПЛ и взяли тренера с европейским опытом

Скандал с «Торпедо»

«Торпедо» угодило в крупный скандал сразу после возвращения в РПЛ. В четверг, 19 июня, в СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении акционера клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Оба были доставлены в отделение полиции для проведения следственных действий. Соболева и Скородумова подозревают в попытке дать взятку одному из судей за принятие решения в пользу клуба. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Журналист Сергей Ильёв сообщал, что подозрения связаны с матчем с «Сочи». «Торпедо» одержало в нём минимальную победу, забив с пенальти, который главный арбитр назначил после вмешательства видеоассистентов.

Леонид Соболев и Валерий Скородумов

Леонид Соболев и Валерий Скородумов

Фото: ФК «Торпедо»/из личного архива Леонида Соболева

В СМИ активно обсуждается возможное снятие москвичей с сезона-2025/2026. Однако серьёзных разговоров среди руководителей об этом пока не ходит. «Торпедо» готовится к РПЛ и приобретает футболистов. Например, клуб подписал контракт с голкипером Ростиславом Солдатенко. Также вместе с автозаводцами тренируется экс-защитник сборной России, ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес. Мы увидим российского бразильца в ещё одном клубе РПЛ?

Для тех, кто пропустил громкий скандал с «Торпедо»:
Последствия скандала с уголовным делом «Торпедо». Есть два варианта не пустить клуб в РПЛ
Последствия скандала с уголовным делом «Торпедо». Есть два варианта не пустить клуб в РПЛ

Конец «Химок»

«Химки» — всё. Пресс-служба подмосковного клуба в соцсетях объявила о прекращении своего существования.

ФК «Химки»
ФК «Химки»
официальное заявление

«Дорогие болельщики, друзья, коллеги! Принято непростое решение — приостановить деятельность футбольного клуба «Химки» в его текущем виде. «Химки» — не просто клуб. Это команда, история, общность людей, преданных одному делу. Мы пережили вместе многое — и радость побед, и горечь поражений. Мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, сделали всё возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ».

«Наша команда — на поле и за его пределами — работала с полной самоотдачей, — также говорится в заявлении. — Несмотря на приложенные усилия, клуб остался вне профессиональных соревнований. В сложившихся условиях пауза в деятельности — вынужденный, но взвешенный шаг. Спасибо игрокам, тренерам, сотрудникам, болельщикам и партнёрам. Вы были и остаётесь частью клуба. Без вас «Химок» не существовало бы. Этот путь был непростым, но настоящим. «Химки» — наша с вами команда. И это навсегда».

Напомним, «Химки» сохранили место в РПЛ по итогам сезона-2024/2025. Однако из-за серьёзных финансовых проблем команда не получила лицензию на следующий чемпионат.

«Чемпионат» пообщался с экс-игроком «Химок»:
«Тяжело работать, не получая полгода зарплату». Экс-игроку «Химок» больно за клуб
Эксклюзив
«Тяжело работать, не получая полгода зарплату». Экс-игроку «Химок» больно за клуб

У «Спартака» новый тренер

«Спартак» перед стартом сезона усилил тренерский штаб. Клуб сообщил, что серб Ненад Джорджевич стал ассистентом Деяна Станковича. Бывший защитник сборных Югославии и Сербии и Черногории имеет тренерскую лицензию УЕФА А, а сейчас проходит обучение на категорию УЕФА Pro. С лета 2023 года Джорджевич работал ассистентом главного тренера в «Аль-Васле» из ОАЭ. За это время дубайский клуб выиграл чемпионат и Президентский кубок страны. Интересно, что Ненад с 2010 по 2011 год выступал за самарские «Крылья Советов».

Ненад Джорджевич

Ненад Джорджевич

Фото: spartak.com

Также москвичи работают над трансферами. По информации «Чемпионата», «Спартак» близок к подписанию контракта с форвардом Антоном Заболотным. А Эсекьель Барко может уехать обратно на родину. По информации Muy Independiente, «Индепендьенте» рассматривает вариант с возвращением игрока. Также агент форварда Манфреда Угальде сообщил, что его клиент хотел бы «сделать шаг вперёд». Но претендентов на костариканца пока что нет.

Объясняем, зачем «Спартак» берёт экс-игрока ЦСКА и «Зенита»:
Почему Заболотный и «Спартак» — это нормальный союз
Почему Заболотный и «Спартак» — это нормальный союз

У московского «Динамо» затянулась сага с уходом звезды

Москвичи продолжают подготовку к сезону РПЛ-2025/2026 под руководством Валерия Карпина. 26 июня «Динамо» сыграет в товарищеском матче с 2DROTS. Очередная встреча с медиафутбольным гигантом.

Валерий Карпин

Валерий Карпин

Фото: fcdynamo.ru

Параллельно развивается история с уходом Хорхе Карраскаля. Как стало известно «Чемпионату» от источника, знакомого с ходом переговоров, «Фламенго» не оставляет попыток подписать колумбийца. Однако стороны никак не могут прийти к компромиссу в вопросе трансферной стоимости Карраскаля.

Карпин станет «магнитом» для игроков сборной?
Каким будет «Динамо» при Карпине. Команда превратится в сборную России?
Каким будет «Динамо» при Карпине. Команда превратится в сборную России?

«Зенит» продлил ветерана и помог «Барселоне»

18 июня футболисты «Зенита» вышли из отпуска. Клуб начал подготовку к новому сезону с одной целью — вернуть трофей РПЛ в Санкт-Петербург.

Чемпионат новый — герои старые. «Зенит» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Александром Ерохиным. 35-летний футболист заключил соглашение до конца сезона-2025/2026. Отметим, что Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. Александр проведёт в клубе минимум девять лет!

Александр Ерохин

Александр Ерохин

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Также петербуржцы помогли… «Барселоне»! Как? «Зенит» в популярной соцсети TikTok сделал пожертвование для «Барсы», чтобы каталонцы смогли приобрести 22-летнего полузащитника «Атлетика» Нико Уильямса.

«На Нико Уильямса от «Зенита», — оставил комментарий аккаунт сине-бело-голубых после совершённого пожертвования. Петербуржцы задонатили чуть больше € 10.

ЦСКА наконец-то заменил Николича

Армейцы на прошлой неделе официально представили нового тренера. Им стал швейцарец Фабио Челестини. Контракт с тренером подписан по схеме «2+1». Предыдущим клубом 49-летнего Челестини был «Базель». Он возглавлял команду с 2023 по 2025 год, став с ней чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии в прошедшем сезоне. Ранее Фабио тренировал «Сьон», «Люцерн», «Лугано» и другие клубы.

Фабио Челестини

Фабио Челестини

Фото: pfc-cska.com

Новый тренер ЦСКА не поработает с Саулем Гуарирапой. Клуб сообщил, что форвард возвращается в «Сочи» из аренды. Руководство москвичей решило не выкупать венесуэльца. Гуарирапа не выполнил условия, чтобы его опция выкупа, прописанная в контракте, стала обязательной. Зато армейцы продлили контракт с сербским защитником Миланом Гаичем – до конца сезона-2026/2027.

А ещё «Чемпионату» стало известно, что москвичи возобновили переговоры с «Ахматом» по трансферу полузащитника Лечи Садулаева. Клуб хочет оформить сделку в ближайшее время, но до финального решения пока далеко. Станет ли вингер грозненцев первым усилением для Челестини?

Андрей Панков рассказал, как ЦСКА остановился на кандидатуре Челестини:
«Это посыл команде». Как ЦСКА выбирал тренера из десятка кандидатов — наши инсайды
Эксклюзив
«Это посыл команде». Как ЦСКА выбирал тренера из десятка кандидатов — наши инсайды

«Локомотив» получил трансферный бан

Главная новость недели для «Локо»: 19 июня ФИФА наложила на клуб запрет на регистрацию новых футболистов в течение трёх трансферных окон. Причина: отказ выплатить компенсацию за трансфер центрального защитника Марка Мампасси, который в 2021 году играл за «Мариуполь» на правах аренды из «Шахтёра».

В начале июня 2025 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию «Локомотива» и оставил в силе решение ФИФА о выплате «Мариуполю» почти € 50 тыс. в качестве компенсации за Мампасси. Именно в этой сумме и заключается вся проблема. Однако председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных выразил уверенность, что в ближайшие дни запрет на регистрацию новых игроков будет снят.

Александр Руденко

Александр Руденко

Фото: fclm.ru

Впрочем, москвичи всё равно активно работают на трансферном рынке. Ранее «Локо» купил форварда «Ростова» Николая Комличенко. А теперь железнодорожники забрали сразу трёх экс-игроков «Химок»: полузащитника Лукаса Веру (ещё нет официального подтверждения), вингера Зелимхана Бакаева и нападающего Александра Руденко (оба — официально). А Наир Тикнизян ожидаемо покинул «Локо». Его новый клуб — сербская «Црвена Звезда», с которой он заключил соглашение на три года.

Алексей Батраков — лучший молодой игрок сезона РПЛ-2024/2025:
Батраков vs Кисляк — главная заруба молодых в РПЛ! Почему же победила звезда «Локо»?
Батраков vs Кисляк — главная заруба молодых в РПЛ! Почему же победила звезда «Локо»?

«Ахмат» мощно закупается

Грозненцы активно работают на трансферном рынке после спасения в РПЛ и назначения Александра Сторожука. Клуб объявил о переходе сразу нескольких футболистов. Из махачкалинского «Динамо» в «Ахмат» перебрались двое — форварды Эгаш Касинтура и Абакар Гаджиев. Первый подписал контракт на три года, второй — на четыре.

Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Фото: fc-akhmat.ru

А ещё «Ахмат» забрал двух игроков из вылетевшего «Оренбурга». В Грозном оказались защитник Максим Сидоров и вингер Брайан Мансилья. «Ахмат» здорово подготовился на случай потенциального ухода Лечи Садулаева в ЦСКА.

«Ахмат» впечатляет:
Самая мощная трансферная закупка в РПЛ прямо сейчас
Самая мощная трансферная закупка в РПЛ прямо сейчас

«Ростов» расстался с Кафановым и сильно меняется

Ростовчане активно обновляются перед новым сезоном. Изменения коснулись и штаба: Виталий Кафанов покинул «Ростов» после шести лет в клубе. За это время он успел поработать даже в статусе и. о. главного тренера.

«Виталий Витальевич — настоящий профессионал своего дела. Его вклад в развитие «Ростова» невозможно переоценить. На протяжении долгих лет он полностью отдавал себя нашему клубу и оставил большой след в истории «Ростова». Кроме того, с Виталием Витальевичем нас связывают и тёплые отношения, которые мы будем продолжать и в будущем. Я желаю Виталию Кафанову удачи и успехов в дальнейшей карьере. Мы не прощаемся и всегда будем рады видеть его в «Ростове»! Виталич, спасибо и до встречи!» — заявил президент ростовчан Арташес Арутюнянц.

Виталий Кафанов

Виталий Кафанов

Фото: fc-rostov.ru

Также ростовчане на четыре года продлили контракт с полузащитником Константином Кучаевым. А аренда голкипера «Зенита» Даниила Одоевского пролонгирована до конца сезона-2025/2026.

Но есть и полноценные трансферы! В «Ростове» оказались экс-форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов и бывший защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков. Солидное усиление для борьбы за топ-5 РПЛ?

«Краснодар» берёт бразильца из Франции

Одна из главных тем межсезонья для «Краснодара»: расстанется ли клуб с Эдуардом Сперцяном? Полузащитник был близок к уходу в 2023 и 2024 годах, однако остался и принёс южанам первое золото РПЛ в истории. Однако и сейчас не всё так просто. Как сообщает Armenie Football, «Аякс» интересовался Сперцяном. Однако амстердамцы приняли решение не направлять предложение российской команде по политическим причинам.

Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

При этом «Краснодар» близок к сделке по полузащитнику «Нанта» Дугласу Аугусто. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма трансфера в случае завершения перехода составит чуть больше € 6 млн. 28-летний Аугусто выступает за «Нант» с 2023 года. Дуглас — универсал, способный сыграть на разных позициях в центре поля. В прошлом сезоне Аугусто провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

«Краснодар» откопал бриллианты:
«Краснодар» проворачивает ещё два трансфера! Чемпион берёт двух россиян из Первой лиги
«Краснодар» проворачивает ещё два трансфера! Чемпион берёт двух россиян из Первой лиги

У «Крыльев Советов» теперь меняется и руководство

Очередные изменения в Самаре. Генеральный директор клуба Роберт Тер-Абрамян сообщил, что покинет пост вместе со своим заместителем Русланом Пименовым.

«В июле я покину пост генерального директора ПФК «Крылья Советов», а Руслан Пименов — должность моего заместителя. Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, каждый из вас делает большую работу, которая незаметна, но очень важна. Отдельно хочу поблагодарить команду за то, что приняли и в сложный момент поддержали нас с Пименовым. А эти 12 финалов я запомню на всю жизнь, рад что был частью этого процесса, даже несмотря на сложный период.

К сожалению, наши взгляды с руководством клуба разошлись, но важно в этом вовремя признаться и дать возможность реализовывать идеи совета директоров и председателя правления. Со своей стороны приложу все усилия для плавного перехода и бесперебойной работы всего клуба, чтобы запуск сезона произошёл незаметно и максимально эффективно», — написал Тер-Абрамян в своём телеграм-канале.

Роберт Тер-Абрамян

Роберт Тер-Абрамян

Фото: pfcks.ru

Также скоро «Крылья» расстанутся с одним из лидеров — форвардом Иваном Сергеевым. Вот слова председателя совета директоров Дмитрия Яковлева:

— Я знаю точно, что Сергеев хочет бороться за медали, и мы никак не можем его рвение остановить. Поэтому будем всячески помогать нашему одному из самых любимых игроков в том, чтобы он мог перейти в топ‑клуб. У нас нет вариантов его держать. Я думаю, нам нужно всем вместе помочь ему перейти, а «Динамо», «Спартак», «Зенит» — это те клубы, которые в этом году точно будут бороться за медали. Поэтому здесь у нас другого пути нет.

Нам Ивана Сергеева даже не ждать на сборах «Крыльев Советов»? Я думаю, нет. Он в ближайшее время определится, это его право. Мы только способствуем ему в праве выбора той команды, в которой он хочет играть, и любой его выбор будем только приветствовать.

Иван Сергеев

Иван Сергеев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но есть у самарцев и трансфер на вход. Клуб подписал контракт с экс-защитником «Факела» Сергеем Божиным. Ранее он уже выступал за «Крылья Советов» с 2011-го по 2017-й, а затем с 2020-го по 2022-й.

Адиеву предстоит очень много работы:
«Крылья» капитально меняются летом. И дело не в количестве игроков на тренировке
«Крылья» капитально меняются летом. И дело не в количестве игроков на тренировке

Новичок «Акрона»

Пополнение в составе тольяттинцев. «Акрон» подписал контракт на три года с экс-голкипером «Факела» Виталием Гудиевым.

«Мы рады, что Виталий присоединился к нам и добавит конкуренции во вратарской линии. Дополнительно хочется отметить его умение точно вводить мяч ногами, что увеличит вариативность в начале атаки», — заявил спортивный директор команды Антон Чистяков.

Виталий Гудиев

Виталий Гудиев

Фото: РИА Новости

«Сочи» укрепляется под РПЛ

Сочинцы усиливают состав после возвращения в РПЛ. Южане подписали контракт с полузащитником Александром Осиповым. Тот взял 34-й номер. Ранее Осипов выступал за «Балтику», в которой оказался в 2022 году. За это время полузащитник с клубом дважды поднимался в РПЛ и доходил до Суперфинала Кубка России.

Владелец «Сочи» Ротенберг эксклюзивно пообщался с «Чемпионатом»:
«Я бы никому не позволил договорных матчей». Редкое интервью с боссом «Сочи» Ротенбергом
Эксклюзив
«Я бы никому не позволил договорных матчей». Редкое интервью с боссом «Сочи» Ротенбергом

Трансферы «Балтики»

Калининградцы объявили о переходе центрального нападающего Чинонсо Оффора из болгарской «Арды». Контракт с футболистом заключён до 30 июня 2029 года. «Мы приветствуем Чинонсо в рядах балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» — отмечается в заявлении клуба. В прошедшем сезоне Оффор провёл за «Арду» 37 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач. Ранее он выступал в чемпионатах Латвии, США, Нигерии и Кипра.

Рассказываем, как дела у всех новичков РПЛ:
Как меняются новички РПЛ перед сезоном. Без потрясений пока обходится только «Балтика»
Как меняются новички РПЛ перед сезоном. Без потрясений пока обходится только «Балтика»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android