ЦСКА представил тренера, «Спартак» усилил штаб, у «Локо» – три трансфера. Главное в РПЛ

В РПЛ бурлит жизнь даже в межсезонье! Клубы готовятся к старту чемпионата-2025/2026. Каждый день происходит что-то интересное. Рассказываем о главных событиях прошедшей недели.

Календарь РПЛ

Российская Премьер-Лига представила полный календарь матчей в сезоне-2025/2026. С ним можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Отметим, что в 1-м туре, который состоится 18-21 июля, нас ждут следующие встречи:

«Зенит» — «Ростов»;

«Спартак» — «Динамо» Махачкала;

«Динамо» Москва — «Балтика»;

«Локомотив» — «Сочи»;

«Ахмат» — «Рубин»;

«Торпедо» — ЦСКА;

«Пари НН» — «Краснодар»;

«Акрон» — «Крылья Советов».

Изменения в «Пари НН»

«Пари НН» после сохранения места в РПЛ и прихода тренера Алексея Шпилевского начал чистку состава. Клуб объявил, что защитники Кирилл Гоцук и Станислав Магкеев покинули Нижний Новгород на правах свободных агентов. Экс-капитан «Пари НН» — рекордсмен по количеству матчей за команду. На счету Гоцука 168 проведённых игр. Магкеев выступал за нижегородцев с 2024 года.

Кирилл Гоцук Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Также в «Пари НН» сообщили, что на стадионе клуба планируется ремонт. Несколько домашних матчей в сезоне-2025/2026 состоятся на чужой арене. Возможные варианты: «Ак Барс Арена» в Казани («Рубин»), «ВЭБ Арена» в Москве (ЦСКА) и стадион в Саранске. Наиболее вероятная история — с ареной в Мордовии.

Скандал с «Торпедо»

«Торпедо» угодило в крупный скандал сразу после возвращения в РПЛ. В четверг, 19 июня, в СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела в отношении акционера клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Оба были доставлены в отделение полиции для проведения следственных действий. Соболева и Скородумова подозревают в попытке дать взятку одному из судей за принятие решения в пользу клуба. Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.

Журналист Сергей Ильёв сообщал, что подозрения связаны с матчем с «Сочи». «Торпедо» одержало в нём минимальную победу, забив с пенальти, который главный арбитр назначил после вмешательства видеоассистентов.

Леонид Соболев и Валерий Скородумов Фото: ФК «Торпедо»/из личного архива Леонида Соболева

В СМИ активно обсуждается возможное снятие москвичей с сезона-2025/2026. Однако серьёзных разговоров среди руководителей об этом пока не ходит. «Торпедо» готовится к РПЛ и приобретает футболистов. Например, клуб подписал контракт с голкипером Ростиславом Солдатенко. Также вместе с автозаводцами тренируется экс-защитник сборной России, ЦСКА и «Зенита» Марио Фернандес. Мы увидим российского бразильца в ещё одном клубе РПЛ?

Конец «Химок»

«Химки» — всё. Пресс-служба подмосковного клуба в соцсетях объявила о прекращении своего существования.

ФК «Химки» официальное заявление «Дорогие болельщики, друзья, коллеги! Принято непростое решение — приостановить деятельность футбольного клуба «Химки» в его текущем виде. «Химки» — не просто клуб. Это команда, история, общность людей, преданных одному делу. Мы пережили вместе многое — и радость побед, и горечь поражений. Мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, сделали всё возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ».



«Наша команда — на поле и за его пределами — работала с полной самоотдачей, — также говорится в заявлении. — Несмотря на приложенные усилия, клуб остался вне профессиональных соревнований. В сложившихся условиях пауза в деятельности — вынужденный, но взвешенный шаг. Спасибо игрокам, тренерам, сотрудникам, болельщикам и партнёрам. Вы были и остаётесь частью клуба. Без вас «Химок» не существовало бы. Этот путь был непростым, но настоящим. «Химки» — наша с вами команда. И это навсегда».

Напомним, «Химки» сохранили место в РПЛ по итогам сезона-2024/2025. Однако из-за серьёзных финансовых проблем команда не получила лицензию на следующий чемпионат.

У «Спартака» новый тренер

«Спартак» перед стартом сезона усилил тренерский штаб. Клуб сообщил, что серб Ненад Джорджевич стал ассистентом Деяна Станковича. Бывший защитник сборных Югославии и Сербии и Черногории имеет тренерскую лицензию УЕФА А, а сейчас проходит обучение на категорию УЕФА Pro. С лета 2023 года Джорджевич работал ассистентом главного тренера в «Аль-Васле» из ОАЭ. За это время дубайский клуб выиграл чемпионат и Президентский кубок страны. Интересно, что Ненад с 2010 по 2011 год выступал за самарские «Крылья Советов».

Ненад Джорджевич Фото: spartak.com

Также москвичи работают над трансферами. По информации «Чемпионата», «Спартак» близок к подписанию контракта с форвардом Антоном Заболотным. А Эсекьель Барко может уехать обратно на родину. По информации Muy Independiente, «Индепендьенте» рассматривает вариант с возвращением игрока. Также агент форварда Манфреда Угальде сообщил, что его клиент хотел бы «сделать шаг вперёд». Но претендентов на костариканца пока что нет.

У московского «Динамо» затянулась сага с уходом звезды

Москвичи продолжают подготовку к сезону РПЛ-2025/2026 под руководством Валерия Карпина. 26 июня «Динамо» сыграет в товарищеском матче с 2DROTS. Очередная встреча с медиафутбольным гигантом.

Валерий Карпин Фото: fcdynamo.ru

Параллельно развивается история с уходом Хорхе Карраскаля. Как стало известно «Чемпионату» от источника, знакомого с ходом переговоров, «Фламенго» не оставляет попыток подписать колумбийца. Однако стороны никак не могут прийти к компромиссу в вопросе трансферной стоимости Карраскаля.

«Зенит» продлил ветерана и помог «Барселоне»

18 июня футболисты «Зенита» вышли из отпуска. Клуб начал подготовку к новому сезону с одной целью — вернуть трофей РПЛ в Санкт-Петербург.

Чемпионат новый — герои старые. «Зенит» объявил о подписании нового контракта с полузащитником Александром Ерохиным. 35-летний футболист заключил соглашение до конца сезона-2025/2026. Отметим, что Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. Александр проведёт в клубе минимум девять лет!

Александр Ерохин Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Также петербуржцы помогли… «Барселоне»! Как? «Зенит» в популярной соцсети TikTok сделал пожертвование для «Барсы», чтобы каталонцы смогли приобрести 22-летнего полузащитника «Атлетика» Нико Уильямса.

«На Нико Уильямса от «Зенита», — оставил комментарий аккаунт сине-бело-голубых после совершённого пожертвования. Петербуржцы задонатили чуть больше € 10.

ЦСКА наконец-то заменил Николича

Армейцы на прошлой неделе официально представили нового тренера. Им стал швейцарец Фабио Челестини. Контракт с тренером подписан по схеме «2+1». Предыдущим клубом 49-летнего Челестини был «Базель». Он возглавлял команду с 2023 по 2025 год, став с ней чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии в прошедшем сезоне. Ранее Фабио тренировал «Сьон», «Люцерн», «Лугано» и другие клубы.

Фабио Челестини Фото: pfc-cska.com

Новый тренер ЦСКА не поработает с Саулем Гуарирапой. Клуб сообщил, что форвард возвращается в «Сочи» из аренды. Руководство москвичей решило не выкупать венесуэльца. Гуарирапа не выполнил условия, чтобы его опция выкупа, прописанная в контракте, стала обязательной. Зато армейцы продлили контракт с сербским защитником Миланом Гаичем – до конца сезона-2026/2027.

А ещё «Чемпионату» стало известно, что москвичи возобновили переговоры с «Ахматом» по трансферу полузащитника Лечи Садулаева. Клуб хочет оформить сделку в ближайшее время, но до финального решения пока далеко. Станет ли вингер грозненцев первым усилением для Челестини?

«Локомотив» получил трансферный бан

Главная новость недели для «Локо»: 19 июня ФИФА наложила на клуб запрет на регистрацию новых футболистов в течение трёх трансферных окон. Причина: отказ выплатить компенсацию за трансфер центрального защитника Марка Мампасси, который в 2021 году играл за «Мариуполь» на правах аренды из «Шахтёра».

В начале июня 2025 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию «Локомотива» и оставил в силе решение ФИФА о выплате «Мариуполю» почти € 50 тыс. в качестве компенсации за Мампасси. Именно в этой сумме и заключается вся проблема. Однако председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных выразил уверенность, что в ближайшие дни запрет на регистрацию новых игроков будет снят.

Александр Руденко Фото: fclm.ru

Впрочем, москвичи всё равно активно работают на трансферном рынке. Ранее «Локо» купил форварда «Ростова» Николая Комличенко. А теперь железнодорожники забрали сразу трёх экс-игроков «Химок»: полузащитника Лукаса Веру (ещё нет официального подтверждения), вингера Зелимхана Бакаева и нападающего Александра Руденко (оба — официально). А Наир Тикнизян ожидаемо покинул «Локо». Его новый клуб — сербская «Црвена Звезда», с которой он заключил соглашение на три года.

«Ахмат» мощно закупается

Грозненцы активно работают на трансферном рынке после спасения в РПЛ и назначения Александра Сторожука. Клуб объявил о переходе сразу нескольких футболистов. Из махачкалинского «Динамо» в «Ахмат» перебрались двое — форварды Эгаш Касинтура и Абакар Гаджиев. Первый подписал контракт на три года, второй — на четыре.

Эгаш Касинтура Фото: fc-akhmat.ru

А ещё «Ахмат» забрал двух игроков из вылетевшего «Оренбурга». В Грозном оказались защитник Максим Сидоров и вингер Брайан Мансилья. «Ахмат» здорово подготовился на случай потенциального ухода Лечи Садулаева в ЦСКА.

«Ростов» расстался с Кафановым и сильно меняется

Ростовчане активно обновляются перед новым сезоном. Изменения коснулись и штаба: Виталий Кафанов покинул «Ростов» после шести лет в клубе. За это время он успел поработать даже в статусе и. о. главного тренера.

«Виталий Витальевич — настоящий профессионал своего дела. Его вклад в развитие «Ростова» невозможно переоценить. На протяжении долгих лет он полностью отдавал себя нашему клубу и оставил большой след в истории «Ростова». Кроме того, с Виталием Витальевичем нас связывают и тёплые отношения, которые мы будем продолжать и в будущем. Я желаю Виталию Кафанову удачи и успехов в дальнейшей карьере. Мы не прощаемся и всегда будем рады видеть его в «Ростове»! Виталич, спасибо и до встречи!» — заявил президент ростовчан Арташес Арутюнянц.

Виталий Кафанов Фото: fc-rostov.ru

Также ростовчане на четыре года продлили контракт с полузащитником Константином Кучаевым. А аренда голкипера «Зенита» Даниила Одоевского пролонгирована до конца сезона-2025/2026.

Но есть и полноценные трансферы! В «Ростове» оказались экс-форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов и бывший защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков. Солидное усиление для борьбы за топ-5 РПЛ?

«Краснодар» берёт бразильца из Франции

Одна из главных тем межсезонья для «Краснодара»: расстанется ли клуб с Эдуардом Сперцяном? Полузащитник был близок к уходу в 2023 и 2024 годах, однако остался и принёс южанам первое золото РПЛ в истории. Однако и сейчас не всё так просто. Как сообщает Armenie Football, «Аякс» интересовался Сперцяном. Однако амстердамцы приняли решение не направлять предложение российской команде по политическим причинам.

Эдуард Сперцян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

При этом «Краснодар» близок к сделке по полузащитнику «Нанта» Дугласу Аугусто. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сумма трансфера в случае завершения перехода составит чуть больше € 6 млн. 28-летний Аугусто выступает за «Нант» с 2023 года. Дуглас — универсал, способный сыграть на разных позициях в центре поля. В прошлом сезоне Аугусто провёл 30 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

У «Крыльев Советов» теперь меняется и руководство

Очередные изменения в Самаре. Генеральный директор клуба Роберт Тер-Абрамян сообщил, что покинет пост вместе со своим заместителем Русланом Пименовым.

«В июле я покину пост генерального директора ПФК «Крылья Советов», а Руслан Пименов — должность моего заместителя. Хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, каждый из вас делает большую работу, которая незаметна, но очень важна. Отдельно хочу поблагодарить команду за то, что приняли и в сложный момент поддержали нас с Пименовым. А эти 12 финалов я запомню на всю жизнь, рад что был частью этого процесса, даже несмотря на сложный период.

К сожалению, наши взгляды с руководством клуба разошлись, но важно в этом вовремя признаться и дать возможность реализовывать идеи совета директоров и председателя правления. Со своей стороны приложу все усилия для плавного перехода и бесперебойной работы всего клуба, чтобы запуск сезона произошёл незаметно и максимально эффективно», — написал Тер-Абрамян в своём телеграм-канале.

Роберт Тер-Абрамян Фото: pfcks.ru

Также скоро «Крылья» расстанутся с одним из лидеров — форвардом Иваном Сергеевым. Вот слова председателя совета директоров Дмитрия Яковлева:

— Я знаю точно, что Сергеев хочет бороться за медали, и мы никак не можем его рвение остановить. Поэтому будем всячески помогать нашему одному из самых любимых игроков в том, чтобы он мог перейти в топ‑клуб. У нас нет вариантов его держать. Я думаю, нам нужно всем вместе помочь ему перейти, а «Динамо», «Спартак», «Зенит» — это те клубы, которые в этом году точно будут бороться за медали. Поэтому здесь у нас другого пути нет.

Нам Ивана Сергеева даже не ждать на сборах «Крыльев Советов»? Я думаю, нет. Он в ближайшее время определится, это его право. Мы только способствуем ему в праве выбора той команды, в которой он хочет играть, и любой его выбор будем только приветствовать.

Иван Сергеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но есть у самарцев и трансфер на вход. Клуб подписал контракт с экс-защитником «Факела» Сергеем Божиным. Ранее он уже выступал за «Крылья Советов» с 2011-го по 2017-й, а затем с 2020-го по 2022-й.

Новичок «Акрона»

Пополнение в составе тольяттинцев. «Акрон» подписал контракт на три года с экс-голкипером «Факела» Виталием Гудиевым.

«Мы рады, что Виталий присоединился к нам и добавит конкуренции во вратарской линии. Дополнительно хочется отметить его умение точно вводить мяч ногами, что увеличит вариативность в начале атаки», — заявил спортивный директор команды Антон Чистяков.

Виталий Гудиев Фото: РИА Новости

«Сочи» укрепляется под РПЛ

Сочинцы усиливают состав после возвращения в РПЛ. Южане подписали контракт с полузащитником Александром Осиповым. Тот взял 34-й номер. Ранее Осипов выступал за «Балтику», в которой оказался в 2022 году. За это время полузащитник с клубом дважды поднимался в РПЛ и доходил до Суперфинала Кубка России.

Трансферы «Балтики»

Калининградцы объявили о переходе центрального нападающего Чинонсо Оффора из болгарской «Арды». Контракт с футболистом заключён до 30 июня 2029 года. «Мы приветствуем Чинонсо в рядах балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» — отмечается в заявлении клуба. В прошедшем сезоне Оффор провёл за «Арду» 37 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач. Ранее он выступал в чемпионатах Латвии, США, Нигерии и Кипра.