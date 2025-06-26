«Зенит», «Спартак» и «Динамо» замерли в ожидании. Какой клуб выберет Сергеев?

Когда год назад Иван Сергеев возвращался в Самару из «Зенита», некоторые точно подумали: это логичный финал последовательной истории. Ведь сам факт, что Иван оказался в чемпионской команде – уже сюжет для байопика. Парень из Череповца, который только в 26 лет провёл первый матч в РПЛ, по всем законам не должен был добраться до топ-клуба. Однако сделал это. Сергееву вообще повезло – в «Зените» он оказался зимой 2022-го. Так что зацепил последний еврокубковый матч российских команд, когда сине-бело-голубые по сумме двух встреч проиграли «Бетису». Разве что не срослось с официальными матчами за сборную. Но это было бы слишком идеально.

Иван Сергеев в «Зените» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В Петербурге Сергеев пробыл 2,5 года. Выиграл семь трофеев. А прошлым летом уехал обратно в Самару. До конца неизвестно, чьё это решение – клуба или игрока. Так или иначе, в «Зените», видимо, посчитали, что цикл завершён. Плюс надо было взять одного бомбардира из «Спартака». А нападающих и так с избытком. В 30 лет Иван вернулся в Самару. Казалось, подписал последний крупный контракт. И вряд ли жил мечтой снова оказаться в топ-клубе.

Прошёл год, который у Сергеева получился сложным. С сентября по декабрь Иван забил всего три гола. Зато какие! Самый запоминающийся перформанс – дубль в ворота «Зенита», который помог его команде победить в Санкт-Петербурге. А потом – весна, где и наступил ренессанс. На этом отрезке россиянин был чуть ли не лучшим нападающим России: шесть голов в восьми матчах плюс две результативные передачи. Во многом благодаря этому самарцы без сложностей остались в элите.

А вместе с этим появился и интерес от топ-клубов. И при всём уважении к Сергееву, здесь дело вряд ли только в его игре. Просто рынок центральных нападающих, да ещё и с российским паспортом, очень ограничен. Поэтому смотрят даже на тех, кого ещё недавно списали со счетов.

За последний месяц Ивана связывали с тремя клубами: московским «Динамо», «Зенитом» и «Спартаком». А недавно председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев, по сути, подтвердил – в Самару форвард не вернётся.

Дмитрий Яковлев председатель совета директоров «Крыльев Советов» «Знаю точно, что Иван Сергеев хочет бороться за медали, и мы никак не можем его рвение остановить. Поэтому будем всячески помогать ему перейти в топ‑клуб. Нет вариантов его держать, а «Динамо», «Спартак», «Зенит» – это те клубы, которые в этом году точно будут бороться за медали. Ждать ли его на сборах? Думаю, нет. Он в ближайшее время определится с будущим, это его право. Мы только способствуем в праве выбора той команды, в которой он хочет играть, и любой его выбор будем только приветствовать».



Вообще, изначально в числе претендентов значилось только «Динамо». Первые разговоры об этом появились ещё во время паузы на сборные, где у Валерия Карпина спрашивали о желании продолжить работу с Сергеевым. Тогда тренер уходил от ответа. Зато событие не игнорировали инсайдеры: Иван Карпов сообщал, что нападающий настроен на переход именно в «Динамо», так как хочет поработать вместе с Карпиным. Тем более до сих пор не ясно, когда полноценно будет готов Константин Тюкавин. Общественность постепенно готовилась к переходу – и тут появился «Зенит».

По данным «Спорта день за днём», в Петербурге придумали универсальную схему. Так как обладают приоритетным правом выкупа. Якобы «Зенит» был готов воспользоваться этой опцией, чтобы не дать конкуренту возможность забрать игрока. А потом – снова отдать Сергеева в аренду в Самару. Ситуация абсолютно выигрышная для «Крыльев», но в то же время инфлюэнсеры призвали учитывать мнение футболиста, который, с их слов, хочет в «Динамо». Прошло несколько дней, однако очевидных движений по трансферу в какую-то сторону не наблюдалось. Ровно до понедельника.

Ведь тогда «СЭ» сообщил, что появился новый претендент на игрока – «Спартак», который якобы отложил подписание Антона Заболотного и теперь хочет заполучить другого экс-игрока «Зенита». И даже готов потратить ради этого 400 млн рублей. По сути, те деньги, что изначально и хотели получить в Самаре. Переговоры, видимо, продолжаются. А за всем этим наблюдает «Зенит», который, судя по всему, в любой момент готов вылететь со своим, как это часто бывает, ошеломительным оффером.

Интересно, кстати, что в 2023-м Сергеев, по сути, исключал свой переход в «Спартак».

– Если тебя позовут в «Спартак» – пойдёшь?

– Да куда, меня уже не позовут никуда. У меня полтора года контракта, там мне будет 30 лет. Не пойду.

– Не пойдёшь?

– Провокационный вопрос, но скорее нет, чем да, на 99%.

– То есть за время в «Зените» и Питере ты это прочувствовал?

– Да, я это прочувствовал, когда стали чемпионами, я второй раз стал, мы на автобусе приехали в Петропавловскую крепость, и тогда я прочувствовал, что такое «Зенит».

Иван Сергеев в сборной России Фото: РФС

По крайней мере, в случае перехода Сергеева именно в «Спартак» у клубных эсэмэмщиков будет отличный повод обыграть тот самый 1%. К футболисту вопросов минимум. Всё же тогда он говорил об этом совсем в другом статусе.

Если с трансфером в «Динамо» или «Спартак» действительно сложится, то наш футбол снова удивит. И покажет, что в любом возрасте и в любом статусе совсем ничего не потеряно.