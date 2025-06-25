Первое поражение «Баварии» на КЧМ-2025! «Бенфика» очень вовремя прервала кошмарную серию

«Бенфика» против «Баварии» — вывеска, которую легко можно представить в плей-офф Лиги чемпионов. На этот раз соперники разыграли первое место в группе на клубном чемпионате мира.

Немецкий гранд подошёл к заключительному туру в хорошем настроении — две победы в двух матчах. «Бавария» обеспечила себе выход в 1/8 финала, а для сохранения первого места в группе достаточно было не уступить «Бенфике». Ничья устроила бы и португальский клуб — при таком раскладе он попадал в плей-офф. Но лишь победа позволила бы «Бенфике» возглавить таблицу группы.

Только Мануэль Нойер спас «Баварию» от неприятностей на девятой минуте. Немецкий вратарь с большим трудом перевёл мяч на угловой после классного удара Анхеля Ди Марии в нижний угол. Однако мюнхенский клуб не сделал выводов. И пропустил всего через четыре минуты. На этот раз Андреас Шельдеруп в касание замкнул прострел с фланга — у Нойера не было никаких шансов.

Андреас Шельдеруп празднует гол Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Чуть позже легендарный вратарь повеселил публику на стадионе в Шарлотте. Выскочил в своём стиле далеко за пределы штрафной и попал мячом в защитника «Баварии» Деотшанкюля Юпамекано. Повезло, что отскок привёл только к угловому для «Бенфики». Могло быть гораздо хуже.

Номинальные гости создали самый опасный момент до перерыва в конце первой половины. Серж Гнабри каким-то чудом сохранил мяч в поле и выдал неплохой пас в район 11-метровой отметки. И всё бы ничего, но Лерой Зане зарядил на трибуны. Болельщики на трибунах сыпали проклятия в адрес немца. Видимо, советовали поскорее уезжать в «Галатасарай».

«Бавария» заметно чаще владела мячом (70% на 30%), но не нанесла до перерыва ни одного удара в створ. Да и в целом вторая половина тайма получилась менее интересной. Сказались непростые условия — команды бегали при температуре 36°C. Венсану Компани тоже не понравился первый тайм, в результате в перерыве на поле появились Йозуа Киммих, Майкл Олисе и Гарри Кейн.

«Бавария» прибавила сразу после выхода из раздевалки. Зане не реализовал выход один на один с Анатолием Трубиным, а Томас Мюллер направил мяч точно в руки вратарю. Нойеру тоже пришлось спасать — после удара вышедшего на замену Керема Актюркоглу. Киммих всё-таки пробил Трубина, но Кейн находился на траектории полёта мяча и был в глубоком офсайде. Справедливая отмена гола.

Трубин не дрогнул, и когда Александар Павлович оказался первым на отскоке. Плотный удар немца — надёжная игра вратаря. Думали, это всё? В концовке основного времени Трубин снова остановил удар Зане. Загублен очередной выход на один с голкипером.

«Бенфика» нанесла «Баварии» первое поражение на турнире. Правда, в плей-офф вышли и те, и другие. Немецкая команда сыграет в 1/8 финала с «Фламенго», а португальская — либо с «Челси», либо с «Эсперансом». Кстати, «Бенфика» впервые в истории одолела «Баварию». До этого португальский клуб не одержал ни одной победы в 13 встречах с мюнхенским клубом.