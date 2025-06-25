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РПЛ, Ненад Джорджевич вошёл в тренерский штаб Спартака, кто это такой, как играл, где тренировал, карьера, откуда знает Станковича

«Поражение сравнивает со смертью». Что за тренера «Спартак» взял в штаб Станковича
Кирилл Закатченко
Джорджевич вошёл в тренерский штаб «Спартака»
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Ненад Джорджевич играл против ЦСКА в Кубке УЕФА, провёл два сезона в Самаре и ездил с Деяном на ЧМ-2006.

У «Спартака» — пополнение в тренерском штабе. Ненад Джорджевич занял пост первого ассистента Деяна Станковича. Рассказываем, кто это такой.

Ненад играл против ЦСКА в победном для армейцев Кубке УЕФА. И провёл два сезона в «Крыльях Советов»

Джорджевич подавляющую часть игровой карьеры выступал на родине — в Сербии. Самый успешный период защитника пришёлся на «Партизан». Вместе с клубом из Белграда Ненад стал четырёхкратным чемпионом страны и двукратным победителем национального Кубка. Любопытно, что в 2005 году Ненад играл против ЦСКА. Это было в 1/8 финала Кубка УЕФА — турнира, который красно-синие выиграли спустя пару месяцев.

В Белграде Джорджевич провёл весь матч целиком. А вот в Краснодаре (там красно-синие играли ответную встречу) отправился в раздевалку досрочно — схватил удаление на 83-й минуте. Его фол в штрафной площади на Даниэле Карвальо привёл к назначению в ворота «Партизана» пенальти, который реализовал Вагнер Лав. Сербский клуб проиграл 0:2 после ничьей в домашнем матче и покинул турнир. ЦСКА же добрался до финала в Лиссабоне, где справился с местным «Спортингом» — 3:1.

Матч Кубка УЕФА ЦСКА — «Партизан» в 2005 году

Матч Кубка УЕФА ЦСКА — «Партизан» в 2005 году

Фото: Пресс-служба ПФК ЦСКА

2007 год — время, когда Ненад покинул родной чемпионат и укатил в Японию. Правда, в составе клуба «ДЖЕФ Юнайтед» он провёл всего один сезон, после чего вернулся в «Партизан». Весной 2010-го Джорджевич подписал контракт с «Крыльями Советов». Его дебют в РПЛ получился фантастическим. Серб вышел на замену на 73-й минуте матча с «Сатурном» (2:1), а на 80-й – забил со штрафного. К слову, тот мяч оказался победным.

«Гол посвятил семье, — говорил после матча радостный Джорджевич. — Два месяца назад у меня родилась дочь. Её назвали Ниной. Я ещё не видел её после рождения. Скоро семья приедет в Самару. Вместе с сыном Филиппом, которому шесть лет. Я попал в футбольный город, здесь отличные болельщики. У меня ещё было предложение от «Москвы». Вчера очень поздно прилетел, даже не выспался. Бог наградил меня забитым голом».

Ненад Джорджевич (слева) празднует гол в ворота «Локомотива». 2011 год

Ненад Джорджевич (слева) празднует гол в ворота «Локомотива». 2011 год

Фото: «Чемпионат»

Главный тренер самарского клуба Юрий Газзаев в ходе презентации новичка подчеркнул, что молодёжи есть чему поучиться у серба. Он отметил отношение к работе и тренировочному процессу со стороны защитника. По словам исполняющего обязанности президента «Крыльев» Виктора Развеева, сумма трансфера составила $ 120 тыс. В сезоне-2010 Джорджевич отыграл 24 матча в РПЛ и забил три мяча. Два гола оказались победными.

Любопытная деталь. В мае 2010 года «Крылья» крупно проиграли на выезде «Сибири» (1:4), а Джорджевича шокировала реакция команды в самолёте. Вот что говорил Юрий Газзаев: «Некоторые игроки были шокированы тем, что их одноклубники смеялись в самолёте после разгрома в Новосибирске. Например, Джорджевич. Он говорил, что такой реакции от команды, которая была разгромлена аутсайдером, нигде не видел. Ненад — очень профессиональный футболист. Он говорит, что для него не существует других результатов, кроме победы. Поражение сравнивает со смертью. Даже когда он играет в футбол с сыном, старается не проигрывать. А тут смех в самолёте».

А помните эти топовые «Крылья», которые были до Джорджевича?
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По итогам сезона болельщики «Крыльев» признали лучшим футболистом команды арендованного у «Спартака» Павла Яковлева. Джорджевич, в свою очередь, занял в опросе четвёртое место. В сезоне-2011 серб отыграл 29 матчей в чемпионате России и забил два мяча. Любопытно, что он сказал после поражения в домашней встрече со «Спартаком» (0:1). «Мне непонятно, почему мы не играли сегодня так, как умеем. Очень недоволен результатом. Знаю, что это «Спартак». Сильная команда, лучший клуб России», — утверждал расстроенный Ненад.

Ненад Джорджевич познал все сложности российского футбола

Ненад Джорджевич познал все сложности российского футбола

Фото: «Чемпионат»

В следующем туре «Крылья» не справились с «Динамо» (0:1). После того матча Джорджевич рассказал, как реагирует на поражения: «В Сербии мне доводилось проигрывать очень редко, поэтому каждое поражение воспринимаю остро. Наверное, это не совсем правильно. Тем более когда матчи идут один за другим. К тому же мне кажется, что сыграли мы сегодня, в общем-то, неплохо».

Летом 2011 год пост главного тренера «Крыльев» занял Андрей Кобелев. В начале 2012-го он объявил, что больше не рассчитывает на Ненада. Тренер объяснил, с чем это связано: «У меня нет ни малейших претензий к нему — ни к профессиональным, ни к человеческим качествам. Но, как я не раз говорил ещё по ходу чемпионата, нам нужен в центральной зоне более высокорослый футболист, ведь мы постоянно проигрывали там борьбу. И такого игрока мы приобрели — Дмитрия Верховцова. А держать опытного и высокооплачиваемого футболиста, каковым является Джорджевич, на скамейке запасных смысла нет».

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У Джорджевича был конфликт с тренером в Швеции. Сербу не нравилось, что его не выпускали на поле

Серб улетел в Швецию, где и завершил спортивную карьеру. Сначала поиграл за «Кальмар», а потом — за «Бергу». В первом шведском клубе у Джорджевича возник конфликт с главным тренером Нанне Бергстрандом. 17 матчей — столько провёл Ненад в дебютном сезоне в чемпионате Швеции. Во втором пришлось гораздо тяжелее. Джорджевич ни разу не вышел на поле в первом круге.

«Я очень зол и расстроен, — сетовал Ненад после одного из матчей. — Нахожусь в сложной ситуации. Всегда действовал как настоящий профессионал. Не хочу создавать негативную атмосферу в клубе. Однако это сложно, когда на многие вопросы не получаешь никаких объяснений. Уважаю Нанне и то, что он сделал для клуба, но не думаю, что он уважает меня. За последние несколько месяцев тренер три или четыре раза сказал, что я хороший футболист. Однако я по-прежнему не выхожу на поле. Он уничтожил мою мотивацию».

В том сезоне Джорджевич отыграл всего семь матчей в чемпионате. А Бергстранд ушёл из клуба по завершении турнира. В двух следующих сезонах защитник провёл суммарно 22 встречи.

У Джорджевича есть 17 матчей в составе сборной Сербии и Черногории. В 2006-м он съездил на чемпионат мира в Германию. Там сербы вылетели по итогам группового этапа (потерпели три поражения в «группе смерти» с Аргентиной, Нидерландами и Кот-д'Ивуаром), а защитник принял участие в двух встречах. Джорджевич играл в одной команде со Станковичем и будущим тренером «Пари НН» Сашей Иличем.

Сборная Сербии и Черногории перед матчем ЧМ-2006 с Кот-д’Ивуаром. Деян Станкович (крайний слева в нижнем ряду) сидит рядом с Ненадом Джорджевичем

Сборная Сербии и Черногории перед матчем ЧМ-2006 с Кот-д’Ивуаром. Деян Станкович (крайний слева в нижнем ряду) сидит рядом с Ненадом Джорджевичем

Фото: Stu Forster/Getty Images

Ненад тренировал в Швеции и ОАЭ. В Сербии считают, что работа в России пойдёт ему на пользу

После завершения игровой карьеры Джорджевич занялся тренерской деятельностью. Он работал в Швеции с «Бергой» и командами «Кальмара» разных возрастов. Далее — должность ассистента главного тренера в юношеской сборной Сербии. После этого Ненад трудился в системе шведского клуба «Хаммарбю».

Летом 2023-го Джорджевича пригласили в тренерский штаб Милоша Милоевича. Ранее они работали в «Хаммарбю», после чего воссоединились в «Аль-Васле» из ОАЭ. Опыт в арабской стране получился успешным. Команда под руководством сербов стала чемпионом ОАЭ и победителем Кубка президента. Этим летом пути тренеров разошлись. Милоевич возглавил «Шарджу» из ОАЭ, но не пригласил Джорджевича в свой штаб.

Ненад Джорджевич (справа на заднем плане) теперь работает в тренерском штабе Деяна Станковича

Ненад Джорджевич (справа на заднем плане) теперь работает в тренерском штабе Деяна Станковича

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

Сербское издание Mozzart Sport оценило приглашение Джорджевича в штаб Станковича. Ниже — часть статьи на портале.

«Расширенная сербская колония в «Спартаке». Станкович обновил тренерский состав. И он хорошо знает нового человека. К московскому клубу присоединился Ненад Джорджевич, который уже начал свою миссию в Москве. Его приход в первую очередь основан на знакомстве со Станковичем. Оно началось ещё с тех времён, когда они вместе выступали за сборную Сербии и Черногории.

Плюс у тренеров отличные отношения. Станкович считает, что бывший капитан «Партизана» может быть полезен ему во втором сезоне в «Спартаке». Шанс на воссоединение появился после того, как Милош Милоевич получил новую работу, однако не взял с собой Ненада. Станкович воспользовался возможностью и пригласил тренера, у которого есть лицензия категории УЕФА А. Джорджевич работает над тем, чтобы получить категорию Pro. Опыт работы в крупнейшей стране мира позволит ему расширить кругозор и увеличить знания».

Официальный сайт «Спартака» утверждает, что Джорджевич владеет английским языком, а также говорит на шведском и русском. С коммуникацией никаких проблем не будет. Но как приглашение нового тренера скажется на спортивных результатах?

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