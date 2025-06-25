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Клубный чемпионат мира — 2025, видеообзор матчей 24 июня, Интер Майами — Палмейрас, Бенфика — Бавария, Бока Хуниорс — Окленд Сити

Лучший матч-триллер турнира и шторм у «Боки». Как прошёл новый день КЧМ-2025. Видео
Дмитрий Зимин
Клубный ЧМ-2025, обзор матчей 24 июня
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Месси — в плей-офф. А «Порту» — среди неудачников.

На клубном чемпионате мира продолжается 3-й тур группового этапа, во время которого мы узнали очередных участников плей-офф.

Месси не выиграл в день рождения

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 2
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
1:0 Алленде – 16'     2:0 Суарес – 65'     2:1 Паулиньо – 80'     2:2 Маурисио – 88'    

Первой игрой дня был матч «Интер Майами» – «Ботафого». Хоть и с точки зрения результата общественность наверняка посчитала его формальным. Ведь обеим командам требовался один результат для выхода в плей-офф – ничья. А остальное – нюансы. Например, американский клуб в случае такого итога оказывался бы на втором месте и попадал в следующем раунде на «ПСЖ». Чего явно не хотелось. Так что мотивация у «Интера» была, и подкреплялась она ещё и днём рождения главной звезды – Лионеля Месси. Аргентинцу 24 июня исполнилось 38 лет. И он, естественно, оказался в стартовом составе.

Хоть и был не так заметен. Впрочем, и без Месси команда добилась комфортного преимущества к 65-й минуте – благодаря голу и передаче от Суареса. И провалам в центре обороны «Палмейраса», где сначала своим уровнем удивлял хорошо знакомый российской аудитории Мурило, а потом инициативу перехватил Фукс. Однако, несмотря на отставание в два мяча бразильцы, не расклеились. И главное – вовремя сработал матч-менеджмент. Вышедшие на замену Паулинью и Маурисио сделали результат, который устраивал обе стороны. Команды идут в плей-офф, впрочем, если посмотреть на результат параллельной встречи, даже победа одной из команд ничего не изменила бы.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

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Восемь мячей, которые ни к чему не привели

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа A. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 04:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
4 : 4
Аль-Ахли
Каир, Египет
0:1 Абу Али – 15'     1:1 Мора – 23'     1:2 Абу Али – 45+2'     2:2 Гомес – 50'     2:3 Абу Али – 51'     3:3 Агехова – 53'     3:4 Бен Ромдане – 64'     4:4 Пепе – 89'    

Ведь «Порту», которому в этой группе точно прогнозировали плей-офф, умудрился не обыграть «Аль-Ахли» из Египта. Там вообще не матч, а триллер. Обе команды подошли к 3-му туру с двумя очками. Так что выход один – побеждать и рассчитывать на позитивный результат в параллельной встрече. Но, видимо, игроки приняли это слишком буквально. Ведь победу приносят только забитые мячи, вот они и стали обмениваться ими с самого начала матча. До момента, пока не надоело. Возможно, это была лучшая встреча турнира – по сценарию.

А самое удивительное, что словно победа больше была нужна египетскому клубу. Африканцы четырежды вели в счёте. Да-да, на клубном чемпионате мира есть и такие сценарии. Сначала забивал «Аль-Ахли», а потом «Порту» сравнивал счёт. Так было ровно до 89-й минуты. Тогда Пепе забил четвёртый – и обе команды наконец успокоились. Видимо, понимали, что в параллельной игре так напрягаться уже никто не будет. Здесь ничья не устроила никого. Соперники заняли места, которые не позволили им продолжить борьбу за трофей. Так что продолжат подготовку к сезону они на других площадках.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Бавария» упустила первое место

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Шельдеруп – 13'    

«Бавария» досрочно гарантировала себе выход в плей-офф. Когда забиваешь 10 мячей уже в 1-м туре, внутренняя уверенность так или иначе появляется. А потом ещё и побеждаешь крепкий «Бока Хуниорс». Для немцев игра с «Бенфикой» превратилась в формальность. Впрочем, как и для португальцев. Ведь они упустили бы второе место только в случае собственного поражения – и при условии, что в параллельном матче «Бока» накидает больше семи голов полулюбительскому «Окленду». Верилось, но с трудом.

Венсан Компани предсказуемо оставил половину основы в запасе. Нет смысла напрягаться во встрече, которая ничего не решала. Даже если бы мюнхенцы потеряли первое место – никакой катастрофы. В плей-офф их ждал бы «Фламенго» – едва ли принципиальный момент заключался в сопернике на следующей стадии. И играла команда соответствующе. Пропустили в первом тайме, во втором включились, создали несколько супермоментов, однако так и не смогли спасти ничью. «Бенфика» идёт в плей-офф с первого места. Но едва ли это важный момент.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Подробности встречи:
Первое поражение «Баварии» на КЧМ-2025! «Бенфика» очень вовремя прервала кошмарную серию
Видео
Первое поражение «Баварии» на КЧМ-2025! «Бенфика» очень вовремя прервала кошмарную серию

«Бока» не вынесла жару, шторм и соперника

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа C. 3-й тур
24 июня 2025, вторник. 22:00 МСК
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
Окончен
1 : 1
Бока Хуниорс
Буэнос-Айрес, Аргентина
0:1 Гарроу – 26'     1:1 Грей – 52'    

«Окленд» не только главный аутсайдер группы. Команда в принципе одна из слабейших на турнире. А интрига в матче 3-го тура была одна – пропустят ли новозеландцы больше семи мячей, чтобы сохранить в гонке за плей-офф «Боку». Тем более опыт уже был. В 1-м туре проиграли 0:10, во втором – 0:6. Но с аргентинской командой в дело вмешалась погода. Жуткая жара стояла в Нэшвилле. И температура с первой минуты матча болталась в районе 35 градусов. Играть в таких условиях было тяжело. Да что уж – почти невозможно. Первый тайм игроки как-то домучились, а команда из Новой Зеландии пропустила всего один гол.

Команды вышли даже на вторую половину встречи. Видимо, для того, чтобы увидеть первый гол «Окленда» на турнире. Запомните автора – Кристиан Грей уже в истории. Однако вскоре после гола арбитр прервал встречу. Видимо, пришло осознание, что при таких погодных условиях ловить нечего – объявили штормовое предупреждение. Матч возобновился примерно через час. Но пауза, видимо, так всех расслабила, что на голы команды подзабили и счёт уже не изменился.

Права на трансляции клубного чемпионата мира в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Лайв КЧМ:
«Бавария» узнала соперника по 1/8 финала. Кто с кем сыграет в плей-офф КЧМ-2025. LIVE
Live
«Бавария» узнала соперника по 1/8 финала. Кто с кем сыграет в плей-офф КЧМ-2025. LIVE
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