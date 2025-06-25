Сафонов уходит из «ПСЖ» — правда или фейк? Всё чуточку сложнее

Год назад Матвей Сафонов перешёл за € 20 млн из «Краснодара» в «ПСЖ» – и за это время отыграл в парижском клубе 17 матчей, пропустив 13 мячей. Россиянин появился в 10 матчах чемпионата Франции, пяти встречах Кубка Франции и двух играх Лиги чемпионов (против «Жироны» и «Баварии»). Получилось неплохо для дебютного сезона. Явно выше изначальных ожиданий, учитывая конкуренцию с одним из лучших вратарей мира Джанлуиджи Доннаруммой. Тем более что итальянец выдал настолько сильный сезон, что претендует даже на «Золотой мяч».

Матвей Сафонов и Джанлуиджи Доннарумма Фото: Franco Arland/Getty Images

Разговоры, что «ПСЖ» может отдать Сафонова в аренду (или даже продать), возникли ещё по ходу сезона. Уже зимой появилась информация об интересе французов к центральному защитнику «Борнмута» Илье Забарному. И сразу же было обозначено, что украинец может отказаться от трансфера из-за наличия россиянина в команде.

Журналист L’Equipe Лоик Танзи в подкасте France Bleu так описывал ситуацию: «Забарный не хочет переходить сейчас. Дело не столько в том, что Сафонов – россиянин, а в том, что Забарный думает: «Я защитник, а он вратарь. То есть наши позиции очень тесно связаны на поле. Не хочу, чтобы проблемы, если они когда-нибудь возникнут, сводились к тому, что я украинец, а он россиянин».

Илья Забарный Фото: Visionhaus/Getty Images

В июне тема поднялась снова. Другое французское издание RMC Sport сообщило, что «ПСЖ» сохраняет интерес к Забарному и летом попробует оформить трансфер. Эта новость прошла по многим изданиям. Её опубликовал в том числе L’Equipe, ссылаясь на RMC Sport и добавив от себя, что украинца успокоили по поводу взаимоотношений с Сафоновым – и к тому же пока неизвестно, останется ли Матвей в команде.

Последняя мысль в российских соцсетях внезапно была преподнесена как информационная бомба. Якобы «ПСЖ» принял решение расстаться с Сафоновым. На самом деле, подобных формулировок у L’Equipe не было и близко. Это издание не добавило никаких новых деталей по Сафонову, а лишь процитировало новость другого СМИ.

Матвей Сафонов Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

В середине июня появилась информация, что «ПСЖ» и «Борнмут» близки к соглашению по Забарному. Инсайдер Фабрицио Романо говорил, что новое предложение французов составляет порядка € 55-60 млн. Как правило, если речь дошла до торгов между клубами, то игрок уже дал добро на переход. Повлияет ли эта сделка на Сафонова – непонятно. Нет такого, что если трансфер защитника состоится, то вратарь автоматически покинет команду. Новостей с такими формулировками не было ни у кого.

Кроме того, нужно учитывать и ситуацию с Доннаруммой. У основного вратаря «ПСЖ» остался всего лишь год контракта. Ему, как и Сафонову, 26 лет. Сообщается, что в нacтоящее время клуб и представители итальянца ведут переговоры о продлении соглашения. При этом Доннарумма играет в основе в каждом матче на КЧМ. На днях, после очередной игры, голкипера спросили о его будущем, на что он ответил лаконично: «Посмотрим, но я хотел бы остаться в «ПСЖ».

Матвей Сафонов и Джанлуиджи Доннарумма Фото: Xavier Laine/Getty Images

Теперь в потоке новостей о Сафонове – новый поворот. Турецкий журналист Эртем Шенер сообщил, что российский вратарь может продолжить карьеру в «Галатасарае» или «Борнмуте». Эта информация максимально быстро расползлась по российским СМИ. Однако далеко не факт, что она заслуживает такого внимания. О том, насколько Эртем Шенер надёжный источник, мы спросили комментатора Okko Эльвина Керимова, который специализируется на турецком футболе.

«Он не инсайдер. Просто хайпует. Часто вкидывает подобные вещи, чтобы собирать аудиторию», – объяснил Керимов. В прошлом году Шенер сообщал, как «Фенербахче» ищет себе новую лигу в Европе, чтобы сняться с чемпионата Турции. А что касается Сафонова, то тяжело представить, чтобы он сейчас появился в АПЛ. На данный момент там нет ни одного игрока с российским паспортом. Официального запрета нет, но даже команда женской Премьер-лиги отменила трансфер российской футболистки Алсу Абдуллиной.

Алсу Абдуллина футболистка «Локомотива» «На сборах в США Эмма [Хейз] сказала, что не рассчитывает на меня в основе и я могу поехать куда-то за игровой практикой. Тогда появился интерес от «Лестера» – были звонки от тренера и администраторов. Они сделали крутую презентацию, почему я им нужна и как смогу помочь команде. Собрала вещи, а их у меня очень много, попрощалась со всеми в «Челси». Мне уже должны были вызвать транспорт. И тут агент написал, что «Лестер» отказался от перехода, потому что директор не хочет видеть в команде российскую футболистку».

Если сложить всю информацию, то получается, что Сафонов пока никуда не уходит. Это не значит, что он железно останется в «ПСЖ» на следующий сезон. Варианты всё ещё возможны. Просто сейчас количество разговоров на эту тему не соответствует тому, насколько в действительности вероятен его уход.