Какие клубы в Европе понижали в классе до «Лиона». Самый суровый случай — у «Ювентуса»

А «Марсель» выкинули во второй дивизион через год после победы в Лиге чемпионов.

Громкая новость во французском футболе: «Лион» отправили во второй дивизион – Лигу 2. Вспоминаем другие подобные случаи в Европе. Речь только о том, когда клубы ссылали из высшей лиги во вторую.

«Милан» и «Лацио», 1980 год

Коррупционные скандалы периодически сотрясают футбольную Италию. Первый из них пришёлся на 1980 год и получил название «Тотонеро». Альваро Тринка и Массимо Кручиани — первый владел рестораном в Риме, второй привозил ему фрукты и овощи. Именно эти люди организовали вместе с футболистами подпольный тотализатор. Сначала договорились с несколькими игроками «Лацио», а потом сеть разрослась до трети клубов Серии А и нескольких команд Серии В.

Исходы матчей решались уже не на поле, а за столом. Стороны встречались и выдвигали аргументы, кому нужнее тот или иной результат. По такому принципу выбрали победителя во встрече между «Миланом» и «Лацио» — успех оказался на стороне красно-чёрных. Но в идеальной, как казалось организаторам, бизнес-схеме произошёл сбой. Не все игроки отвечали согласием. А некоторые потом выходили на поле и делали всё, чтобы испортить заранее проработанный сценарий.

В итоге Тринка и Кручиани понесли убытки и задолжали большие суммы. И что они сделали? Обратились в полицию и сдали всех. 13 клубов, 27 фамилий, сохранённые чеки. Тринка и Кручиани надеялись, что прокуратура вытрясет банкноты с футболистов. С одних — за то, что взяли деньги, но не обеспечили нужный результат. С других — за то, что не выплатили свою долю убытков, когда просили сделать ставку в долг.

1980 год. Франко Барези (справа) ещё не знает, что через несколько месяцев «Милан» отправят в Серию В Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Однако прокуратура арестовала организаторов, которые изначально выставили себя жертвами. Их обвинили в мошенничестве. Потом начались аресты футболистов. Некоторых забирали прямо из раздевалок — кадры попадали в ТВ-трансляции. Уголовное дело закрыли, поскольку не было закона о договорных матчах. А вот спортивное правосудие оказалось суровее. «Милан» и «Лацио» сослали в Серию В. «Перуджу», «Авеллино» и «Болонью» лишили пяти очков в новом сезоне. Президента «россонери» Феличе Коломбо забанили пожизненно.

Некоторые клубы, включая «Наполи» и «Ювентус», были оправданы. Футболисты разных команд получили дисквалификации. Кого-то банили всего на три месяца, кого-то — на шесть лет. Тринка и Кручиани остались должны тем, кто не шутит. Приходилось регулярно менять квартиры и дежурить по ночам. Но в 1981 году кто-то всё равно сжёг ресторан Тринки.

«Милан» вернулся в Серию А в следующем сезоне, «Лацио» же занял только четвёртое место в Серии В. Правда, красно-чёрные снова рухнули во второй дивизион уже в 1982 году — на этот раз по спортивным результатам. В сезоне-1982/1983 и «Милан», и «Лацио» обеспечили себе возвращение в элитный дивизион.

«Марсель», 1994 год

В 1993-м «Марсель» был на вершине. Первый победитель Лиги чемпионов из Франции, лучший клуб Европы. Фабьен Бартез, Дидье Дешам, Марсель Десайи, Руди Фёллер, Абеди Пеле — вся эта банда «зачехлила» в финале «Милан» (1:0). Правда, триумф до сих пор считается спорным, поскольку некоторых футболистов «Марселя» обвинили в употреблении допинга. Впрочем, дальше разразился скандал иного рода. И он привёл к серьёзным последствиям.

Выяснилось, что перед финалом Лиги чемпионов представители марсельского клуба обратились к некоторым игрокам «Валансьена», чтобы те сдали матч. Зачем? «Марсель» рассчитывал сохранить свежесть перед самой важной встречей сезона и надеялся обойтись без травм. Впоследствии футболист «Валансьена» Кристоф Робер признался в получении взятки. По итогам расследования дисквалификации получили сам Робер, Хорхе Бурручага (футболист «Валансьена»), Жан-Жак Эйдели (футболист «Марселя»), Жан-Пьер Бернес (генеральный директор «Марселя»). А позднее бан схватил и президент провансальского клуба Бернар Тапи.

В 1993-м «Марсель» стал победителем Лиги чемпионов, а через год пережил ссылку во второй дивизион Фото: Howard Boylan/Getty Images

«Марсель» лишили чемпионского титула в сезоне-1992/1993. Занявший второе место «ПСЖ» отказался от трофея, так что ни одна команда не считается победителем турнира в том году. УЕФА исключил марсельский клуб из числа участников Лиги чемпионов на сезон-1993/1994, а также отстранил от матчей за Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Пока шло расследование, «Марсель» играл в высшем дивизионе французского футбола. Однако по итогам сезона-1993/1994 его сослали в Лигу 2, несмотря на второе место. С другой стороны, команде разрешили принять участие в Кубке УЕФА.

Ссылка во вторую лигу больно ударила по «Марселю». У клуба накопились огромные долги. Он с ходу обеспечил себе повышение в классе, однако возвращение не состоялось из-за финансовых проблем. Окончательно провансальцы вернулись в Лигу 1 в 1996 году, а Тапи получил восьмимесячный тюремный срок.

«Ювентус», 2006 год

Грандиозный скандал, получивший название «Кальчополи», оставил «Ювентус» без двух чемпионских титулов и места в Серии А. Преступление раскрыли в 2006 году. В СМИ были опубликованы записи телефонных прослушек, которые указали на связь руководителей нескольких клубов с судьями. «Ювентус», «Милан», «Фиорентина», «Реджина» и «Лацио» были обвинены в покупке матчей и сговоре с арбитрами.

Выяснилось, что генеральный директор «Ювентуса» Лучано Моджи вёл переговоры с футбольными чиновниками с целью назначения на матчи нужных арбитров. В связи с этим скандал получил второе название — «Моджигейт». По итогам расследования «Ювентусу» досталось самое суровое наказание. Команду лишили двух чемпионских титулов (2005, 2006), оставили без места в Лиге чемпионов и отправили в Серию В.

Лучано Моджи (на переднем плане) и Фабио Капелло (справа) перед матчем с «Миланом» Фото: Giuseppe Cacace/Getty Images

В сравнении с этим другим клубам досталось куда меньше. «Милан», «Лацио», «Фиорентина» и «Реджина» сохранили место в элитном дивизионе итальянского футбола, хотя прокуратура настаивала на их отправке в Серию В. «Лацио» начал новый сезон со штрафом в три очка, «Милан» — в восемь, «Реджина» — в 11, «Фиорентина» — в 15.

Несмотря на такие санкции, все клубы хорошо выступили в сезоне-2006/2007. «Милан» и «Лацио» оказались в зоне Лиги чемпионов, «Фиорентина» — в зоне Кубка УЕФА, а «Реджина» не вылетела в Серию В. «Ювентус» же с первой попытки вернулся в элитный дивизион. Джанлуиджи Буффон, Павел Недвед, Давид Трезеге и Алессандро Дель Пьеро остались в клубе и помогли ему не задержаться во второй лиге более чем на один сезон.

«Боавишта», 2008 год

Этот клуб стал одним из фигурантов громкого дела под названием «Золотой свисток». В коррупционном скандале также был замешан «Порту», однако «Боавишта» пострадала сильнее. По итогам сезона-2007/2008 команда заняла девятое место, но её отправили во второй дивизион. К этому привёл скандал с договорными матчами в сезоне-2003/2004. Причина — взяточничество и давление на судей. Бывшего президента клуба Валентима Лоурейру признали виновным в превышении должностных полномочий и влепили условный тюремный срок — 3 года 2 месяца.

Любопытно, что в 2001 году «Боавишта» сенсационно стала победителем чемпионата Португалии. Тем самым она прервала гегемонию большой тройки («Порту», «Бенфика», «Спортинг»), которая длилась с 1946 года. Потом команда неплохо показала себя в Лиге чемпионов. На первом групповом этапе она заняла второе место в компании с «Ливерпулем», дортмундской «Боруссией» и киевским «Динамо». Дальше было сложнее. Третье место в группе вслед за «Баварией» и «Манчестер Юнайтед». Опередить удалось только «Нант», чего не хватило для попадания в четвертьфинал.

В 2002 году «Боавишта» играла в ЛЧ, а через шесть лет её сослали во второй дивизион Фото: Clive Mason/Getty Images

После вылета во второй дивизион «Боавиште» пришлось тяжко. Летом 2009 года она и вовсе скатилась в региональную лигу по причине тяжёлого финансового положения. После долгой юридической тяжбы команда получила право вернуться в высший дивизион. Совет юстиции португальской лиги признал, что приговор в отношении клуба был чересчур суровым. В итоге «Боавишта» вернулась в высшую лигу в сезоне-2014/2015.

«Лион», 2025 год

В нулевых годах нынешнего столетия «Лион» семь раз подряд побеждал в чемпионате Франции. Он, в отличие от других команд из списка, был сослан во второй дивизион не из-за скандала с договорными матчами. Причина другая — финансовые проблемы. Клубу давно угрожали ссылкой в Лигу 2, однако руководство всякий раз предоставляло гарантии благодаря продаже футболистов. Теперь не прокатило. «Лиону» нужно продавать игроков, чтобы погасить долги и разгрузить зарплатную ведомость. Впрочем, у французского гранда ещё есть возможность обжаловать приговор.