«Лучший момент — победа над «Спартаком». Как Батраков стал главным молодым игроком РПЛ

Лидер «Локомотива» выиграл голосование за лучшего футболиста до 21 года и пообщался с «Чемпионатом».

Неделю назад мы подвели итоги премии лучшему молодому футболисту сезона РПЛ. Главные тренеры и капитаны всех 16 команд чемпионата проголосовали, и первым оказался Алексей Батраков. Прорывной сезон в «Локомотиве», дикая статистика, капитанская повязка, слухи об интересе из Европы, вызов в сборную России — за последние 12 месяцев парень прожил целую мини-карьеру. А ведь ему только в июне исполнилось 20 лет!

Премия «Лучший молодой футболист сезона РПЛ» — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по завершении сезона. В нём участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение розыгрыша футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент завершения сезона играют за клуб — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по завершении сезона. В нём участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение розыгрыша футболисту исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент завершения сезона играют за клуб РПЛ . В сезоне-2021/2022 премию выиграл Гамид Агаларов, в сезоне-2022/2023 – Сергей Пиняев , а в сезоне-2023/2024 – Константин Тюкавин.

После объявления результатов голосования мы пообщались с Алексеем и узнали у него, каково быть лучшим молодым футболистом РПЛ, когда ещё год назад о тебе мало кто знал.

— Видел, что ты проводил отпуск в Монако. Как тебе?

— Кайф! Контраст гор и города, дороги, пещеры. А там ещё и море есть. Супер!

— На постоянке смог бы там жить, играть?

— Почему нет? Попробовать бы точно хотелось.

— Головина там реально никто не знает?

— Моя девушка Ира спрашивала у пацанов на улицах Монако. Никто не знает.

Алексей Батраков с девушкой на отдыхе Фото: из личного архива Алексея Батракова

— Как отреагировал на победу в премии «Чемпионата» лучшему молодому футболисту?

— Очень приятно! Но я сильно не обращаю внимания на такие вещи. Просто воспринимаю как стимул работать ещё больше.

— Результаты голосования видел?

— Да, смотрел.

— Кто-то удивил тем, как голосовал?

— Особо нет (смеётся).

— Свою пятёрку составишь?

— Ох, ну давай. Кисляк, Пиняев, Гладышев, Комаров, Кривцов.

— Следишь за своей ценой на Transfermarkt?

— Нет такого, что сижу и жду, когда они цену обновят. Просто меня в соцсетях отмечают, поэтому знаю, что сейчас € 12 млн.

— В июне 2024 года было € 700 тыс. Неплохо скакнул.

— Ну, бывает, да (смеётся). На одном сайте – так, на другом — иначе. Всегда можно лучше.

— Как относишься к слухам вокруг тебя? И про Турцию пишут, и про «Вольфсбург». Ты что слышал?

— Я лично слышал, что продлил контракт с «Локомотивом». В остальном — слухи. Где-то, может, есть интерес, но я сейчас буду стараться оправдывать доверие «Локо».

— Кстати, чисто теоретически ты бы поехал в Турцию? Или лучше сразу в топ-5?

— Надо, чтобы все факторы сошлись. Чтобы клуб был доволен, чтобы меня предложение устроило. Пусть сначала оно придёт. На бумаге ничего не видел.

— Ты видел, что по некоторым продвинутым данным обгоняешь Ямаля? Эта история показательна?

— Это такая история, что мы в разных чемпионатах играем. Ла Лигу с РПЛ как можно сравнивать? Понятно, что в России тоже надо создавать все эти моменты, но, если бы я Ямаля в Ла Лиге обогнал, было бы приятнее.

Ламин Ямаль / Алексей Батраков Фото: Alex Caparros/Getty Images/fclm.ru

— Как опишешь прошедший сезон для себя и для команды?

— Командно — хотелось и должны были выступить лучше. Не хватило стабильности и уверенности. В следующем сезоне постараемся исправить ошибки. А лично — для дебютного сезона, думаю, неплохо. Всё равно мне есть куда расти. Буду стараться оправдывать ожидания.

— Почувствовал весной, что против тебя стали плотнее играть?

— Да почти ничего не изменилось. Да, стали обращать внимание на меня, в отдельных матчах опекали по двое, но зачастую всё как обычно. В любом случае это для меня точка роста. Весна в целом всей команде далась тяжело, хотя сборы хорошие провели. Не задалось.

— Почему?

— Осенью от нас никто ничего не ждал. А весной, наоборот, все чего-то ждали. Первый матч с Махачкалой (1:1 в 19-м туре. — Прим. «Чемпионата») нас подкосил. Думаю, если бы победили, сезон сложился бы иначе. А так после этой ничьей у многих появились сомнения. Там ещё и холодно было!

— Как согревался?

— Бегал просто. Ног не чувствовал, но бегал.

— А твоя игра за сезон изменилась?

— Психология и менталитет только. Появилась уверенность в действиях, стал меньше переживать. Но надо учиться брать роль лидера на себя в тяжёлых ситуациях.

— В апреле ты стал самым молодым капитаном в истории «Локомотива». Какие эмоции испытал?

— Первый раз это случилось против Махачкалы на выезде в Кубке. Когда увидел, что я капитан, начал переживать ещё сильнее. Но потом успокоился, понял: если доверили — надо оправдать этот выбор. Конечно, это момент, о котором мечтал. Я всю академию и ЮФЛ был капитаном, поэтому была мечта выйти с капитанской повязкой и в основе.

— Лучший и худший моменты сезона для тебя?

— Лучший — домашняя победа над «Спартаком», я прям кайфанул. А худший — 1:5 от Самары. Меня то поражение конкретно так прибило психологически.

Алексей Батраков (справа) в матче со «Спартаком» Фото: fclm.ru

— Ты рад, что в РПЛ чемпион сменился? Не было такого, что подтапливал за «Краснодар»?

— В этом сезоне я всё-таки подтапливал за «Локомотив» (смеётся). Если серьёзно, то без разницы. «Краснодар» — молодцы, я их поздравляю, но никаких эмоций.

— Что нужно изменить «Локомотиву», чтобы побороться за титул?

— Банально — выкладываться на 200% в каждом матче. А что конкретно поменять — это не ко мне. Если осенью в последнем сезоне мы шли так хорошо, значит, нам по силам так пройти весь чемпионат.

— Какие цели на следующий сезон?

— Тяжело загадывать по личной статистике, но хочется, чтобы моя игра не падала ниже определённого уровня, нужно быть стабильным. А по команде: цель — попасть в тройку.