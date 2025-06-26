«Лучший момент — победа над «Спартаком». Как Батраков стал главным молодым игроком РПЛ

Неделю назад мы подвели итоги премии лучшему молодому футболисту сезона РПЛ. Главные тренеры и капитаны всех 16 команд чемпионата проголосовали, и первым оказался Алексей Батраков. Прорывной сезон в «Локомотиве», дикая статистика, капитанская повязка, слухи об интересе из Европы, вызов в сборную России — за последние 12 месяцев парень прожил целую мини-карьеру. А ведь ему только в июне исполнилось 20 лет!
После объявления результатов голосования мы пообщались с Алексеем и узнали у него, каково быть лучшим молодым футболистом РПЛ, когда ещё год назад о тебе мало кто знал.
— Видел, что ты проводил отпуск в Монако. Как тебе?
— Кайф! Контраст гор и города, дороги, пещеры. А там ещё и море есть. Супер!
— На постоянке смог бы там жить, играть?
— Почему нет? Попробовать бы точно хотелось.
— Головина там реально никто не знает?
— Моя девушка Ира спрашивала у пацанов на улицах Монако. Никто не знает.
Алексей Батраков с девушкой на отдыхе
Фото: из личного архива Алексея Батракова
— Как отреагировал на победу в премии «Чемпионата» лучшему молодому футболисту?
— Очень приятно! Но я сильно не обращаю внимания на такие вещи. Просто воспринимаю как стимул работать ещё больше.
— Результаты голосования видел?
— Да, смотрел.
— Кто-то удивил тем, как голосовал?
— Особо нет (смеётся).
— Свою пятёрку составишь?
— Ох, ну давай. Кисляк, Пиняев, Гладышев, Комаров, Кривцов.
— Следишь за своей ценой на Transfermarkt?
— Нет такого, что сижу и жду, когда они цену обновят. Просто меня в соцсетях отмечают, поэтому знаю, что сейчас € 12 млн.
— В июне 2024 года было € 700 тыс. Неплохо скакнул.
— Ну, бывает, да (смеётся). На одном сайте – так, на другом — иначе. Всегда можно лучше.
— Как относишься к слухам вокруг тебя? И про Турцию пишут, и про «Вольфсбург». Ты что слышал?
— Я лично слышал, что продлил контракт с «Локомотивом». В остальном — слухи. Где-то, может, есть интерес, но я сейчас буду стараться оправдывать доверие «Локо».
— Кстати, чисто теоретически ты бы поехал в Турцию? Или лучше сразу в топ-5?
— Надо, чтобы все факторы сошлись. Чтобы клуб был доволен, чтобы меня предложение устроило. Пусть сначала оно придёт. На бумаге ничего не видел.
— Ты видел, что по некоторым продвинутым данным обгоняешь Ямаля? Эта история показательна?
— Это такая история, что мы в разных чемпионатах играем. Ла Лигу с РПЛ как можно сравнивать? Понятно, что в России тоже надо создавать все эти моменты, но, если бы я Ямаля в Ла Лиге обогнал, было бы приятнее.
Ламин Ямаль / Алексей Батраков
Фото: Alex Caparros/Getty Images/fclm.ru
— Как опишешь прошедший сезон для себя и для команды?
— Командно — хотелось и должны были выступить лучше. Не хватило стабильности и уверенности. В следующем сезоне постараемся исправить ошибки. А лично — для дебютного сезона, думаю, неплохо. Всё равно мне есть куда расти. Буду стараться оправдывать ожидания.
— Почувствовал весной, что против тебя стали плотнее играть?
— Да почти ничего не изменилось. Да, стали обращать внимание на меня, в отдельных матчах опекали по двое, но зачастую всё как обычно. В любом случае это для меня точка роста. Весна в целом всей команде далась тяжело, хотя сборы хорошие провели. Не задалось.
— Почему?
— Осенью от нас никто ничего не ждал. А весной, наоборот, все чего-то ждали. Первый матч с Махачкалой (1:1 в 19-м туре. — Прим. «Чемпионата») нас подкосил. Думаю, если бы победили, сезон сложился бы иначе. А так после этой ничьей у многих появились сомнения. Там ещё и холодно было!
— Как согревался?
— Бегал просто. Ног не чувствовал, но бегал.
— А твоя игра за сезон изменилась?
— Психология и менталитет только. Появилась уверенность в действиях, стал меньше переживать. Но надо учиться брать роль лидера на себя в тяжёлых ситуациях.
— В апреле ты стал самым молодым капитаном в истории «Локомотива». Какие эмоции испытал?
— Первый раз это случилось против Махачкалы на выезде в Кубке. Когда увидел, что я капитан, начал переживать ещё сильнее. Но потом успокоился, понял: если доверили — надо оправдать этот выбор. Конечно, это момент, о котором мечтал. Я всю академию и ЮФЛ был капитаном, поэтому была мечта выйти с капитанской повязкой и в основе.
— Лучший и худший моменты сезона для тебя?
— Лучший — домашняя победа над «Спартаком», я прям кайфанул. А худший — 1:5 от Самары. Меня то поражение конкретно так прибило психологически.
Алексей Батраков (справа) в матче со «Спартаком»
Фото: fclm.ru
— Ты рад, что в РПЛ чемпион сменился? Не было такого, что подтапливал за «Краснодар»?
— В этом сезоне я всё-таки подтапливал за «Локомотив» (смеётся). Если серьёзно, то без разницы. «Краснодар» — молодцы, я их поздравляю, но никаких эмоций.
— Что нужно изменить «Локомотиву», чтобы побороться за титул?
— Банально — выкладываться на 200% в каждом матче. А что конкретно поменять — это не ко мне. Если осенью в последнем сезоне мы шли так хорошо, значит, нам по силам так пройти весь чемпионат.
— Какие цели на следующий сезон?
— Тяжело загадывать по личной статистике, но хочется, чтобы моя игра не падала ниже определённого уровня, нужно быть стабильным. А по команде: цель — попасть в тройку.