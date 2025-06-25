Топ-матчи четверга: «Ювентус» — «Манчестер Сити» на КЧМ, волейбольная Лига наций и теннис

Лучший спорт 26 июня: Миранчук в МЛС, большой игровой день на клубном чемпионате мира по футболу и Александрова против Швёнтек!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:30: «Коламбус Крю» — «Атланта Юнайтед», МЛС

Интрига: начнёт ли снова тащить Миранчук?

«Атланта Юнайтед» в мае дважды подряд победила и чуть исправила провальный старт сезона. Спасибо Алексею Миранчуку, которого признали лучшим в «Юнайтед» за один гол и четыре ассиста. Но вот июнь приземляет команду: 0:4 от «Нью-Йорк Сити», 0:2 — от «Нью-Йорк Ред Буллз». Пора бы снова включаться, а то 13-е место в конференции – вообще никуда не годится. Тем более «Коламбус Крю» тоже штормит: у него лишь одна победа в семи последних матчах.

⚽️ 4:00: «Урава Ред Даймондс» — «Монтеррей», клубный чемпионат мира — 2025, группа E, 3-й тур

Интрига: команда Рамоса поцепляется за плей-офф?

«Урава Ред Даймондс» удивил всех цепкостью и едва не урвал очки у финалиста Лиги чемпионов «Интера». Однако пропустил дважды в концовке и лишился даже математических шансов на плей-офф. Чего не скажешь про «Монтеррей». Мексиканская команда Серхио Рамоса скатала ничьи с двумя фаворитами группы (с тем же «Интером» плюс «Ривер Плейт»), осталось лишь пересилить немотивированных японцев. Но это только на словах кажется простой задачей.

⚽️ 4:00: «Интер» Милан — «Ривер Плейт», клубный чемпионат мира — 2025, группа E, 3-й тур

Интрига: миланцы планируют побеждать уверенно?

«Интер» безумно штормит: клуб на финише сезона упустил победы в Серии А, Кубке Италии и ЛЧ, сменил тренера и теперь не совсем убедителен на клубном ЧМ. Да, «Урава Ред Даймондс» всё-таки пересилили. Но лишь на 90+2-й минуте. А до 78-й вообще уступали в счёте. Статус гранда обязывает миланцев выступать куда увереннее. Да, в матче с «Ривер Плейт» устроит и ничья. И всё же пора бы показать былую силу, момент подходящий.

🎾 14:00*: Екатерина Александрова (Россия, 8) — Ига Швёнтек (Польша, 4), Бад-Хомбург, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Александрова с пятикратной чемпионкой ТБШ?

Екатерина Александрова набрала ход на травяном покрытии. В Хертогенбосхе она дошла до 1/2 финала, а в Бад-Хомбурге пробилась пока в 1/4 финала, обыграв таких непростых теннисисток, как Белинда Бенчич и Мария Саккари. Но пройти дальше по сетке россиянке будет очень непросто, ведь ей будет противостоять польская теннисистка Ига Швёнтек, в активе которой пять титулов на ТБШ. Соперницы ранее играли пять раз, и счёт личных встреч пока 3-2 в пользу польской спортсменки. Она была сильнее в Остраве-2022, Мадриде-2023 и Дохе-2024, а Екатерина — в Мельбурне-2021 и Майами-2024. Победительница нового матча сразится далее с кем-то из пары Беатрис Хаддад-Майя — Жасмин Паолини.

🏐 15:00: Франция — Япония, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: сражение двух крутых защитных команд

Матчи этих команд — настоящая классика волейбола. Две сборные, ставящие во главу угла защиту и скорость. Франция привезла в Белград серьёзный состав с Антуаном Бризаром и Жаном Патри. Японцы пока играют без своих лидеров, но выглядят очень достойно и могут покусать любого фаворита. Кто окажется сильнее?

🏐 21:00: Сербия — Куба, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: чья атакующая мощь окажется сильнее?

Если Франция и Япония — суперзащитные команды, то Сербия и Куба — сборные с огромным атакующим потенциалом. Сербы провалили первый этап, поэтому дома постараются реабилитироваться. Кубинцы же и вовсе прилетели в Белград в последний момент. Но в первом матче с Германией выглядели очень хорошо. Чьи нападающие проявят себя лучше?

⚽️🎦 22:00: «Видад» — «Аль-Айн», клубный чемпионат мира — 2025, группа G, 3-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: единственный шанс команд показать себя на КЧМ

«Видад» и «Аль-Айн» попали в одну группу с «Ювентусом» и «Манчестер Сити». Понятно, что ловить было здесь нечего. Но КЧМ же – шанс показать себя всему миру. Продемонстрировать, что состоятелен на фоне соперников с других континентов. У клубов из Марокко и ОАЭ остался для этого единственный шанс. Первый, кстати, пропустил от европейских грандов всего шесть раз. И даже забил итальянцам. У второго разность мячей – 0:11. Кто закончит турнир позитивно?

⚽️ 22:00: «Ювентус» — «Манчестер Сити», клубный чемпионат мира — 2025, группа G, 3-й тур

Интрига: одна из двух самых статусных битв в группах КЧМ

После жеребьёвки КЧМ стало понятно: матч «Манчестер Сити» и «Ювентуса» по статусности опережает все на групповом этапе, кроме соперничества «ПСЖ» и «Атлетико». Французы играли с испанцами на старте турнира и интриги не подвезли: 4:0 в пользу чемпионов Европы. Тут же надеемся на более-менее равную борьбу. «Сити» забил конкурентам больше, нежели «Ювентус», поэтому его устроит и ничья. А тот, кто займёт второе место, наверняка попадёт в 1/8 финала на «Реал». Так что встреча вовсе не должна носить товарищеский характер.