Легионеры РПЛ феерят на турнире за океаном. Он идёт параллельно с КЧМ

Клубный чемпионат мира в США — главное футбольное событие лета. Но параллельно на том же континенте проходит ещё один турнир — Золотой кубок КОНКАКАФ. И некоторые легионеры РПЛ играют там ключевую роль.

Что это за турнир?

В нём принимают участие лучшие сборные Центральной и Северной Америки, а также стран Карибского бассейна. Турнир проходит один раз в два года. Есть и приглашённые участники. В 2023-м на соревнования приехала команда Катара, теперь — Саудовской Аравии.

Формат такой же, каким был на Евро c 1996 по 2012 год включительно. 16 сборных разбили на четыре группы. По две лучшие команды из каждого квартета выходят в плей-офф. Далее — четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Матч за третье место не предусмотрен. В 2023-м турнир выиграли мексиканцы — одолели в заключительном матче Панаму (1:0) благодаря голу на 88-й минуте.

К слову, Золотой кубок КОНКАКАФ брали только три сборные. Чаще других это делали мексиканские футболисты — девять раз. У американской команды семь трофеев, у канадской — один. Любопытно, что с 2011 года Мексика и США по очереди берут золотые медали. Если тенденция сохранится, то на этот раз чемпионами будут американцы. Кстати, сейчас их тренирует Маурисио Почеттино.

Сборная Мексики празднует победу в Золотом кубке КОНКАКАФ — 2023 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Где проходит Золотой кубок в этом году?

Большинство матчей принимают США. При этом не задействованы восточные города страны, чтобы не было пересечений с клубным чемпионатом мира. Ванкувер — единственный город не из Штатов, где проходят встречи Золотого кубка. 13 населённых пунктов, 14 стадионов (шесть из них — с крышей и внутренним климат-контролем). Матчи в Хьюстоне проходят на двух аренах.

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Кто вышел в четвертьфинал?

Из группы А в восьмёрку сильнейших пробились команды Мексики и Коста-Рики, из группы B — Канады и Гондураса. Панама и Гватемала оказались в четвертьфинале из группы С, а США и Саудовская Аравия — из группы D. Первые матчи на вылет пройдут 29 и 30 июня.

Пары выглядят следующим образом:

Панама — Гондурас

Мексика — Саудовская Аравия

Канада — Гватемала

США — Коста-Рика.

Полуфиналы пройдут 3 июля. Победитель первой пары встретится с победителем второй, а победитель третьей — с победителем четвёртой. Финал запланирован на 7 июля.

Как играют на турнире легионеры из РПЛ?

На турнир приехали сразу три футболиста «Спартака». Защитник Миэнти Абена уже завершил выступления на Золотом кубке, поскольку сборная Суринама заняла последнее место в группе. Игрок красно-белых начал турнир в запасе, однако вышел на поле уже в перерыве первого матча. В двух оставшихся встречах Абена появлялся в основе. Сборная Суринама пропустила шесть мячей — больше всех в группе.

Нападающий Ливай Гарсия пропустил первый матч, после чего дважды выходил в основе. Правда, форвард «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго так и не оформил ни одного результативного действия. Его команда набрала два очка в трёх встречах и заняла третье место в группе. Получается, что и Гарсия больше не сыграет в этом году на Золотом кубке.

Манфред Угальде (в светлой форме) в матче с Мексикой Фото: Ian Maule/Getty Images

Манфред Угальде — самый успешный из спартаковцев. Лучший бомбардир РПЛ вышел в плей-офф вместе со сборной Коста-Рики. А сам футболист принял участие в четырёх голах из шести. Угальде забил три мяча, все — с пенальти. Во встрече с Суринамом (4:3) Манфред оформил дубль и принёс Коста-Рике победу благодаря голу на 90+13-й минуте.

В следующем матче Угальде снова набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас». Коста-Рика организовала камбэк во встрече с Доминиканской Республикой и добыла волевую победу — 2:1. Угальде сначала реализовал пенальти, а в концовке отдал результативный пас. Но и есть большой минус — Манфред пропустит четвертьфинал с США из-за перебора жёлтых карточек.

Два футболиста РПЛ — Сесар Монтес и Луис Чавес — приехали на Золотой кубок вместе со сборной Мексики. Защитник «Локомотива» сейчас делит второе место в списке лучших бомбардиров турнира вместе с Угальде и другими футболистами. В отличие от спартаковца, он ни разу не забил с пенальти. Сесар оформил три гола из пяти командных. Динамовец Чавес вышел на поле в двух встречах, но в одной из них провёл всего 18 минут.

Сесар Монтес (в центре) празднует гол в матче с Суринамом Фото: Omar Vega/Getty Images

Защитник Эдгардо Фаринья вышел в четвертьфинал турнира вместе со сборной Панамы. Правда, играет он не так много. Первый матч пропустил, во втором его выпустили на три минуты, в третьем — на 18. Эдгардо провёл прошлый сезон в составе «Химок», но подмосковный клуб прекратил существование.

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль выступал на турнире в форме сборной Сальвадора. Два матча, ни одного гола, жёлтая карточка — статистика 23-летнего футболиста на Золотом кубке. Его национальная команда уже покинула турнир. Доминиканец Эдарлин Рейес представляет клуб Первой лиги — тульский «Арсенал». Он вместе со сборной вылетел из Золотого кубка и не забил ни одного мяча в трёх матчах группового этапа.