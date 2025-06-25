Эллиотт вывел Англию в финал Евро! Но запомнят безумно курьёзный гол Нидерландов

Заруба! И молодёжный Евро до 21 года в Словакии, и юношеский до 19 лет в Румынии уже не раз оказывались в заголовках мировых СМИ — вспомните хотя бы позавчерашний матч сборных Испании и Германии: 6:5, овертайм, покер Пабло Гарсии — юного таланта «Бетиса».

То был полуфинал турнира до 19 лет, а сегодня эта же стадия стартует среди молодёжных команд: Англия «принимает» сверстников из Нидерландов. Обе команды зашли так далеко, хотя из своих групп вышли с четырьмя очками и лишь со второго места. Обе начали турнир с ничьих во встречах с андердогами, зато на стадии четвертьфинала «сняли» двух фаворитов — Португалию и Испанию.

Составы на матч — максимально боевые, но с некоторыми поправками. За «оранжевых» точно не мог сыграть сын Марка ван Боммела: Рубен удалился как раз в игре с Португалией, оставив команду в меньшинстве на 70 минут. Вместе с ним из-за перебора жёлтых вылетел Кеннет Тейлор — талант «Аякса» и важный полузащитник этой команды.

Англичане начали матч в компактных 4-4-2, соперник – выстроил 4-3-3, перетекающую в 3-4-3 за счёт подключений Иана Матсена в атаку. С первых минут игра приобрела позиционный характер с перевесом в сторону англичан — они контролировали мяч.

На третьей минуте пришёл первый момент. Омари Хатчинсон прошёл слева и оказался в штрафной, затем прострелил на Харви Эллиотта, тот бил в касание в ближний низом — кипер успел сменить позицию и выставить ногу. Лишь угловой.

Казалось бы: сейчас пойдёт! Но нет. Англичане продолжали давить позиционно, изредка придумывали интересную диагональную передачу на обострение, но до хорошей ударной позиции так и не дошли. Слева цепко играл Иан Матсен, его страховал Йоррелл Хато, справа — дебютант турнира Нерайсо Касанвирьо тоже не отпускал далеко своего оппонента Хатчинсона.

На 21-й минуте была неплохая попытка, когда в атакующие действия включился правый защитник англичан Тони Ливраменто: он неплохо прошёл справа, затем внезапно сместился к центре и отдал сквозную передачу на набегающего в штрафную Эллиотта. Но ничего опасного в итоге.

Англия — Нидерланды — 2:1 Фото: Tullio Puglia — UEFA/UEFA via Getty Images

К середине тайма — моменту паузы на «водопой» — англичане настреляли пять ударов, но лишь тот самый на третьей минуте можно было назвать действительно опасным. В случае с соперником, всё было ещё печальнее: без ударов, лишь 35% владения мячом, один угловой.

Сборная Англии держала игру. Иногда позволяла себе чуть расслабляться — в звуковую дорожку трансляции попадали возгласы тренера, призывающего подниматься выше, активнее прессинговать.

После тридцатой минуты игра чуть изменилась. Во-первых, стало больше атак не пространстве — и у тех, и у других. Во-вторых, сборная Нидерландов выровняла игру и, по крайней мере, перестала позволять сопернику атаковать, подолгу владеть мячом. Всплеск активности. Удалось провести затяжную атаку, пробить с хорошей позиции (заблокировали), заработать ещё один угловой.

Первый тайм завершился жёлтой карточкой Эллиота Андерсона, по совокупности фолов. Отмахивался от оппонентов. Арбитр мог показать её и раньше, и не только ему, но, видимо, решил не портить игру окончательно частыми свистками. Нули после 45 минут.

Первые минуты второго тайма — глоток дыхания, который подарили нам Нидерланды — они окончательно очнулись. Не боялись контратак, встречали соперника выше. Раскрыли игру. Но на 62-й минуте всё-таки пропустили одну из них: перехват Эллиота Андерсена, передача на другого Эллиотта — игрок «Ливерпуля» оказался один в штрафной и забил мощным ударом.

Игроки сборной Англии празднуют гол Фото: Jeroen van den Berg/Soccrates/Getty Images

Инициатива оказалась наказуема. Англичане забили фактически в первой же опасной атаке второго тайма.

Сборная Нидерландов ответила заменой Ноа Огайо — форвард «Утрехта» вышел вместо Антони Миламбо. И уже через несколько минут, на 72-й минуте, забил курьёзище: после длинного заброса, который ориентировочно должен был перехватить Тони Ливраменто, тот внезапно обрезался и позволил дойти мячу до Ноа. С дальнего расстояния игрок внезапно пробил, и тут выяснилось, что обрезался не только защитник, но и голкипер упустил позицию! Мяч нырнул прямо в ближний угол. Англия пропустила.

Концовка матча вышла более позиционной — возможно, команды готовились к дополнительному времени, уже не так агрессивно выходили в атаку. Поаккуратнее в защите.

Харви Эллиотт сорвал планы команд на дополнительное время: после обычной позиционной атаки и перепасовки в центре, он принял мяч и внезапно заложил вираж из центра поля в штрафную. Развернулся, вошёл и сам же завершил! Чистое индивидуальное мастерство. Так сборная Англии сделала счёт 2:1.

И нидерландцы уже не отыгрались.