«Челси» вот-вот подпишет одного из главных дриблёров Европы. Хотя его цифры настораживают

За последние годы «Челси» приучил болельщиков, что стал одним из самых активных клубов в плане трансферов. Команда пробилась в Лигу чемпионов и ищет варианты для усиления состава. И если в центре поля есть мощное трио Мойсес Кайседо – Энцо Фернандес – Коул Палмер, то к нападению в прошедшем сезоне было много вопросов. Этим летом в команде уже появился центральный нападающий Лиам Делап. После КЧМ в Лондон переедет правый вингер Эстеван Виллиан. Логично, что «Челси» сейчас сконцентрировался на поиске левого вингера. Последнее время на этой позиции выступает Нони Мадуэке, который выглядит неубедительно.

The Telegraph сообщает, что у «Челси» три главных кандидата на эту позицию: Джейми Байно-Гиттенс из дортмундской «Боруссии», Алехандро Гарначо из «МЮ» и Малик Фофана из «Лиона». Все они правши. И по каждому из них ситуация развивается. Например, рассматривается вариант, при котором «Челси» и «Манчестер Юнайтед» совершат обмен Гарначо на Кристофера Нкунку. С «Лионом» наверняка стало легче договориться по Фофана, потому что клуб отправили в Лигу 2 из-за проблем с финансированием. И пока большой вопрос, спасёт ли команду апелляция.

Малик Фофана и Алехандро Гарначо Фото: Getty Images

Однако дальше всего продвинулись переговоры по Байно-Гиттенсу. Судя по упорству «Челси», именно англичанин остаётся приоритетом. Ещё до старта КЧМ лондонцы сделали «Боруссии» два предложения. Сначала – € 35 млн, а затем и € 50 млн. Немцы отклонили оба оффера, и «Челси» отправился на КЧМ без нового левого вингера. Показательно, что на турнире в США Байно-Гиттенс не появляется в основе, хотя в прошедшем сезоне Бундеслиги чаще выходил на поле с первых минут. Вероятно, руководство клуба боится, что англичанин получит травму и сделка сорвётся.

Тем временем в борьбу за Байно-Гиттенса вступила «Бавария». Мюнхенцы этим летом тоже сконцентрированы на поисках левого вингера. И, как уже рассказывал «Чемпионат», Нико Уильямс предпочитает перейти в «Барселону», а не в «Баварию». Так что команда Венсана Компани пытается перехватить Джейми. Правда, футболист уже договорился по личным условиям с лондонцами – речь идёт о контракте на семь лет. В последние дни переговоры между «Челси» и «Боруссией» активизировались. Инсайдеры Фабрицио Романо и Дэвид Орнштейн практически одновременно сообщили, что сделка находится на финальной стадии. Руководители команд находятся в США и близки к соглашению. 10% от суммы трансфера достанется «Сити» – это было условие трансфера, когда футболиста покупали из манчестерской академии.

Джейми Байно-Гиттенс Фото: Hendrik Deckers/Borussia Dortmund via Getty Images

В чём сила Байно-Гиттенса? Пожалуй, в том, чем и выделяются обычно вингеры. Обводка и продвижение мяча за счёт дриблинга. Англичанин весьма нацелен на ворота. Если есть выбор между пасом поперёк и обострением, он выберет второе. FBref называет Джейми главным футболистом прошедшего сезона Бундеслиги по входу в чужую штрафную вместе с мячом:

63 – Джейми Байно-Гиттенс («Боруссия» Д)

54 – Крис Фюрих («Штутгарт»)

53 – Флориан Вирц («Байер»)

52 – Бенедикт Холлербах («Унион»)

52 – Уго Экитике («Айнтрахт»).

А ещё Байно-Гиттенс стал вторым футболистом сезона по успешному дриблингу (77 обводок) – после Вирца (82). В этом плане игроку «Боруссии» помогает взрывная скорость, благодаря которой у него получается уходить от соперников не только при забегах по флангу, но и стартуя из статичного положения. Кроме того, нужно учитывать, что Байно-Гиттенс сыграл в основе лишь в 21 из 34 туров. По сыгранным минутам он (1783) он уступает Вирцу (2355) и многим другим футболистам, которые находятся в топе по обводкам и прочим показателям. В пересчёте на показатели в среднем за 90 минут его статистика выглядит ещё сильнее.

Получить мяч у штрафной, войти в неё, убрать на замахе пару соперников и пробить в дальний угол – это очень в стиле Байно-Гиттенса. В матче ЛЧ с «Брюгге» он забил два похожих гола.

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С другой стороны, есть маркеры, которые могут настораживать. Например, в 2025 году Джейми заметно сдал. У него лишь один гол и 0 ассистов за последние четыре месяца в Бундеслиге. В Лиге чемпионов и Кубке Германии вообще без результативных действий за этот отрезок. У него не было никаких травм в этом году, но он потерял место в основе. Несколько матчей подряд не выходил даже на замену. Нельзя сказать, что «Боруссия» отпускает своего ключевого футболиста. Ему лишь 20 лет, а значит, есть возможность прибавить. Правда, стабильно играть в АПЛ будет ещё сложнее, чем в чемпионате Германии, где традиционно более открытый футбол.