Германия не заметила Францию в полуфинале Евро! Но герой всё равно вратарь

В Кошице встретились две самые результативные сборные турнира. Германия оформила 12 голов, Франция — 10.

Немцы стали единственной командой, которая одержала на групповом этапе три победы. А четвертьфинал с Италией превратился в настоящий триллер: немцы вели 2:1, а соперник остался вдевятером, но за счёт гола со штрафного на последних секундах матча перевели встречу в дополнительное время. Там Германия на 117-й забила и забрала путёвку в полуфинал.

Французы во 2-м туре группового этапа одержали невероятную волевую победу над Грузией: отличились на 89-й и 102-й минутах, а затем разгромили поляков и решили вопрос с выходом в четвертьфинал. В плей-офф с Данией вновь пришлось вырывать победу: забили два гола в последние шесть минут и опять выиграли со счётом 3:2.

Для обеих сборных это седьмой полуфинал. Немцы не пробивались так далеко с 2021 года, французы — с 2019-го. И сегодня кто-то из них должен был пройти ещё дальше.

Германия — Франция — 3:0 Фото: Christian Hofer/Getty Images

Матч начался с обоюдных подходов к воротам, но инициативу сразу же забрали немцы. Сделали ставку на ударный старт. И она оправдалась: уже на восьмой минуте Нельсон Вайпер открыл счёт. Да и вообще, немцам хватило всего 15 минут, чтобы удвоить преимущество.

Второй гол оформил Ник Вольтемаде. Связка форвардов сыграла отлично. А Вольтемаде увеличил отрыв от преследователей в гонке бомбардиров — на его счету забитых мячей уже шесть.

Дальше же немцы сбавили обороты и позволили французам искать подходы к воротам. Уже на 19-й минуте Ноа Атуболу пришлось вступать в игру. Активничал левый фланг Кентена Мерлена.

Однако забить никак не удавалось, зато французы здорово разгоняли градус матча: Матис Тель в одном из эпизодов начал выяснять отношения с Ником Вольтемаде. И первая жёлтая карточка пришла на 33-й минуте.

Так и подходил к концу первый тайм. Франция наседала на ворота Германии, Ноа Атуболу и защита справлялись и даже пытались выбегать в контратаки за счёт подключений Ансгара Кнауффа. Настреляли французы за 45 минут аж 13 ударов, против всего четырёх — у немцев.

Германия — Франция — 3:0 Фото: Robert Nemeti/picture alliance via Getty Images

После перерыва на поле вместо Маттиса Аблина появился Тьерно Барри. И через 30 секунд пробивал из штрафной площади. Французы вновь собирались висеть на воротах Германии и пытались отыграться.

Однако ситуация перевернулась: теперь немногочисленные, но более качественные подходы были у Франции, а Германия пыталась отстоять и убежать в атаку в поисках третьего гола.

Самый опасный момент у ворот Германии за тайм — удар с углового на 69-й минуте. После чего судье даже пришлось консультироваться с VAR. Однако и видеоассистенты гола в этом моменте не увидели.

На 75-й минуте Мерлин Рёль мог выкатить на Пауля Небеля и довести счёт до разгромного, но пробил сам и не забил. Тем не менее третий гол пришёл: Франция решила устроить навал на финальных минутах матча, но схватила контратаку. Пауль Ваннер и Браян Груда соорудили на двоих гол и окончательно закрыли все вопросы.

Несмотря на шикарные показатели Германии в атаке, здесь очень помог Ноа Атуболу. Голкипер набрал семь сейвов за встречу, и чисто визуально его включения и спасения в важнейших моментах матча помогли немцам не просто выстоять, но и отыграть «на ноль».

В финале — игра с Англией. Где на прошлом Евро тоже феерил вратарь. Будет очередь Атуболу?