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Расписание спортивных матчей 27 июня 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: «Реал» Мадрид на клубном ЧМ, полуфиналы ЧЕ по баскетболу и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 27 июня 2025 года
Аудио-версия:
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Яркое 27 июня: Франция — Испания на женском чемпионате Европы, Бразилия против Китая в Лиге наций и «Аль-Хиляль» — «Пачука» на КЧМ!

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Время в материале указано по Москве.

🏐 00:00: Бразилия — Китай, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
27 июня 2025, пятница. 00:00 МСК
Бразилия
Не начался
Китай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удивит ли бразильцев Витал Хейнен?

На первый взгляд интриги в этой паре немного, но азиатская сборная может удивить. Команда Витала Хейнена уже смогла отобрать очки у хозяев этапа — сборной США. Ну а Бразилия пока очень нестабильна. Бернардиньо постоянно твердит, что команда только строится. И пока латиноамериканцы не выглядят командой, которая должна обыгрывать кого угодно. Может быть, и Китай навяжет борьбу?

Статистика Лиги наций, мужчины
На первой неделе бразильцы не убедили, хотя и играли дома:
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⚽️ 4:00: «Ред Булл Зальцбург» — «Реал» Мадрид, клубный чемпионат мира — 2025, группа H, 3-й тур

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Реал» не испытает проблем с выходом из группы?

Мадридский «Реал» занимает первое место в группе на КЧМ-2025. Чтобы выйти в плей-офф, в 3-м туре нужно просто не уступить «Ред Булл Зальцбург». А чтобы гарантировать итоговое первое место, важно одержать победу. Тогда даже победа «Аль-Хиляля» в параллельном матче не помешает «Реалу». Впрочем, «Ред Булл» также мечтает о плей-офф. Тем более что команда также набрала четыре очка (как и мадридцы). Так что простой игра для команды Хаби Алонсо точно не выйдет.

Статистика КЧМ
У одного из лидеров «Реала» не выдержали нервы:
Винисиус удалил упоминания о «Реале» из профиля в социальных сетях
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Винисиус удалил упоминания о «Реале» из профиля в социальных сетях

⚽️ 4:00: «Аль-Хиляль» — «Пачука», клубный чемпионат мира — 2025, группа H, 3-й тур

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 3-й тур
27 июня 2025, пятница. 04:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Не начался
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Аль-Хиляль» одержит первую победу под руководством Индзаги?

«Аль-Хиляль» сыграл вничью с «Реалом» и «Ред Булл Зальцбург» на старте КЧМ. Пока что побед под руководством нового тренера Симоне Индзаги нет. Но в 3-м туре саудовцы сразятся с мексиканской «Пачукой». Отличный момент, чтобы наконец-то взять три очка. А победа с большой долей вероятности гарантирует «Аль-Хилялю» выход в плей-офф.

Статистика КЧМ
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🏀 17:30: Франция — Испания, чемпионат Европы среди женщин — 2025, плей-офф, 1/2 финала

ЧЕ-2025 (ж) . 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 17:30 МСК
Франция
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто больше достоин финала?

Франция в 2021 году играла в финале, уступив Сербии, Испания — в 2023-м, уступив Бельгии. Теперь этим сборным предстоит побороться за выход в финал Евробаскета-2025. Каждый хочет побороться за трофей, но кому выпадет возможность?

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🏀 20:30: Италия — Бельгия, чемпионат Европы среди женщин — 2025, плей-офф, 1/2 финала

ЧЕ-2025 (ж) . 1/2 финала
27 июня 2025, пятница. 20:30 МСК
Италия
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: бывшая звезда УГМК выведет команду в финал?

Пока ещё действующий чемпион Европы Бельгия планирует повторить свой успех 2023 года. На этот раз в полуфинале команде предстоит сыграть с Италией, для которой выход в такую стадию уже можно считать успехом. Бывшая центровая российского гранда УГМК Эмма Мессеман собирает все награды в женском баскетболе как на клубном уровне, так и в сборной, являясь MVP прошлого Евробаскета. Второй подряд выход в финал от Бельгии?

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