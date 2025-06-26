Топ-события пятницы: «Реал» Мадрид на клубном ЧМ, полуфиналы ЧЕ по баскетболу и волейбол

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- 🏐 00:00: Бразилия — Китай, Лига наций, мужчины, предварительный этап
- ⚽️ 4:00: «Ред Булл Зальцбург» — «Реал» Мадрид, клубный чемпионат мира — 2025, группа H, 3-й тур
- ⚽️ 4:00: «Аль-Хиляль» — «Пачука», клубный чемпионат мира — 2025, группа H, 3-й тур
- 🏀 17:30: Франция — Испания, чемпионат Европы среди женщин — 2025, плей-офф, 1/2 финала
- 🏀 20:30: Италия — Бельгия, чемпионат Европы среди женщин — 2025, плей-офф, 1/2 финала
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Время в материале указано по Москве.
🏐 00:00: Бразилия — Китай, Лига наций, мужчины, предварительный этап
Интрига: удивит ли бразильцев Витал Хейнен?
На первый взгляд интриги в этой паре немного, но азиатская сборная может удивить. Команда Витала Хейнена уже смогла отобрать очки у хозяев этапа — сборной США. Ну а Бразилия пока очень нестабильна. Бернардиньо постоянно твердит, что команда только строится. И пока латиноамериканцы не выглядят командой, которая должна обыгрывать кого угодно. Может быть, и Китай навяжет борьбу?
⚽️ 4:00: «Ред Булл Зальцбург» — «Реал» Мадрид, клубный чемпионат мира — 2025, группа H, 3-й тур
Интрига: «Реал» не испытает проблем с выходом из группы?
Мадридский «Реал» занимает первое место в группе на КЧМ-2025. Чтобы выйти в плей-офф, в 3-м туре нужно просто не уступить «Ред Булл Зальцбург». А чтобы гарантировать итоговое первое место, важно одержать победу. Тогда даже победа «Аль-Хиляля» в параллельном матче не помешает «Реалу». Впрочем, «Ред Булл» также мечтает о плей-офф. Тем более что команда также набрала четыре очка (как и мадридцы). Так что простой игра для команды Хаби Алонсо точно не выйдет.
⚽️ 4:00: «Аль-Хиляль» — «Пачука», клубный чемпионат мира — 2025, группа H, 3-й тур
Интрига: «Аль-Хиляль» одержит первую победу под руководством Индзаги?
«Аль-Хиляль» сыграл вничью с «Реалом» и «Ред Булл Зальцбург» на старте КЧМ. Пока что побед под руководством нового тренера Симоне Индзаги нет. Но в 3-м туре саудовцы сразятся с мексиканской «Пачукой». Отличный момент, чтобы наконец-то взять три очка. А победа с большой долей вероятности гарантирует «Аль-Хилялю» выход в плей-офф.
🏀 17:30: Франция — Испания, чемпионат Европы среди женщин — 2025, плей-офф, 1/2 финала
Интрига: кто больше достоин финала?
Франция в 2021 году играла в финале, уступив Сербии, Испания — в 2023-м, уступив Бельгии. Теперь этим сборным предстоит побороться за выход в финал Евробаскета-2025. Каждый хочет побороться за трофей, но кому выпадет возможность?
🏀 20:30: Италия — Бельгия, чемпионат Европы среди женщин — 2025, плей-офф, 1/2 финала
Интрига: бывшая звезда УГМК выведет команду в финал?
Пока ещё действующий чемпион Европы Бельгия планирует повторить свой успех 2023 года. На этот раз в полуфинале команде предстоит сыграть с Италией, для которой выход в такую стадию уже можно считать успехом. Бывшая центровая российского гранда УГМК Эмма Мессеман собирает все награды в женском баскетболе как на клубном уровне, так и в сборной, являясь MVP прошлого Евробаскета. Второй подряд выход в финал от Бельгии?