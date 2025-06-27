Хорошие и важные новости из «Ростова». Как клуб проводит лето, которого многие боялись

В середине мая медиа готовили общественность к окончанию эпохи «Ростова» в нынешнем виде. Сначала об уходе объявил спортивный директор Алексей Рыскин, а вместе с этим выступил ряд агентов, чьи футболисты находятся в команде. Посыл примерно один – большинство из них готовились к уходу, так как в самом клубе планировались структурные изменения. В первую очередь связанные с уходом операционных руководителей. Президент клуба Арташес Арутюнянц не отрицал – изменения возможны, но решение примет только совет директоров, который был запланирован на конец июня.

Это уже вызывало вопросы. В первую очередь как «Ростов» собирался в функционировать в режиме неопределённости больше месяца? Ведь именно в этот период большинство работает над усилением и даже начинает сборы. Однако клубу повезло: вопрос решился куда быстрее. 16 июня Арутюнянц вышел к общественности и заявил: перемены отменяются.

Арташес Арутюнянц президент «Ростова» «Я и Алексей Анатольевич Рыскин продолжаем принимать ключевые решения в спортивной части деятельности клуба. Для болельщиков важно, чтобы любимая команда достойно выступала в чемпионате и Кубке России. Для этого необходимо создать условия для стабильной работы тренерского штаба, административного персонала команды, медицинского штаба и других людей, принимающих непосредственное участие в жизни команды. Без стабильной и качественной работы этих специалистов команда не сможет показывать достойные результаты».

И ведь то, что мы видим сейчас — продолжение стратегии клуба, которая была избрана уже давно: развивать, выгодно продавать – и приглашать новых футболистов для создания аналогичной карьерной траектории.

Да, уже в июне клуб потерял двух важных игроков. Но ключевой момент – он на этом заработал. Трансферы Максима Осипенко в московское «Динамо» и Николая Комличенко в «Локомотив» принесли «Ростову» около € 4,4 млн. Внушительный доход для руководителей, которые стараются жить по средствам. Удерживать игроков не было никакого смысла. Хотя бы из-за их возраста. Первому – 31 год, второму – 30. Здесь либо предлагаешь последний хороший контракт, либо продаёшь. Пошли по второму пути. Совершенно объяснимо.

Помимо них, «Ростов» отпустил в аренду Даниила Уткина, которого «Балтика» впоследствии тоже может выкупить. И Максима Турищева. Непонятна разве что судьба Алексея Сутормина, чья аренда завершилась, а «Зенит» с ним уже попрощался. Но разве кто-то удивится камбэку? Плюс СМИ активно писали про возможный уход Ильи Вахании, однако пока защитник остаётся в команде.

Максим Осипенко в «Динамо» / Николай Комличенко в «Локомотиве» Фото: ФК «Динамо»/ФК «Локомотив»

Но главное – большой распродажи не планируется. Об этом публично говорят всё те же агенты. Команда уже вышла из отпуска. И начала подготовку с Джонатаном Альбой в кресле главного тренера. Арутюнянц заранее обозначил, что испанец с задачей справился. И после резкого ухода Карпина смог сохранить игру и результат. Да и согласитесь – было бы странно убирать человека, который не только показал крепкий футбол в РПЛ, но и довёл команду до Суперфинала Кубка, где уступил лишь в серии пенальти. Впрочем, потери в штабе всё равно есть – ушёл Виталий Кафанов. Его будущее ещё непонятно: пока по примеру Валерия Карпина он сконцентрируется на сборной России. А там, может, поступит оффер из одного московского клуба.

Усиление тоже есть. Как раз по позициям, на которые оно требовалось. Вместо Осипенко клуб подписал свободным агентом хорошо знакомого местной аудитории Дмитрия Чистякова. Он уже в третий раз возвращается в клуб. По роли – полная замена Осипенко. По качеству – покажет сезон. А на место Комличенко приобретён Тимур Сулейманов. В «Локо» парень не смог раскрыться. Возможно, получится в клубе, где ему представят явно больше шансов. Плюс есть Егор Голенков, которого отпускать пока не планируют. Ещё «Ростов» оформил новую аренду Даниила Одоевского с правом выкупа. И продлил контракт с Константином Кучаевым. Очень даже жизнедеятельные решения клуба, который хочет остаться на прежнем уровне.

Наверняка какие-то подписания ещё возможны. Как и расставание с кем-то из футболистов. Окно в конце концов открыто до сентября. Но глобально «Ростов» остаётся в статусе крепкого середняка. И для российского футбола, который трясёт в последние месяцы, это важно.