«Барса» борется с «Баварией», к Головину едут звёзды. Трансферные слухи Европы за неделю

Европейские команды активно работают на трансферном рынке даже во время клубного чемпионата мира. Некоторые сделки завершаются быстро, другие – превращаются в длительные сериалы. Ниже – обзор новостей о переходах, которые ещё не оформлены официально.

Тео Эрнандес перебирается в «Аль-Хиляль»

Тео Эрнандес Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Тео Эрнандес провёл не лучший сезон-2024/2025. Француз давно хочет покинуть «Милан», правда, он собирался в «Реал» или топ-клуб АПЛ. Но слабые выступления и проблемный характер оттолкнули гранды от Тео. Поэтому его следующей остановкой, скорее всего, станет Саудовская Аравия.

Фабрицио Романо сообщил, что Эрнандес близок к переходу в «Аль-Хиляль». По данным инсайдера, игрок согласился на переход. Тео предложили зарплату в € 20 млн в год. Клубы сейчас работают над завершением сделки. Ожидается, что договорённость скоро будет достигнута. Журналист Саша Тавольери отметил, что «Милан» получит за защитника € 25 млн.

Будущее Леау до сих пор не определено

Рафаэл Леау Фото: Marco Luzzani/Getty Images

История Леау похожа на ситуацию Тео. Португалец – также один из лидеров «Милана», но прошлый сезон получился плохим. Точно так же к Рафаэлу есть претензии по самоотдаче и характеру. Однако 26-летний вингер пока далёк от трансфера. Спортивный директор миланцев Игли Таре отвергает все слухи: «Леау — игрок высочайшего уровня. Он ключевой игрок для нас и нашего проекта и будет ключевым для нашего проекта. «Бавария»? Мы пока не получали никаких предложений. Это только слухи в СМИ».

Отметим, что ранее появилась информация об интересе «Баварии» к Леау. Однако сейчас мюнхенцы работают над сделкой по Нико Уильямсу из «Атлетика». Если же немцы вернутся за вингером «Милана», то «Баварии» придётся заплатить не менее € 80-90 млн (информация Calciomercato).

За Нико Уильямса сражаются «Барселона» и «Бавария»

Нико Уильямс Фото: Ion Alcoba Beitia/Getty Images

Битва двух грандов за Уильямса продолжается. Первой к «Атлетику» по трансферу вингера обратилась «Бавария», но «Барселона» опередила конкурента. The Athletic сообщил, что 22-летний игрок проинформировал руководство о желании покинуть клуб и присоединиться к каталонцам. Ранее «Барса» достигла устного соглашения с Уильямсом по условиям контракта и не рассматривает отступные в € 60 млн как препятствие для сделки.

Вероятно, трансфер состоится 1 или 2 июля. Почему? Журналист Ферран Мартинес рассказал, что «Барса» стремится закрыть сделку в эти даты, чтобы она считалась как совершённая в новом финансовом году.

Однако «Бавария» до сих пор не сдаётся. Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что клуб надеется приобрести вингера. Мюнхенцы отправили «Атлетику» новое предложение о трансфере футболиста, а игроку предлагается зарплата в € 12 млн. Эту информацию также подтверждает L‘Équipe. Чем завершится одна из главных саг лета?

Исак всё же окажется в «Ливерпуле»?

Александер Исак Фото: George Wood/Getty Images

«Ливерпуль» уже купил защитников Жереми Фримпонга, Милоша Керкеза и полузащитника Флориана Вирца. Но трансферная машина не собирается останавливаться. The Athletic сообщает, что мерсисайдцам всё ещё интересен нападающий «Ньюкасла» Александер Исак.

Главное препятствие – цена. «Ньюкасл» хочет получить за шведа не менее € 150 млн. Но «Ливерпуль» этим летом потратил уже более € 200 млн. Получится ли найти огромную сумму на топ-форварда? «Ньюкасл», конечно, планирует сохранить Исака у себя. Тем более что в сезоне-2025/2026 клуб снова сыграет в Лиге чемпионов.

«МЮ» выставил сумасшедший ценник за Гарначо

Алехандро Гарначо Фото: Marc Atkins/Getty Images

«Манчестер Юнайтед» планирует расставание с вингером Алехандро Гарначо. У аргентинца конфликт с тренером Рубеном Аморимом, да и прошлый сезон игрок провёл слабо. Поэтому клуб не видит причин сохранять футболиста у себя.

Но и ценник за Гарначо манкунианцы выставили солидный. Журналист The Athletic Лори Уитуэлл заявил: «МЮ» проинформировал заинтересованные клубы, что стоимость Гарначо составляет € 82 млн! Солидно? Да. Интересно, найдётся ли команда, готовая заплатить столько за Алехандро. Отмечается, что сам игрок хочет остаться в Англии, к нему проявляет интерес «Челси». А вот немецкий «Байер» отпугнул ценник на Гарначо. Также за игроком может прийти «Наполи» Антонио Конте.

«Челси» покупает ещё одного вингера

Джейми Байно-Гиттенс Фото: Christof Koepsel/Getty Images

«Челси» коллекционирует вингеров в клубе. Очередным новичком на фланг атаки станет Джейми Байно-Гиттенс. Как сообщает The Athletic, лондонцы скоро завершат сделку с дортмундской «Боруссией» по игроку.

Ранее «Челси» пытался оформить трансфер до начала клубного чемпионата мира. Теперь же стороны близки к заключению сделки. Отмечается, что интерес «Баварии» к футболисту на это не повлияет. Сам Байно-Гиттенс уже договорился с «Челси» об условиях семилетнего контракта. Англичане заплатят за вингера € 55-65 млн.

Фати и Погба едут в «Монако»

Поль Погба Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил важную информацию: «Если на этой неделе всё пройдёт хорошо, у нас могут быть очень хорошие новости: Ансу Фати перейдёт в «Монако». Очередной «новый Месси» покидает Каталонию.

Также в «Монако» перебирается Поль Погба! Фабрицио Романо дал Here We Go по сделке с 32-летним французом. Последний раз полузащитник выходил на поле 3 сентября 2023 года. А затем его дисквалифицировали из-за употребления запрещённых веществ. Интересно, что теперь покажет Погба (да и Фати) в одной команде с российским полузащитником Александром Головиным.

Забарный близок к «ПСЖ»

Илья Забарный Фото: Warren Little/Getty Images

«ПСЖ» завершает трансфер защитника «Борнмута» Ильи Забарного, сообщает Фабрицио Романо. Как сообщает инсайдер, французский клуб направил обновлённое предложение «Борнмуту» и вышел на финальную стадию переговоров. Ожидается, что стороны достигнут окончательного понимания после следующего раунда переговоров, который состоится в скором времени. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» направил «Борнмуту» второе предложение по Забарному в £ 55 млн.

Сафонов покинет Париж?

Матвей Сафонов Фото: Jose Breton/Getty Images

Турецкий журналист Эртем Шенер сообщил, что российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в «Галатасарае» или «Борнмуте». Но зачем голкиперу покидать команду? Эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов в беседе с «Чемпионатом» отметил, что Шенер «просто хайпует, чтобы собрать аудиторию». Пока что Сафонов никуда не уходит из «ПСЖ». Хотя до конца трансферного окна ещё что-то может измениться.

Форвард-мем близок к трансферу в «Наполи»

Дарвин Нуньес Фото: Carl Recine/Getty Images

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес всё ближе к уходу из клуба. Фабрицио Романо сообщает, что англичане продолжают переговоры с «Наполи». Первоначальный запрос «Ливерпуля» за уругвайца составил € 65 млн. Сам Нуньес хочет переезда в Италию. Журналист Крис Баскомб сообщает, что мерсисайдцы ожидают первое официальное предложение от «Наполи» в ближайшее время.

«Арсенал» нашёл замену Жоржиньо

Жоржиньо Фото: David Ramos/Getty Images

Фабрицио Романо выдал фирменное Here We Go по трансферу полузащитника Кристиана Нёргора в «Арсенал». 31-летний датчанин переходит из «Брентфорда» всего за € 11 млн. Нёргор заменит в команде Микеля Артеты ушедшего во «Фламенго» Жоржиньо. Интересно, что Кристиан станет самым возрастным футболистом «Арсенала». А зарплата Нёргора в новом клубе составит всего £ 40 тыс. в неделю (Жоржиньо получал £ 110 тыс.).

«Тоттенхэм» ищет игрока в нападение

Эберечи Эзе Фото: Richard Pelham/Getty Images

«Тоттенхэм» планирует усилить линию атаки. Sky Sports сообщает, что в шорт-лист входят Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Антуан Семеньо («Борнмут») и Брайан Мбемо («Брентфорд»). Однако последний игрок близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед». А лондонцы всё чаще думают о покупке Эзе.

Журналист Себастьен Видаль отметил, что Эберечи заинтересован в проекте «Тоттенхэма». Также вингер «Кристал Пэлас» провёл переговоры с «Арсеналом», «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед». По информации Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» ещё не принял окончательное решение по Эзе. Но именно он ближе всех к трансферу к победителям Лиги Европы.

А что с будущим Дьёкереша?

Виктор Дьёкереш Фото: Gualter Fatia/Getty Images

The Independent сообщает, что «Арсенал» и «РБ Лейпциг» пока не согласовали стоимость трансфера форварда Беньямина Шешко. Поэтому лондонцы всё ещё рассматривают вариант с покупкой Виктора Дьёкереша из «Спортинга». По информации A Bola, лондонцы готовят новое предложение по форварду. «Арсенал» всё ближе к тому, чтобы отказаться от Шешко из-за высоких требований по зарплате и нежелания «РБ Лейпциг» снижать цену. Но и «Спортинг» считает € 80 млн минимальной суммой для начала переговоров по Дьёкерешу.