«Предпосылки к возвращению России есть. Решение могут принять до конца года». Мощный Дюков

В РФС подвели итоги прошлого года и обозначили цели на ближайшую перспективу. Обо всём этом президент союза Александр Дюков говорил на подиуме больше часа на традиционной конференции РФС. А после — выступил перед журналистами, где уже было меньше стратегии, но больше актуальных тем.

Что ждёт «Торпедо», почему «Химки» было не спасти, а главное — когда состоится возвращение российского футбола к международным турнирам, которого все мы так ждём?

О «Торпедо» и «Химках»

«Прежде всего это две разных ситуации, я бы не сравнивал «Торпедо» с «Химками». Нам известно, что в отношении ряда сотрудников ФК «Торпедо» возбуждено уголовное дело и проводится расследование. Есть обвинение в уголовном преступлении.

РФС проводит своё разбирательство, им занимается департамент защиты игры. У нас есть определённая информация, мы также получили и получаем материалы от правоохранительных органов. Вполне возможно, что материалы будут подготовлены для рассмотрения дела на дисциплинарном комитете. Если говорить о сроках, то очевидно, что какое-то решение Контрольно-дисциплинарный комитет должен принять до начала нового сезона, поэтому у нас есть примерно две недели для того, чтобы обстоятельно и детально обсудить эту ситуацию и принять по ней решение. Безусловно, произошедшая ситуация будет учитываться с точки зрения получения финансовых гарантий от клуба. Будет недопустима ситуация, при которой клуб продолжит выступления, но через какое-то время останется без финансирования и будет вынужден сняться с розыгрыша РПЛ. Это будет нарушение спортивного принципа, мы не должны этого допустить.

Что касается «Химок», то эта ситуация стала очевидна в начале года. У клуба и его акционеров изначально не было планов прекращать деятельность. Наоборот, нас заверяли, что финансовые проблемы клуба — временные. Они видели возможности решения, занимались поиском финансирования, обещали до завершения процедуры лицензирования урегулировать ситуацию. Попытки они действительно предпринимали, но не получилось».

Грустные игроки «Химок» Фото: ФК «Химки»

О том, почему сохранили «Пари НН» в РПЛ

«Если бы мы руководствовались спортивным принципом, тогда нам нужно было бы уменьшить количество участников РПЛ до 15, но это было бы плохим решением для РПЛ. Лига могла рекомендовать такое решение, однако они посчитали, что лучше сохранить 16 команд. Любое определение 16-го клуба было бы не совсем спортивным. Из всех возможных решений было принято передать право на выступление в Премьер-Лиге клубу «Пари НН», который занял более высокое место по итогам прошедшего чемпионата».

О возвращении российского футбола к международным турнирам

«Сергей Прядкин представлял УЕФА, он советник президента УЕФА Александера Чеферина. Он принял участие в конференции, и мы благодарны ему за его обращение к участникам.

Я считаю, что предпосылки [к возвращению российских команд на международную арену] есть. Считаю, что к концу года соответствующие решения могут быть приняты».

Александр Дюков Фото: Михаил Шапаев, РФС

О матчах сборной России

«В наших планах максимально использовать все окна ФИФА. Будем стараться в каждое окно провести максимальное количество встреч. Переговоры продолжаются, как только мы достигнем договорённостей и подпишем соответствующие бумаги — объявим соперников, с которыми сыграет сборная в сентябре и октябре. Для нас приоритет — играть дома, перед своими болельщиками. Из четырёх матчей этого года был только один выездной. Он состоялся в Беларуси, так как у наших друзей из белорусской федерации футбола был важный повод — открытие стадиона».

О гибели футбольных клубов

«Назовите мне футбольную лигу, в которой у клубов не было банкротств и финансовых проблем. Это жизнь, это её часть. Возьмите бизнес — компании появляются, развиваются, добиваются успеха, а потом под воздействием разных факторов и в силу разных обстоятельств прекращают существование.

Повальной ликвидации футбольных клубов не происходит. Если говорить о финансовом состоянии, то оно в целом стабильно. Если говорить о «Химках» — ряд обстоятельств привёл к ситуации, в которой оказался клуб. Надо сказать спасибо игрокам — несмотря на задержки зарплаты, какого-то тихого саботажа с их стороны не было, в каждой игре «Химки» оказывали сопротивление своим соперникам и набрали достаточное количество очков».

О лимите на легионеров

«Аргументом при введении действующего лимита было повышение конкуренции, это важно в том числе для молодых российских футболистов. Для них важно тренироваться с сильными партнёрами по команде, играть против сильных соперников. Недавно я обсуждал с представителями некоторых клубов их мнение о лимите на легионеров — у каждого клуба своя стратегия и политика. Кто-то делает ставку на россиян, кто-то использует легионеров, но все говорят о том, что менять лимит нет необходимости».