10 событий, которыми запомнился исторический групповой этап клубного ЧМ

На клубном чемпионате мира завершился групповой этап. Мы узнали всех 16 участников плей-офф. Впереди — самое интересное! Но и на первом этапе случилось несколько ярких событий, которые точно запомнятся. Рассказываем о 10 главных историях.

Четыре клуба из Бразилии вышли в плей-офф

РАДУЮЩИЕСЯ ИГРОКИ «БОТАФОГО» Фото: Stu Forster/Getty Images

Бразильские клубы показали свою силу на клубном чемпионате мира. Все четыре представителя Серии А — «Ботафого», «Палмейрас», «Фламенго» и «Флуминенсе» — вышли в 1/8 финала! Особенно важно достижение первой команды. «Ботафого» вышел в плей-офф, опередив «Атлетико». Также действующий чемпион Бразилии на групповом этапе обыграл «ПСЖ» (1:0).

После 1/8 финала бразильцы точно потеряют минимум одну команду: «Ботафого» и «Палмейрас» сыграют друг с другом. «Флуминенсе» встретится с итальянским «Интером», а «Фламенго» — с «Баварией».

Серхио Рамос вместе с «Монтерреем» вышел в 1/8 финала

Серхио Рамос Фото: Stu Forster/Getty Images

Чемпион мира 2010 года и многократный победитель Лиги чемпионов оказался в Мексике в начале 2025-го. Рамос подписал контракт с «Монтерреем» — и не прогадал. Мексиканцы уже удачно выступили на клубном ЧМ, оказавшись в 1/8 финала. «Монтеррей» сыграл вничью с «Интером» (1:1) и «Ривер Плейт» (0:0), а в решающем туре разгромил японский «Урава Ред Даймондс» (4:0). В 1/8 финала команда Серхио Рамоса зарубится с дортмундской «Боруссией».

Месси вышел в плей-офф на 33-м турнире подряд

Лионель Месси Фото: Megan Briggs/Getty Images

Opta сообщила, что форвард «Интер Майами» Лионель Месси вышел из группы со своими командами в 33-й раз в карьере при 33 попытках. Аргентинец ни разу не вылетал на первом этапе! Уникальная статистика. «Интер Майами» занял второе место в группе А и вышел в 1/8 финала клубного ЧМ. Там американцы сыграют с «ПСЖ». Интересно, что Месси впервые в карьере выйдет на поле в матче с бывшей командой.

«Бавария» установила рекорд клубных чемпионатов мира

МАТЧ «БАВАРИЯ» — «ОКЛЕНД СИТИ» Фото: Dylan Buell/Getty Images

В 1-м туре группового этапа «Бавария» разнесла новозеландский «Окленд Сити» со счётом 10:0. Мюнхенцы стали первой командой в истории турнира, включая прошлые форматы, забившей 10 мячей в одном матче. Также это самая крупная победа в истории турнира. Ранее рекорд принадлежал саудовскому «Аль-Хилялю», который в феврале 2022 года обыграл «Аль-Джазиру» (6:1).

Ничья в матче «Окленд Сити»

МАТЧ «ОКЛЕНД СИТИ» — «БОКА ХУНИОРС» Фото: Alex Grimm/Getty Images

Однако при этом полупрофессиональный «Окленд Сити» всё равно набрал одно очко! В 3-м туре команда сыграла вничью с грозным «Бока Хуниорс» (1:1). Новозеландцы пропустили первыми, но забили ответный мяч во втором тайме. И удержали важнейшую для себя ничью. Интересно, что встреча прерывалась из-за надвигавшегося на Нэшвилл урагана. Возможно, это только помогло «Окленд Сити».

Яркая команда из ЮАР

ИГРОКИ «МАМЕЛОДИ САНДАУНЗ» Фото: Dylan Buell/Getty Images

До старта турнира «Мамелоди Сандаунз» воспринимался как команда-мем. Однако по ходу КЧМ южноафриканцы заслужили не только уважение, но и симпатию. Клуб из ЮАР в 1-м туре обыграл южнокорейский «Ульсан Хёндэ» (1:0), затем заставил напрячься дортмундскую «Боруссию» (3:4). А в заключительном матче не хватило чуть-чуть, чтобы разобраться с «Флуминенсе» (0:0). «Мамелоди Сандаунз» финишировал третьим и остался без плей-офф. Хотя по качеству футбола команда из Южной Африки заслуживала место в 1/8 финала.

На клубном ЧМ мы увидели звёзд, уехавших из Европы

Луис Суарес Фото: Megan Briggs/Getty Images

Клубный чемпионат мира позволяет посмотреть нам на клубы из всех конфедераций. И напоминает о звёздах, которые ранее зажигали в Европе. Например, на турнире в США мы увидели на поле Лео Месси, Луиса Суареса, Серхио Бускетса, Витора Роке, Фелипе Андерсона, Алекса Теллеса, Эдинсона Кавани, Жоржиньо, Оливье Жиру, Уго Льориса, Серхио Рамоса, Тьяго Силву, Жоау Канселу, Калиду Кулибали и Сергея Милинковича-Савича. Футболистов, за которыми мы теперь следим не так часто, но на них всегда приятно посмотреть.

Крутой египетский «Аль-Ахли»

ИГРОКИ «АЛЬ АХЛИ» Фото: Francois Nel/Getty Images

«Аль-Ахли» — один из главных клубов в истории африканского футбола. Египтяне 45 раз становились национальными чемпионами, выиграли 39 Кубков страны и являются 12-кратными победителями Лиги чемпионов КАФ. Вы удивитесь, но именно «Аль-Ахли» — самый титулованный клуб мира! Мы мало что знаем о нём, однако это не значит, что команда слабая. Именно это показал КЧМ-2025. «Аль-Ахли» не позволил «Интер Майами» (0:0) одержать победу в матче открытия. А в 3-м туре египтяне устроили встречу-триллер с «Порту», которая завершилась со счётом 4:4. Ключевой момент — поражение от бразильского «Палмейраса» (0:2), из-за которого «Аль-Ахли» вылетел с турнира. Но оставил после себя яркие воспоминания.

«Бенфика» обошла «Баварию» в группе

ИГРОКИ «БЕНФИКИ» Фото: Megan Briggs/Getty Images

«Бавария» упустила первое место в группе в 3-м туре. «Бенфика» воспользовалась своим моментом на старте матча, а затем идеально отоборонялась. Португальцы с минимальным счётом обыграли мюнхенцев и финишировали на первом месте в группе. Но помогло ли это? В 1/8 финала «Бенфика» получила в соперники «Челси», а «Бавария» — «Фламенго».

Дебют новичков за топ-клубы

ДЖОБ БЕЛЛИНГЕМ В СОСТАВЕ «БОРУССИИ» Фото: Michael Reaves/Getty Images

Перед стартом клубного чемпионата мира несколько топ-клубов подписали контракты с новичками. Благодаря этому на турнире за «Реал» дебютировали Трент Александер-Арнольд и Дин Хёйсен, у «Баварии» на поле появился Жонатан Та, а за «Манчестер Сити» впервые вышли Тейани Рейндерс, Райан Шерки и Райан Аит-Нури. И не забываем про Джоба Беллингема, который по стопам старшего брата перешёл в дортмундскую «Боруссию».