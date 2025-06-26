Карпин дебютировал в «Динамо»! В матче с клубом Медиалиги, которую совсем не котирует

В официальных матчах медийные клубы с клубами РПЛ не пересекаются — для этого им нужно выйти из низов сетки Кубка России. Но популярность медиафутбола высока, особенно среди младших поколений, так что представителям Премьер-Лиги за счастье проводить товарищеские встречи и привлекать новую для себя публику.

«Динамо» и 2DROTS уже пересекались два года назад. Победили профессионалы (2:1). И вот состоялся новый раунд. Иронично, что Валерий Карпин не раз пренебрежительно высказывался о медийном футболе. Например, называл его лигой соседского дома. В итоге тренер дебютировал в новом клубе как раз в игре с «дротсами». И легко победил, если результат вообще его интересовал.

Также впервые динамовские цвета не для презентации и тренировок примерил Осипенко. В основе ему компанию составили Расулов, Лепский, Бессмертный, Лаксальт, Глебов, Смелов, Бителло, Нгамалё, Макаров и Маухуб. Динамовцы логично смотрелись гораздо сильнее, но забить никак не могли.

Ландаков тащил абсолютно всё. И от своих, и от чужих: Сальников небрежно отдавал назад не глядя, и вратарь успел выбить мяч с ленточки в штангу. На 24-й минуте вмешаться он был уже не в силах: Бителло ювелирно подал со стандарта в район дальней штанги, Лепский замкнул головой.

Права на видео принадлежат «VK Спорт».

Однажды в первом тайме проявил себя и Расулов. Газданову (экс-«КАМАЗ» и «Акрон») дали слишком много свободы на правом фланге. Он прострелил, и никем не прикрытый ганец Клуцей пробил низом. Но это была лишь капля в море динамовских моментов. Особенно старался Макаров: и четверых на дриблинге проходил, и на пустые ворота после обыгрыша вратаря отдавал Маухубу — помешали довершить казнь защитники. Тот же марокканец и в перекладину попадал.

В перерыве Карпин поменял всех полевых футболистов: вышли Скопинцев, Фернандес, Зайдензаль, Касерес, Александров, Фомин, Окишор, вернувшийся из израильско-кипрской командировки Лесовой, Боков и Гладышев. Они здорово напрягли Ландакова, который сегодняшней встречей заслужил просмотр в профессиональной команде. Собственно, один матч в РПЛ у него уже есть: за «Урал» в 2021-м и как раз против «Динамо» (0:1).

Как только снова проявил себя Расулов, в красивом прыжке отразив дальний выстрел Черномырдина (экс-«Зенит-2», «Строгино» и «Динамо» Спб), тут же «дротсов» наказали в контратаке. Александров вывел Лесового один на один, и тот сделал всё чётко.

Права на видео принадлежат «VK Спорт».

Дошло и до разгрома. Гладышев подобрал мяч на фланге, легко обыграл соперника и прицельно стрельнул низом в дальний угол.

Права на видео принадлежат «VK Спорт».

Как раз после этого на трибуне показали Романа Ротенберга: он что-то весьма вдохновенно объяснял динамовскому руководству. Не поторопилось ли оно с назначением Карпина? Другой интересный кадр — как Валерий Георгиевич обнимался с гигантским розовым Лабубу. Когда пранк вышел из-под контроля.

Счёт больше не менялся, хотя Нтумба (восемь матчей за «Ростов» в Премьер-Лиге) выскакивал один на один. После финала основного времени провели также медиафутбольные буллитальти — аналог хоккейной серии буллитов с выходами один на один. «Динамо» в тот момент временно возглавил Дмитрий Кузнецов, которого недавно уволили как раз из 2DROTS, где он работал с 2021 года.

Реванш, если его можно так назвать, у тренера не удался. Ландакова заменил Сычёв (был в юношеском ЦСКА). У динамовцев вышел актёр Деревянко — получилось максимально коряво. Ещё подход не использовал Боков, а вот медиаклуб четыре из пяти попыток реализовал. Неплохое утешение после разгрома.