Роналду намекал на уход из «Аль-Насра». Почему теперь продлил контракт?

Криштиану Роналду официально продлил контракт с «Аль-Насром» на два года. И это удивительно. Дело даже не в том, что португальцу 40 лет, а в таком возрасте лишь в исключительных случаях играют в футбол на профессиональном уровне. Дело в словах самого португальца. Месяц назад закончился чемпионат Саудовской Аравии, и сразу после заключительного матча нападающий выложил фотографию, где он в форме «Аль-Насра», и подписал её: «Эта глава окончена. История? Всё ещё пишется. Благодарен всем». Намёк выглядел максимально прозрачно. Роналду почти прямо заявил, что покидает клуб, но не завершает карьеру.

В 2018 году Роналду точно так же намекнул на свой уход из «Реала» сразу после финального матча сезона. И тогда он действительно ушёл. Сейчас ситуация выглядела ещё более очевидной, потому что у нападающего закончился контракт. Сразу последовали варианты, к кому может присоединиться Роналду, чтобы в том числе сыграть на клубном ЧМ. Команды фигурировали самые разные — от родного «Спортинга» до «Аль-Хиляля» (принципиального соперника для «Аль-Насра»). Заявить Криштиану хотели и аргентинский «Ривер Плейт», и бразильский «Флуминенсе», но не сложилось. Судя по всему, не захотел сам футболист.

Криштиану Роналду Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Эти разговоры по времени наложились на плей-офф Лиги наций. Сборная Португалии победила в полуфинале немцев, а в финале — испанцев. Роналду забил в обоих матчах и забрал трофей. Сразу поутихли разговоры, что он тянет сборную вниз, хотя эта тема не спадала со времён ЧМ-2022. Нельзя сказать, что португалец так же много бегает, как и раньше, однако тренер Роберто Мартинес нашёл ему подходящую роль в качестве завершителя атак.

Криштиану в сборной часто осознанно находится в офсайде, чтобы проникающий пас шёл не на него, а на партнёров, которые уже из правильного положения опасно простреливают на капитана. Именно так он забил победный мяч в ворота сборной Германии, и это далеко не единственный похожий эпизод.

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Сразу после победы в финале Лиги наций Роналду заявил, что планирует остаться в «Аль-Насре». И вот через 18 дней об этом объявили официально. Так почему нападающий резко передумал? Обычно в таких случаях говорят, что футболист выбивал себе лучшие условия контракта. Тем более соглашение, видимо, станет последним в карьере Роналду. Вот только дело, похоже, всё-таки не в этом. Или не только в этом.

За два с половиной года в Саудовской Аравии португалец не взял ни одного важного трофея. Кроме арабской Лиги чемпионов, но это не такой престижный турнир, как азиатская Лига чемпионов. Там «Аль-Наср» с Роналду не проходил дальше полуфинала. Что касается чемпионата Саудовской Аравии, то при португальце команда дважды становилась второй, а в последнем сезоне и вовсе осталась третьей. То есть даже не пробилась в азиатскую ЛЧ сезона-2025/2026. При этом сам Роналду забивал исправно. В прошедшем чемпионате у него 25 голов в 29 матчах. А всего за время в Саудовской Аравии — 99 мячей в 111 играх.

Криштиану Роналду празднует гол Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Очевидно, что для Криштиану трофеи имеют значение. И владельцам клуба нужно было убедить главную звезду, что команда действительно готова бороться за титулы. И, судя по новостям, клуб планирует привлекать новые лица. Главный тренер Стефано Пиоли уже покинул «Аль-Наср» — сообщается, что вместо него возьмут Лучано Спаллетти, которого уволили из сборной Италии. Среди кандидатов на усиление состава фигурируют Сон Хын Мин из «Тоттенхэма», Фабиан Руис из «ПСЖ», Луис Диас из «Ливерпуля» и Давид Ганцко из «Фейеноорда». По информации инсайдера Фабрицио Романо, трансферные планы клуба были представлены Роналду до того, как он продлил контракт.

По информации того же источника, шло обсуждение о продлении контракта либо на один, либо на два года. Стороны остановились на втором варианте. Если клуб пробьётся в азиатскую ЛЧ, то Роналду там ещё сыграет. Кроме того, лично Криштиану контракт именно на два сезона поможет добиться двух достижений. Во-первых, преодолеть отметку в 1000 мячей за карьеру (сейчас на его счету 938). Во-вторых, сыграть на профессиональном уровне в одной команде с сыном.

Криштиану Роналду с сыном Фото: из личного архива Криштиану Роналду

Тому недавно исполнилось 15 лет. Он выступает за юношескую сборную Португалии и тренируется в академии Mahd в Эр-Рияде (национальный спортивный центр Саудовской Аравии). Роналду публично уже говорил, что хотел бы однажды выйти на поле вместе с сыном. С новым контрактом обе цели выглядят вполне достижимыми.