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Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Ювентус — Манчестер Сити — 2:5, обзор матча КЧМ, голы: Копмейнерс, Доку, Калюлю, Холанд, Фоден, Савио, Влахович, 26 июня 2025

«Сити» поиздевался над «Ювентусом». Савиньо положил шикарную «банку»
Григорий Телингатер
Отчёт «Ювентус» — «Манчестер Сити» — 2:5
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После такого матча за Калюлю страшно.

Игра «Сити» и «Ювентуса» — одна из главных вывесок на групповом этапе КЧМ. Пожалуй, даже самая мощная наряду с «ПСЖ» — «Атлетико». Так получилось, что команды Гвардиолы и Тудора определяли в очном матче, кто займёт первое место в группе. И это имело значение, потому что вторая команда попадёт в 1/8 финала, скорее всего, на «Реал». Для Родри эта встреча стала первой в основе с сентября.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 5
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Доку – 9'     1:1 Копмейнерс – 11'     1:2 Калюлю – 26'     1:3 Холанд – 52'     1:4 Фоден – 69'     1:5 Савио – 75'     2:5 Влахович – 84'    

Матч начался весело. Новичок «Сити» Аит-Нури сначала едва не сделал ассист, а через пару минут оформил-таки голевую передачу. Круто распорядился мячом Доку, который на этот раз не убежал к угловому флажку, чтобы оттуда навесить, а обвёл соперника в штрафной и пробил в дальний угол. Не прошло и 10 минут, а счёт уже был открыт.

Дальше на футболистов нашло какое-то затмение. Сначала Эдерсон, который обычно классно играет ногами, обрезался у своих ворот и «привёз» гол. Затем в ответ уже Калюлю срезал мяч в свои ворота после прострела, хотя рядом с защитником не было вообще никого. Можно было спокойно пропускать мяч или останавливать его. Можно было и выбивать, но явно не так.

Пьер Калюлю

Пьер Калюлю

Фото: Megan Briggs/Getty Images

После этого «Сити» вёл в счёте и катал мяч на чужой трети поля. Будто это «Ювентус» выигрывает, а не наоборот. Ну а в конце первого тайма начался какой-то армагеддон. Ливень поднялся такой, что болельщики побежали с трибун, а в воздухе кружились пакет и ещё какие-то вещи. В трансляции даже стало хуже видно футболистов за стеной дождя. Были опасения, что это будет шестой матч КЧМ, который придётся прервать из-за молний.

Мы подробно писали, почему именно на этом турнире часто прерывают игры, но на этот раз обошлось. Буквально за пять минут всё закончилось. Хотя осадки явно сказывались на футболистах. Перед самым перерывом Мармуш не смог нормально подать с углового, и тут же Локателли не сумел толком вынести мяч из штрафной.

Бернандо Силва

Бернандо Силва

Фото: Marc Guelber/Getty Images

Второй тайм начался с того, что вместо Мармуша на поле вышел Холанд и едва не забил первым же касанием. Зато через пару минут норвежец попал в ворота, хотя мяч у него явно срезался с ноги. Удар голенью получился немного неуклюжим, однако счёт стал 3:1 в пользу «Сити», и у «Ювентуса» уже особо не было шансов. Итальянцам ещё усложнила жизнь травма Савоны. Защитник в единоборстве с Холандом подвернул ногу и прихрамывая ушёл с поля, опираясь на врачей.

«Сити» не сжалился и буквально добил соперника. Четвёртый гол англичан получился просто издевательским. Холанд, Савиньо и Фоден раскатали защитников и забили в пустые ворота. А затем Савиньо забил уже сам — зарядил почти в девятку, и мяч зашёл в ворота от перекладины. На стадионе в Орландо включили песню Samba de Janeiro, чтобы отметить гол бразильца. Мяч Влаховича в конце матча не сильно испортил вечеринку «Сити» — 5:2. Англичане после трёх побед выходят с первого места в группе, а «Ювентус» — со второго.

Организация КЧМ вызвала обсуждения едва ли не больше, чем сам футбол:
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