«Интер» наконец-то дал жару, а клуб Рамоса уничтожил японцев. Итоги дня на КЧМ

Также фиксируем парад «привозов» и семь голов в разборке «Ман Сити» с «Юве». И не только.

Групповой этап клубного ЧМ практически завершился: осталось провести два ночных матча, итоги которых и сформируют финальную сетку плей-офф. По традиции коротко рассказываем про последний полноценный день турнира и показываем его главные моменты.

«Монтеррей» Рамоса гениально использовал главную слабость «Уравы»

Мексиканский «Монтеррей» не дал обыграть себя «Интеру» с «Ривер Плейт». Тем не менее в последнем туре нужно было не только побеждать японский «Урава Ред Даймонс», но и надеяться на отсутствие голевой ничьей в параллельной встрече (об этом позже). Свою часть условий команда Рамоса с блеском выполнила.

На самом старте «Монтеррей» и «Урава» обменивались моментами и никак не могли открыть счёт. А потом Деосса разрядил мощную дальнобойную «пушку», и 39-летний бывший вратарь сборной Японии Нисикава (ростом 183 см) не справился с виляющим в воздухе мячом. Мексиканцы поняли рецепт успеха и принялись часто лупить издали. Точно так же забил Корона. Оба гола — безумно красивые. Между ними отметился плотным ударом в дальний угол и Бертераме. Всё это случилось в диапазоне с 30-й по 39-ю минуту!

«Ред Даймонс» лезли вперёд и пытались хотя бы избежать разгрома. В итоге мексиканцы и пропустили только из явного офсайда (спасибо VAR за отмену) и на 90+7-й увеличили разницу: Бертераме среагировал на отскок во вратарской. Не разочаровал «Монтеррей» и результат «Интера».

«Интер» забивал, «Ривер Плейт» — удалялся. Дошло до массовой потасовки

«Интеру» на КЧМ безумно не везло с реализацией. Из-за этого итальянцы не победили «Монтеррей» и добили «Ураву» лишь в добавленное время. Аналогичный вирус долго оставался в силе и во встрече с «Ривер Плейт». Самые явные шансы упускал Лаутаро: то в штангу стрелял, то, накрутив Куарту, с близкого расстояния Армани не пробил.

На 65-й минуте безумное давление миланцев всё-таки дало плоды: Мхитарян выбегал один на один, и его ценой удаления в подкате снёс тот же Куарта. В меньшинстве «Ривер Плейт» дрогнул. Сучич нашёл в штрафной Эспозито, тот не дал обокрасть себя Диасу и спокойно пробил вправо. Аргентинцы пытались отыграться, однако всё сваливалось на индивидуальные действия, которые успеха не приносили. А точку на 90+3-й поставил Бастони, смело двинувшись вперёд и ускользнув от двоих.

Завершилось всё вторым удалением (постарался Монтьель) и массовой потасовкой. Акунья несколько раз столкнулся с Думфрисом. Судьи их разнимали, но после финального свистка футболисты обеих команд не удержались и устроили толкотню возле подтрибунного помещения.

Массовое столкновение «Интера» и «Ривер Плейт» Фото: Ryan Sun/AP/ТАСС

Самое интересное, что команды могли организовать договорнячок вроде того, что устроили Дания и Швеция на Евро-2004. Ничья 2:2 или крупнее — и мексиканцы остались бы без плей-офф. Однако у «Интера» были другие планы. Миланцы шагнули в 1/8 финала с первого места и сойдутся там с «Флуминенсе». «Монтеррей» же попал на «Боруссию».

Экс-тренер «Краснодара» не покинул КЧМ без победы

Матч «Видада» и «Аль-Айна» Владимира Ивича, давайте честно, нейтральных зрителей совсем не интересовал. Но ради формальности коротко упомянем и его. Марокканцев и парней из ОАЭ спокойно одолели «Ювентус» с «Ман Сити», поэтому бились аутсайдеры исключительно за респект и призовые. В первом тайме обменялись голами Майлула и Лаба. Во втором Каку принёс победу «Аль-Айну». Всё, до следующего КЧМ мы про них, скорее всего, не услышим.

«Манчестер Сити» и «Ювентус» устроили обмен «привозами». Но команда Гвардиолы много забивала и без чужой помощи

«Юве» и «Ман Сити» собрали за два тура по шесть очков, однако выше в таблице из-за большего количества забитых мячей (9:1 против 8:0) держались туринцы. Почему это было важно? Хотя бы потому, что в 1/8 финала победитель наверняка избежит противостояния с «Реалом». Как выяснилось, больше хотели (и могли) англичане.

«Сити» полностью контролировал ход матча, гораздо чаще владел мячом и атаковал. В общем, делал то же, что и в двух первых турах. Только тут-то соперник достался гораздо серьёзнее. В самом дебюте Аит-Нури разрезал туринскую оборону проникающим пасом, а Доку ловко убрал с пути Калюлю и исполнил казнь. Правда, тут же «привёз» Эдерсон. Обычно он делает ассисты на своих, но теперь организовал выход Копмейнерса один на один. Тён такой возможностью пренебрегать не стал.

Пьер Калюлю Фото: Dan Mullan/Getty Images

Видимо, Калюлю сжалился над бразильским вратарём и в ответ тоже забыл, за кого играет. Иначе зачем он замкнул прострел Нунеса, хотя его даже никто не опекал? Вряд ли Пьер ответит на данный вопрос. Бодрая первая половина!

В начале второй Нунес отдал точно такую же голевую уже на Холанда. Очередной раскат привёл и к голу Фодена. А Савио довершил дело красивым ударом из-за штрафной: мяч залетел в ворота рикошетом от перекладины. Влахович реализовал один из двух выходов один на один, однако разгрома туринцы всё равно не избежали.

24:5 по ударам (11:2 — в створ), 76% владения. Убедительнейшее выступление «Сити» и заслуженная первая строчка в группе. Теперь англичан ждёт свидание с «Зальцбургом» или «Аль-Хилялем». Если, конечно, «Реал» не расслабится перед плей-офф.

Какие матчи состоятся 27 июня:

4:00 мск. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Реал» (Испания);

4:00 мск. «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — «Пачука» (Мексика).