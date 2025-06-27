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Ювентус — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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Клубный ЧМ-2025, обзор матчей 26 июня: Интер — Ривер Плейт, Ювентус — Манчестер Сити, Урава РД — Монтеррей, Видад — Аль-Айн

«Интер» наконец-то дал жару, а клуб Рамоса уничтожил японцев. Итоги дня на КЧМ
Георгий Илющенко
Клубный ЧМ-2025, обзор матчей 26 июня
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Также фиксируем парад «привозов» и семь голов в разборке «Ман Сити» с «Юве». И не только.

Групповой этап клубного ЧМ практически завершился: осталось провести два ночных матча, итоги которых и сформируют финальную сетку плей-офф. По традиции коротко рассказываем про последний полноценный день турнира и показываем его главные моменты.

«Монтеррей» Рамоса гениально использовал главную слабость «Уравы»

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
Окончен
0 : 4
Монтеррей
Монтеррей, Мексика
0:1 Деосса – 30'     0:2 Бертераме – 34'     0:3 Корона – 39'     0:4 Бертераме – 90+7'    

Мексиканский «Монтеррей» не дал обыграть себя «Интеру» с «Ривер Плейт». Тем не менее в последнем туре нужно было не только побеждать японский «Урава Ред Даймонс», но и надеяться на отсутствие голевой ничьей в параллельной встрече (об этом позже). Свою часть условий команда Рамоса с блеском выполнила.

На самом старте «Монтеррей» и «Урава» обменивались моментами и никак не могли открыть счёт. А потом Деосса разрядил мощную дальнобойную «пушку», и 39-летний бывший вратарь сборной Японии Нисикава (ростом 183 см) не справился с виляющим в воздухе мячом. Мексиканцы поняли рецепт успеха и принялись часто лупить издали. Точно так же забил Корона. Оба гола — безумно красивые. Между ними отметился плотным ударом в дальний угол и Бертераме. Всё это случилось в диапазоне с 30-й по 39-ю минуту!

«Ред Даймонс» лезли вперёд и пытались хотя бы избежать разгрома. В итоге мексиканцы и пропустили только из явного офсайда (спасибо VAR за отмену) и на 90+7-й увеличили разницу: Бертераме среагировал на отскок во вратарской. Не разочаровал «Монтеррей» и результат «Интера».

«Интер» забивал, «Ривер Плейт» — удалялся. Дошло до массовой потасовки

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа E. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 04:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 0
Ривер Плейт
Буэнос-Айрес, Аргентина
1:0 Эспозито – 72'     2:0 Бастони – 90+3'    
Удаления: нет / Куарта – 65', Монтьель – 90+5'

«Интеру» на КЧМ безумно не везло с реализацией. Из-за этого итальянцы не победили «Монтеррей» и добили «Ураву» лишь в добавленное время. Аналогичный вирус долго оставался в силе и во встрече с «Ривер Плейт». Самые явные шансы упускал Лаутаро: то в штангу стрелял, то, накрутив Куарту, с близкого расстояния Армани не пробил.

На 65-й минуте безумное давление миланцев всё-таки дало плоды: Мхитарян выбегал один на один, и его ценой удаления в подкате снёс тот же Куарта. В меньшинстве «Ривер Плейт» дрогнул. Сучич нашёл в штрафной Эспозито, тот не дал обокрасть себя Диасу и спокойно пробил вправо. Аргентинцы пытались отыграться, однако всё сваливалось на индивидуальные действия, которые успеха не приносили. А точку на 90+3-й поставил Бастони, смело двинувшись вперёд и ускользнув от двоих.

Завершилось всё вторым удалением (постарался Монтьель) и массовой потасовкой. Акунья несколько раз столкнулся с Думфрисом. Судьи их разнимали, но после финального свистка футболисты обеих команд не удержались и устроили толкотню возле подтрибунного помещения.

Массовое столкновение «Интера» и «Ривер Плейт»

Массовое столкновение «Интера» и «Ривер Плейт»

Фото: Ryan Sun/AP/ТАСС

Самое интересное, что команды могли организовать договорнячок вроде того, что устроили Дания и Швеция на Евро-2004. Ничья 2:2 или крупнее — и мексиканцы остались бы без плей-офф. Однако у «Интера» были другие планы. Миланцы шагнули в 1/8 финала с первого места и сойдутся там с «Флуминенсе». «Монтеррей» же попал на «Боруссию».

Экс-тренер «Краснодара» не покинул КЧМ без победы

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Видад
Касабланка, Марокко
Окончен
1 : 2
Аль-Айн
Эль-Айн, ОАЭ
1:0 Майлула – 4'     1:1 Лаба – 45+1'     1:2 Каку – 50'    

Матч «Видада» и «Аль-Айна» Владимира Ивича, давайте честно, нейтральных зрителей совсем не интересовал. Но ради формальности коротко упомянем и его. Марокканцев и парней из ОАЭ спокойно одолели «Ювентус» с «Ман Сити», поэтому бились аутсайдеры исключительно за респект и призовые. В первом тайме обменялись голами Майлула и Лаба. Во втором Каку принёс победу «Аль-Айну». Всё, до следующего КЧМ мы про них, скорее всего, не услышим.

«Манчестер Сити» и «Ювентус» устроили обмен «привозами». Но команда Гвардиолы много забивала и без чужой помощи

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 3-й тур
26 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 5
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Доку – 9'     1:1 Копмейнерс – 11'     1:2 Калюлю – 26'     1:3 Холанд – 52'     1:4 Фоден – 69'     1:5 Савио – 75'     2:5 Влахович – 84'    

«Юве» и «Ман Сити» собрали за два тура по шесть очков, однако выше в таблице из-за большего количества забитых мячей (9:1 против 8:0) держались туринцы. Почему это было важно? Хотя бы потому, что в 1/8 финала победитель наверняка избежит противостояния с «Реалом». Как выяснилось, больше хотели (и могли) англичане.

«Сити» полностью контролировал ход матча, гораздо чаще владел мячом и атаковал. В общем, делал то же, что и в двух первых турах. Только тут-то соперник достался гораздо серьёзнее. В самом дебюте Аит-Нури разрезал туринскую оборону проникающим пасом, а Доку ловко убрал с пути Калюлю и исполнил казнь. Правда, тут же «привёз» Эдерсон. Обычно он делает ассисты на своих, но теперь организовал выход Копмейнерса один на один. Тён такой возможностью пренебрегать не стал.

Пьер Калюлю

Пьер Калюлю

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Видимо, Калюлю сжалился над бразильским вратарём и в ответ тоже забыл, за кого играет. Иначе зачем он замкнул прострел Нунеса, хотя его даже никто не опекал? Вряд ли Пьер ответит на данный вопрос. Бодрая первая половина!

В начале второй Нунес отдал точно такую же голевую уже на Холанда. Очередной раскат привёл и к голу Фодена. А Савио довершил дело красивым ударом из-за штрафной: мяч залетел в ворота рикошетом от перекладины. Влахович реализовал один из двух выходов один на один, однако разгрома туринцы всё равно не избежали.

24:5 по ударам (11:2 — в створ), 76% владения. Убедительнейшее выступление «Сити» и заслуженная первая строчка в группе. Теперь англичан ждёт свидание с «Зальцбургом» или «Аль-Хилялем». Если, конечно, «Реал» не расслабится перед плей-офф.

Какие матчи состоятся 27 июня:

4:00 мск. «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — «Реал» (Испания);
4:00 мск. «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — «Пачука» (Мексика).

Обзор предыдущего дня КЧМ:
«Челси» вынес африканцев полурезервом и грандиозный успех Бразилии. Итоги дня на КЧМ
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