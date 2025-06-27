«Реал» всё больше похож на команду Алонсо. Мадридцы снесли «Зальцбург»

Несмотря на осечку в игре с «Аль-Хилялем» (1:1), «Реал» даже в меньшинстве уверенно разделался с «Пачукой» (3:1) и перед третьим туром взгромоздился на первое место в группе. Для выхода в плей-офф нужно было хотя бы не уступить «Зальцбургу». Такая планка оказалось слишком уж низкой.

Вместо дисквалифицированного Асенсио с первых минут вышел Рюдигер. Учитывая ошибки молодого испанца на Клубном ЧМ, для «Мадрида», возможно, это даже к лучшему. Заодно команда впервые при Хаби Алонсо расставилась по схеме 3:5:2. Ещё одним центральным защитником, помимо Хёйсена, по привычке стал Тчуамени. Мбаппе по-прежнему не готов, что позволило третий раз кряду начать в основе Гонсало. А Родриго вновь остался на лавке смотреть за игрой Гюлера. Но хоть на замену потом поднялся.

У «Зальцбурга» контригра практически не виднелась, в то время как «Реал» непрерывно давил, владел мячом и при потерях быстро его возвращал. 9:5 по отборам к 23-й минуте в пользу мадридцев — показатель солидный. Всё-таки контрпрессинг не зря стал фишкой Алонсо. Моментов, правда, сильно не хватало. Пока Винисиус на 20-й минуте не вывалился один на один и не проиграл дуэль Завешицкому — поляк вовремя выставил в сторону ногу.

Австрийцы активизировались только после звукового сигнала на стадионе, который обозначил гол в параллельном матче. На 22-й минуте «Аль-Хиляль» вскрыл «Пачуку», что в онлайн-таблице опустило «Зальцбург» на третье место. Но доставлять мяч в свою штрафную «Реал» совсем не позволял.

Да и забил в контратаке: Винисиус убежал к воротам, не стал делиться с Гонсало, не заметил сопротивление Расмуссена с Гаду и с линии штрафной уложил мяч в правый угол. Ассист на счету Беллингема. В конце первого тайма бразилец уже сам отдал голевую. И как, пяткой на Вальверде! А началось всё с очередного отбора на чужой половине. Фирменный почерк Алонсо.

Голевая передача Винисиуса Фото: OKKO

Вторая половина тайма стала формальностью. Хотя мадридцы ослабили бдительность, и «Зальцбург» создал несколько убойных шансов: либо Нагим мазал, либо тащил Куртуа, либо Беллингем из ворот выносил. Не помогла и рокировка опорника Диабате на форварда Вертессена. Чуть меньше 30 минут на поле провели Рамон, Модрич и Родриго. Также практику получили Себальос и Браим.

«Реал» спокойно отзащищал преимущество, не забывая опасно контратаковать. А в концовке и Гонсало своё имя на табло записал, обокрав Гаду и техничной подсечкой оформив разгром. Команда Алонсо в 1/8 финала сыграет с «Ювентусом», а не с «Манчестер Сити»: англичан проэкзаменует «Аль-Хиляль». Заметно, как мадридцы прогрессируют с каждым матчем турнира. Впрочем, дальше начнутся испытания серьёзнее.