Топ-события субботы: «Бенфика» — «Челси», бразильское дерби на клубном ЧМ, драфт НХЛ и ММА

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Посмотреть все события 28 июня в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00*: драфт НХЛ, первый раунд

* второй и следующие раунды начнутся в 19:00

Интрига: выберут ли россиян в первом раунде?

На этом драфте нет новых Макдэвидов – по крайней мере таких, чтобы уже в 17-18 лет считались будущей суперзвездой, способной в одиночку тащить на себе команду. Но по первым двум пикам у инсайдеров мнение единодушное – ими должны стать канадцы Мэттью Шефер и Майкл Миса. Главная интрига же для нас на предстоящем драфте НХЛ – выберут ли в первом раунде кого-то из российских игроков. Иван Рябкин, который котировался в топ-5 перед стартом сезона, испортил впечатление о себе на встречах с клубами, о других игроках говорят и того меньше. Если в первом раунде не будет ни одного россиянина, то это будет первый такой случай в НХЛ с 2005 года!

👊 3:55: Олег Попов (Россия) — Родриго Насименто (Бразилия), PFL World Tournament 7

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: проложит ли россиянин путь в финал Гран-при?

В ночь с 27 на 28 июня в Чикаго, США, на «Уинтраст-Арене» состоится турнир PFL World Tournament 7: Semifinals, который привлекает серьёзное внимание фанатов смешанных единоборств из России. А всё потому, что в карде сразу два наших соотечественника. Сначала в предварительном карде выступит Олег Попов. Его соперником станет бразилец Родриго Насименто. Соперники сойдутся в рамках полуфинальной стадии Гран-при. Экс-боец UFC попытается остановить топового россиянина. Однако Попов рассчитывает, что сможет не только повторить прошлогодний успех, но и превзойти его. Тогда Олег добрался до финала. Теперь он не намерен уходить без главного приза.

👊 4:45: Валентин Молдавский (Россия) — Александр Романов (Молдавия), PFL World Tournament 7

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: чем закончится битва славян?

На том же турнире за попадание в финал будут биться Валентин Молдавский и Александр Романов. Экс-боец UFC удачно перебрался в PFL, разобравшись уже в первом раунде с Тимоти Джонсоном. А ученик Последнего Императора на предыдущей стадии оказался сильнее соотечественника Сергея Билостенного. Этот поединок привлекает к себе запредельное внимание именно из-за вывески. Особенно важен бой для Романова, который сразу после попадания в лигу может оказаться в финале Гран-при.

🏆⚽️ 14.00: «Ухта» — «Газпром-Югра», Суперлига, финал, седьмой матч

Суперлига . Финал Суперлига . Финал 28 июня 2025, суббота. 14:00 МСК Ухта Ухта Не начался Газпром-Югра Югорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто совершит чемпионский камбэк?

Финальная серия Суперлиги в этом сезоне — огонь! «Ухта» уверенно вела 3-1, но в итоге позволила «Газпрому-Югра» сравнять счёт (3-3). «Золотой» мяч принесёт одной из команд чемпионство. Причём при любом раскладе победитель совершит мощный камбэк. Это будет либо волевой триумф югорчан, либо возвращение ухтинцев после череды поражений.

🏐 15:30: Словения — Франция, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: матч двух топовых европейских сборных

Один из центральных матчей этапа в Бургасе. Франция сыграла две встречи молодым составом, но в резерве у Андреа Джани есть маститые Антуан Бризар, Бартелеми Шиненьезе и Ясин Луати. Словенцы же активно обкатывают молодёжь, но на результатах это не сказывается — подопечные Фабио Соли одни из лидеров соревнования. Кто окажется сильнее?

Франция уже успела проиграть Японии на второй неделе: Лига наций — 2025 по волейболу, мужчины: результаты матчей 26 июня

🏎 17:00: Формула-1, этап 11, Гран-при Австрии, квалификация

Интрига: кто станет жертвой плотнейшей квалификации дома у «Ред Булл»?

Очередной этап Формулы-1 проходит на короткой трассе «Ред Булл Ринг». А чем короче круг, тем меньше разрывы между гонщиками в квалификациях. В этом сезоне мы и так привыкли, что в первом сегменте пилоты спокойно умещаются в одну секунду, а в Австрии год назад топ-15 Q1 влезла в четыре десятые – сейчас может получиться ещё плотнее! Раз так, любая ошибка или проблема на финальном круге в первой попытке может оказаться роковой даже для обладателей быстрейших машин – ждём сенсаций.

⚽️ 19:00: «Палмейрас» — «Ботафого», клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала

Интрига: бразильское дерби в 1/8 финала КЧМ

Четыре бразильских клуба оказались в плей-офф КЧМ. Однако один точно покинет турнир в 1/8 финала. Сетка свела «Палмейрас» и «Ботафого» уже на первом этапе. Супервывеска для Бразилии! Чемпион страны и обладатель Кубка Либертадорес («Ботафого») против другой топ-команды. Кто же окажется в четвертьфинале?

🏐🎦 21:00: Сербия — Аргентина, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: прервёт ли Сербия серию неудач?

Сборная Сербии — одно из главных разочарований этой Лиги наций. У команды Георге Крецу всего одна победа. Не помогают даже домашние стены. Возможно, получится выиграть у Аргентины? Латиноамериканцы хороши в защите, но мощи команде Марсело Мендеса недостаёт.

🏆⚽️ 22:00: Англия — Германия, чемпионат Европы U21 — 2025, финал

Интрига: Англия станет чемпионом Европы U21 во второй раз подряд?

В финале молодёжного Евро в 2023 году Англия обыграла Испанию. Теперь англичане снова оказались в решающем матче. Но на этот раз зарубятся с Германией. Немцы проводят топ-турнир: одержали пять побед из пяти, обыграв в плей-офф Италию и Францию. Кстати, Германия уже оказалась сильнее Англии (2:1) на групповом этапе. Однако финал — совершенно другая история. Получится ли у англичан сохранить титул чемпиона?

⚽️ 23:00: «Бенфика» — «Челси», клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала

Интрига: «Бенфика» обыграет второй топ-клуб подряд?

«Бенфика» финишировала первой в группе с «Баварией», обыграв немцев (1:0) в 3-м туре. Но сетка получилась такой, что португальцам в 1/8 финала снова достался топ-соперник — «Челси». Конечно, лондонцы — фавориты пары. Однако лиссабонцы уже показали, что способны наказывать грандов. Да и продвинуться ближе к финалу КЧМ хотят все. Тем интереснее получится матч для нас, болельщиков!