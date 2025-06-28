«Двухметровый Месси-Мусиала». У Германии появился новый топ-форвард?

Вольтемаде при росте 198 см без иронии сравнивают с лучшими дриблёрами. А за Ника уже борются «Бавария» и «Реал».

В Германии дождались крутого центрфорварда? В последние годы сборная страдала от дефицита игроков на этой позиции. Но теперь появился Ник Вольтемаде. В июне 2025-го он дебютировал за главную национальную команду в матче Лиги наций с Португалией. А теперь тащит Германию U21 на молодёжном Евро. Вольтемаде – лучший бомбардир (шесть голов) турнира и первый по системе «гол+пас» (девять). Что за футболист ведёт немцев к победе на чемпионате Европы U21?

В родном клубе не получилось. А в «Штутгарте» стал звездой

Вольтемаде – уроженец Бремена. И воспитывался он, естественно, в академии «Вердера». А в феврале 2020 года состоялся дебют форварда в основном составе в матче Бундеслиги с «Аугсбургом». Вольтемаде стал самым молодым игроком бременцев в чемпионате в истории. На момент первой игры его возраст составлял 17 лет. Сейчас это достижение уже побил защитник Фабио Кьяродия.

Ник Вольтемаде Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Однако Вольтемаде тогда оказался ещё не готов ко взрослому уровню. Ника передавали между главной и молодёжной командой, из-за чего он толком не играл. Интересно, что в сезоне-2021/2022 Вольтемаде выступал за «Вердер» во Второй Бундеслиге вместе с Никласом Фюллькругом. Кто бы знал, что через три года оба футболиста будут играть за сборную Германии.

Руководство «Вердера» понимало: Ник пока недотягивает до уровня основного состава. Логично, что его отправили в аренду в клуб Второй Бундеслиги – «Эльферсберг». Там он забил 10 мячей в 31 встрече в сезоне-2022/2023. Следующий год Вольтемаде провёл в «Вердере» в статусе игрока ротации: за 30 игр Бундеслиги отличился всего два раза. Руководство бременцев в итоге решило, что пора расстаться с воспитанником, и потому не продлило с ним контракт.

Нико оказался в «Штутгарте». Необычное решение клуба, только-только попавшего в Лигу чемпионов. Однако тренерский штаб не рассматривал Вольтемаде как основного форварда. В команде уже были Дениз Ундав, Эрмедин Демирович и Эль Билал Туре. Ник стал лишь четвёртым вариантом в атаке. И его даже не включили в заявку на Лигу чемпионов! А в основном составе Ник впервые сыграл только в конце ноября 2024 года. Но по ходу сезона форварды «Штутгарта» испытывали разные проблемы: Туре сломал плюсневую кость, у Ундава в ноябре случилось мышечное повреждение, а купленный за € 23 млн Демирович не вписывался в игру команды. Тогда тренер Себастьян Хёнес обратил внимание на Вольтемаде.

И не зря! С декабря 2024-го Ник стал игроком стартового состава. В Бундеслиге форвард забил 12 мячей в 28 турах, а также добавил 5+1 в Кубке Германии. «Штутгарт» стал обладателем трофея, в финале разобравшись с «Арминией» (4:2, Вольтемаде забил один мяч).

Ник Вольтемаде Фото: Tom Weller/Getty Images

С 2023 года Вольтемаде выступал за молодёжную сборную Германии. А Евро-2025 U21 стал звёздным часом для Ника. Сначала он сгонял в основную национальную команду в июне, но не помог ей взять даже бронзу Лиги наций. Однако главное – есть галочка напротив графы «дебют». А вот за молодёжную сборную Вольтемаде разрывает. Он забил во всех четырёх матчах на турнире, в которых выходил на поле:

хет-трик в 1-м туре группового этапа со Словенией (3:0);

1+2 во 2-м туре с Чехией (4:2);

1+1 в 1/4 финала с Италией (3:2, д. вр.);

гол в полуфинале с Францией (3:0).

Во встрече 3-го тура с Англией (2:1) Ник остался в запасе. Теперь есть шанс забить сопернику в финале. Если немцы станут чемпионами, то нет сомнений, кому достанется награда лучшего игрока Евро.

Чем так крут Вольтемаде?

Ник выглядит как типичный высокий (рост 198 см) центрфорвард, главный навык которого – игра головой. Однако немец очень техничен: например, в сезоне-2024/2025 стал вторым игроком «Штутгарта» по успешным обводкам и третьим – по передачам под удар. А немецкие СМИ активно называют игрока «Вольтемесси». Просто так такие прозвища не раздают. Ник уверенно ощущает себя в позиционном футболе и любит участвовать в комбинациях. Хотя он умеет пользоваться своими физическими данными: например, он здорово принимает мяч спиной к воротам в стиле Ромелу Лукаку.

Ник Вольтемаде Фото: Christian Hofer/Getty Images

Вольтемаде частенько уходит со своей позиции в глубину или на фланги. Если бы он не был трудолюбив, не обладал бы классным дриблингом и видением поля, то это не работало бы. Однако эти навыки у Ника отмечает даже тренер «Штутгарта» Хёнес: «Ник — нападающий, который любит отходить назад. Но со временем он всё больше проявляет качества центрального форварда».

Так что команда в виде Вольтемаде получает универсального футболиста атаки. Единственной проблемой оставалась (как удивительно) игра головой. Но на Евро-2025 немец показал прогресс. Три из шести мячей до финала он забил именно головой.

А самое лестное высказывание о Вольтемаде сделал партнёр, капитан «Штутгарта» Атакан Каразор.

Атакан Каразор полузащитник «Штутгарта» «Ник — двухметровый Месси-Мусиала. Он может контролировать мяч как дриблёр с ростом 160 см. Ник — высокий игрок, но у него такая же техника, как и у Месси».

Вольтемаде ждут в «Баварии» и в «Реале». А сам он мечтает о ЧМ-2026

Отличный сезон-2024/2025 и мощный Евро подогрели интерес к Вольтемаде. Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что «Бавария» предложила форварду «Штутгарта» контракт до 2030 года. Сам Вольтемаде хочет присоединиться к мюнхенцам уже этим летом, наблюдательный совет клуба также одобрил сделку. Однако сейчас переговоры между клубами не ведутся. А ещё Вольтемаде заинтересовал мадридский «Реал» (информация Marca). Испанцы ностальгируют по Хоселу и ищут высокого, но техничного форварда. Ник идеально подходит под эти параметры.

Ник Вольтемаде Фото: Christian Hofer/Getty Images

«Игра на чемпионате мира 2026 года — моя цель. Я работаю над этим. Это будет сложно, конечно, однако я выложусь по полной», — сказал Вольтемаде в марте 2025 года, за два месяца до первого вызова в сборную Германии. Теперь же он близок к переходу в топ-клуб, а мечта сыграть на ЧМ-2026 становится всё реальнее.