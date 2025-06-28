Первая большая проблема Алонсо в «Реале». Надолго потеряли Беллингема

Джуд сделает операцию на травмированном плече, которое беспокоит его почти два года.

Мадридский «Реал» переживает мини-революцию. Новый тренер Хаби Алонсо серьёзно перестраивает игру после эпохи Карло Анчелотти. Конечно, полузащитник Джуд Беллингем – один из ключевых футболистов для проекта. Однако Алонсо не сможет рассчитывать на англичанина в сезоне-2025/2026 минимум до ноября.

В воскресенье, 22 июня, футболист признался, что по завершении клубного чемпионата мира ему предстоит операция на плече.

Джуд Беллингем полузащитник «Реала» «Сейчас всё в порядке, боль не так сильна. У меня назначена операция через несколько дней после завершения турнира, после финала. И я этому рад. Это решение давно назревало. Я больше не мог носить корсет. Сейчас я готов к тому, чтобы провести операцию».

Джуд играет с травмой почти два года. И откладывал операцию ради сборной Англии

Беллингем получил травму ещё в ноябре 2023 года. Тогда пресс-служба «Реала» сообщила, что у Джуда диагностировано повреждение левого плеча из-за вывиха в игре Примеры с «Райо Вальекано». Однако тогда англичанин пропустил всего две встречи и вернулся на поле.

Источники The Athletic в «Реале» тогда сообщили, что хирургическое вмешательство может решить проблему Беллингема, но первоначальный вариант – консервативное лечение. Отмечалось, что «рано или поздно» футболисту придётся перенести операцию, однако её можно отложить на «день, неделю, сезон или дольше». Всё зависело от того, насколько долго англичанин сможет играть, терпя боль.

Джуд Беллингем Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Доктор Сантьяго Араус, руководитель занимающегося суставами отделения мадридской клиники Clinica Cemtro, объяснял: после первого вывиха риск рецидива сохраняется. Чем моложе пациент, тем он выше — у 16-летних он достигает 90%. Беллингему тогда было 20. По прогнозу врача, восстановление после операции заняло бы минимум два месяца, однако на полное заживление сразу рассчитывать не стоит.

В сезоне-2023/2024 Беллингем продолжал выходить на поле с фиксирующей повязкой. Решение обойтись без операции было связано с желанием сыграть за сборную Англии на Евро-2024. Но уже в июле издание Relevo сообщило, что боли у Джуда не прошли. Тогда «Реал» решил: обследование по поводу операции состоится сразу после турнира. В августе Marca добавила, что футболист вернулся к тренировкам без повязки — боли больше не беспокоили. Вмешательство вновь отложили.

Джуд Беллингем Фото: Denis Doyle/Getty Images

Теперь же стало ясно: хирургии не избежать. По информации журналиста Onda Cero Альберто Перейры, Беллингем перенесёт операцию, после которой восстановление займёт от трёх до четырёх месяцев — в зависимости от типа вмешательства. Это может быть артроскопия (наименее травматичный способ) либо более серьёзные операции — Банкарта или Латарже. Всё зависит от степени повреждения плеча и связочного аппарата.

Таким образом, Беллингем точно пропустит как минимум два месяца, а возможно, и больше. Алонсо начнёт сезон без одного из ключевых игроков. Настоящий стресс-тест для нового тренера «Реала».