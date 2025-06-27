ЦСКА с новым тренером стартовал с победы! Разорвали команду из Медиалиги. Видео

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини дебютировал в России. Первый матч с клубом, о котором швейцарец наверняка никогда не слышал до приезда в Москву.

У ЦСКА уже есть неудачный опыт игры с клубом Медиалиги — в марте 2023-го красно-синие уступили 2DROTS (1:2). Тогда в составе клуба РПЛ вышел 40-летний Даниэл Карвальо, которого выпустили на поле на 80-й минуте. На этот раз стартовый состав ЦСКА — смесь молодёжи и легионеров. Место в воротах занял 22-летний Данила Боков, в обороне появился Джамалутдин Абдулкадыров (20 лет), в средней линии играли 19-летние Матвей Кисляк и Артём Бандикян. В группе атаки появились Артём Сериков (18 лет) и Кирилл Глебов (19). Кстати, ЦСКА играл без «ромба» в полузащите, который стал привычной штукой при Марко Николиче.

Из числа легионеров в основе вышли четыре южноамериканца — бразильцы Келлвен, Мойзес и Алеррандро, а также аргентинец Родриго Вильягра. Капитанскую повязку в отсутствие Игоря Акинфеева доверили Игорю Дивееву. Вильягра после перехода в ЦСКА ни разу не сыграл в РПЛ, Алеррандро провёл в чемпионате России всего 155 минут. Межсезонье — время, когда тренерский штаб просматривает всех, кто есть в его распоряжении.

«Амкал» мало в чём уступил ЦСКА по итогам первой половины первого тайма. По-настоящему опасных моментов не было ни у тех, ни у других. Возможно, вас это удивит, но первыми могли пропустить армейцы. Давид Папикян оказался один перед воротами Бокова, но пробил головой выше створа. Красно-синие ответили не менее опасно — Серикову не хватило немного точности, чтобы положить мяч в дальний угол.

В середине первой половины «Амкал» пошёл на большое количество замен. Логичное решение, если учитывать, что в воскресенье у команды важная игра в медиафутболе. После этого преимущество перешло на сторону ЦСКА. 35-я минута — время первого гола. Вратарь «Амкала» Максим Швагирев отразил удар Келлвена, однако судья указал на центр поля. По тем повторам, что были в трансляции, тяжело точно сказать, пересёк ли мяч полностью линию ворот.

Права на видео принадлежат «VK Спорт».

Чуть позже голкипер клуба Медиалиги остановил удар Серикова, после чего Аллерандро просто не попал в ворота. У «Амкала» появился шанс в самой концовке, однако Дмитрию Кузькину не хватило совсем чуть-чуть, чтобы замкнуть прострел на дальней штанге. На перерыв ушли при минимальном преимуществе ЦСКА, но с ощущением, что во второй половине «Амкалу» будет гораздо сложнее.

Челестини серьёзно поменял состав в перерыве. Николай Баровский занял место в воротах, а из числа полевых игроков появились Милан Гаич, Матвей Лукин, Виллиан Роша, Михаил Рядно, Максим Мухин, Ярослав Свансон, Тамерлан Мусаев, Артём Шуманский. Из числа тех, кто начал встречу с первых минут, остались только Бандикян и Сериков. Капитанская повязка перешла к Гаичу, который в межсезонье подписал новый контракт.

ЦСКА справился с клубом Медиалиги Фото: РИА Новости

ЦСКА хватило всего двух минут после перерыва, чтобы укрепить преимущество. Шуманский оказался один в штрафной — классный удар в касание в самый угол, вратарь не выручил.

На 74-й минуте клуб РПЛ сделал счёт разгромным. Мусаев заработал пенальти и сам его реализовал. Вратарь Виталий Ушаков угадал направление удара, но мяч от его рук влетел в сетку.

Права на видео принадлежат «VK Спорт».

Челестини дал время очередным молодым футболистам — Никите Савину и Артёму Пономарчуку. У «Амкала» на поле и вовсе вышел основатель клуба Герман Попков. ЦСКА не остановился — Мусаев легко переиграл вратаря после классной передачи Лукина. Безоговорочная победа армейцев. В серии буллитальти победа также досталась ЦСКА. Там очень круто себя показал вратарь красно-синих Баровский.

Накануне в игре с участием клубов РПЛ и Медиалиги победа также досталась более мастеровитой команде. «Динамо» в первом матче при Валерии Карпине разгромило 2DROTS — 3:0.