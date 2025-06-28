«Зенит» готовит крайне спорный трансфер легионера. Он играл вместе с Ямалем

У «Зенита» не всё здорово на правом краю обороны. Вячеслав Караваев в последние годы вечно травмирован. Адаптация Сергея Волкова сильно затянулась, и во многом тоже из-за проблем со здоровьем. Арсен Адамов два сезона кряду катался по арендам и, вполне вероятно, продолжит традицию. Дефицитную позицию пришлось вынужденно закрывать номинальному вингеру Густаво Мантуану, что сказывалось на оборонительных качествах команды.

Давно курсируют слухи про интерес «Зенита» к Уэсли из «Фламенго», что логично. Но тут внезапно посыпались новости о скором переезде в Петербург левого защитника «Аргентинос Хуниорс» Романа Веги. Журналист Сесар Луис Мерло, например, писал, что сине-бело-голубые выкупят 90% прав на игрока за $ 9 млн, а между клубами согласовываются последние детали сделки. Плюс коллега Мерло, Ренцо Пантич, подтвердил информацию и добавил: определяющую роль в согласии Веги на трансфер сыграл его бывший одноклубник Лусиано Гонду.

Всё это, конечно, замечательно. Но зачем «Зениту» ещё один левый защитник? Ещё и легионер. Дуглас Сантос по-прежнему в огромном порядке, да и Юрий Горшков уходить не планирует. Давайте прикинем. Ну и заодно познакомимся с Романом поближе.

Вега ездил в дубль «Барсы» и выделяется техникой

Веге 21 год, но в 2024-м он на опережение поиграл за сборную Аргентины U23 под руководством Хавьера Маскерано. Вместе, кстати, с Пабло Солари из «Спартака», а также с Матиасом Соуле («Рома»), Тьяго Альмадой («Лион»), Аланом Варелой («Порту»), Клаудио Эчеверри («Манчестер Сити») и Лукасом Бельтраном («Фиорентина»). При этом за сборную U20 Роман играл в 18 лет. Как раз тогда он отправился в девятимесячную каталонскую командировку.

«Барселона» разглядела талант Веги, и тот провёл 17 матчей за её вторую команду. 11 из них — в старте. Среди партнёров у него были Ламин Ямаль и Марк Касадо, да и другие имена в будущем наверняка станут известны. Солидная компания для совместного роста. Тем не менее Романа подвела европейская адаптация: он тяжко переносил отсутствие близких, и «Барса» не стала выкупать его за скромные € 50 тыс.

Пришлось вернуться в родной «Аргентинос Хуниорс». Вот там-то у Веги и попёрло. Он стал железно основным и провёл в клубе 63 встречи, за 1,5 года повысив свою стоимость со € 100 тыс. до € 5 млн. А с 20 лет даже несколько раз примерил капитанскую повязку, то есть с лидерскими качествами у парня явно полный порядок.

Роман Вега Фото: afa.com.ar

Да и не только с ними. Вега — левша. Выделяется физикой, скоростью, дриблингом (62,9% успешных попыток) и качеством передач: с точностью 85% — не зря же ездил в Каталонию. У Дугласа Сантоса, для сравнения, набирается 86%. Аргентинец не стесняется брать игру на себя и рисковать, отправлять мяч с фланга в штрафную (37,8% удачных кроссов).

Но, разумеется, есть и недочёты. Без них он сейчас думал бы о трансфере в Ла Лигу или Серию А, а не в РПЛ. Хотя в разное время в СМИ мелькали слухи об интересе к нему «Аякса», «Фейеноорда» и «Болоньи». Как и московского «Динамо». Да и, если верить журналисту Герману Гарсии Грове, сейчас левый защитник выбирает между «Зенитом» и «Ривер Плейт».

С оборонительной игрой дела у Веги гораздо хуже, нежели с атакующей. Он и сам рассказывал, что бежать вперёд любит куда больше, а ориентиром и кумиром считает Марсело. Аргентинцу железно необходима страховка. Тем не менее нужно учитывать и остроатакующий стиль «Аргентинос Хуниорс»: в более сбалансированной команде Роман вполне может раскрыться иначе.

Плюс не стоит забывать об адаптационных проблемах вне Аргентины, с которыми игрок уже сталкивался. Но в этом плане большая южноамериканская коалиция «Зенита», в том числе старый приятель Гонду, точно поможет. Да и к этому моменту Вега женой с ребёнком обзавёлся, то есть наверняка будет рядом и семья.

С Вегой «Зенит» перейдёт на схему с тремя центральными защитниками?

В академии «Хуниорс» Роман развивался с четырёх лет и какую роль только не выполнял – и опорника, и «десятки». Но это вполне нормальная история поисков: поинтересуйтесь у футболистов, которые начинали в поле, а потом встали в раму — и там пошло-поехало.

А вот какая функция, помимо обычной, для Веги привычна, так это в пятёрке защитников. Причём не только крайним, но и левым центральным, что с его ростом (177 см) вполне нормально. Сергей Семак в последнем сезоне подобную вариацию использовал крайне редко. А вот в предыдущем — частенько. То есть Роман вполне может стать напарником Сантоса, а не конкурентом.

Роман Вега Фото: argentinosjuniors.com

При этом на правом краю Вега совсем не играл. Да и Семак левоногих защитников справа использовал мало. В августе 2019-го там вышел Сантос — и «привёз» автогол в матче с «Краснодаром». «Это было ужасно. Нет ничего хуже, чем забить в свои ворота. Но это послужит мне уроком», — говорил он тогда. Послужило и ему, и тренерскому штабу.

Другой вариант — перевод бразильца в опорную зону, где он из-за нехватки профильных футболистов уже неоднократно играл. Ну а тот же Горшков в РПЛ за «Зенит» там выходил даже чаще, нежели на левом фланге. Тем не менее как основополагающий вариант такое едва ли годится.

Получается, Вега в Петербурге не прямо уж лишний. Только вот в первую очередь в усилении нуждаются правый фланг обороны и центр поля. А если возьмут и Вегу, и Жерсона из «Фламенго», вновь возникнет и вопрос лимита на иностранцев.