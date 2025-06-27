Массовое побоище «Краснодара» и махачкалинского «Динамо»! Судья раздал пять красных! Видео

Болельщики с опытом точно помнят драку ЦСКА и «Сатурна» 2004 года. Или как стенка на стенку сошлись «Зенит» и «Спартак» в 2022-м. Произошедшее в игре «Краснодара» и махачкалинского «Динамо» столь же легендарным не станет, тем не менее тоже уникально. Хотя бы потому что случилась массовая потасовка в товарищеской встрече.

На 39-й минуте трансляционная камера не уследила начало стычки. Зато видно, как футболисты и сотрудники обоих клубов рванули в эпицентр и принялись кто как может объяснять неправоту оппонентов. По красной заработали сразу пятеро: Жоау Батчи и Кевин Ленини – у краснодарцев, Гамид Агаларов, Валентин Пальцев и Муталип Алибеков – у махачкалинцев.

Из-за товарищеского (ага) статуса матча в меньшинстве команды недоигрывали, просто заменив удалённых. Уладили конфликт и продолжили встречу. Перед главным эпизодом, кстати, случился и курьёзный гол. Вернее, автогол: вратарь Александр Корякин не смог принять передачу Александра Черникова. «Краснодар» забил в ответ четырежды, но всё это сильно отошло на второй план.