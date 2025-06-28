Рекорды Месси и «Баварии», вылет клубов Европы. Как хорошо вы следили за группами на КЧМ?

27 июня на клубном чемпионате мира завершился групповой этап. Теперь мы знаем всех 16 участников плей-офф, которые разыграют трофей. Прошедшие две недели подарили много классных матчей, часто – с неожиданными результатами, событиями и героями.

А теперь совместно с WINLINE предлагаем пройти квиз. Перед вами 12 вопросов: проверьте, как хорошо вы следили за групповым этапом КЧМ. Надолго ли остались в памяти события прошедших встреч? Стартуем!

Реклама. 18+

ООО «Управляющая компания НКС» ИНН: 7714707736 erid:

*Информация об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве, сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте www.winline.ru. Розыгрыш происходит во время события.