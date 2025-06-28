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23:00 Мск
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Клубный чемпионат мира — 2025 — итоги группового этапа: статистика, факты, экс-игроки РПЛ в плей-офф, остановки из-за шторма

Рекорды Месси и «Баварии», вылет клубов Европы. Как хорошо вы следили за группами на КЧМ?
Никита Паглазов
Болельщики на клубном ЧМ
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Проверяем себя перед стартом плей-офф в главном турнире лета!

27 июня на клубном чемпионате мира завершился групповой этап. Теперь мы знаем всех 16 участников плей-офф, которые разыграют трофей. Прошедшие две недели подарили много классных матчей, часто – с неожиданными результатами, событиями и героями.

А теперь совместно с WINLINE предлагаем пройти квиз. Перед вами 12 вопросов: проверьте, как хорошо вы следили за групповым этапом КЧМ. Надолго ли остались в памяти события прошедших встреч? Стартуем!

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