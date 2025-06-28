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Трансферы РПЛ, лето-2025, Дуглас Аугусто близок к переходу в Краснодар, кто это такой, где и как раньше играл

«На родине меня высмеивали». «Краснодар» берёт самого пашущего игрока из топ-лиг Европы
Кирилл Закатченко
Дуглас Аугусто
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Дуглас Аугусто больше известен на нашем континенте, чем в Южной Америке.

«Краснодар» продолжает поиск вариантов усиления состава. На этот раз руководство клуба обратило внимание на полузащитника Дугласа Аугусто, который выступает за «Нант». По данным «Чемпионата», стороны находятся в продвинутых переговорах. Сумма трансфера в случае завершения сделки составит € 6 млн.

Французское издание L’Equipe утверждает, что клубы достигли принципиального соглашения о переходе игрока. Сумма сделки — € 6,5 млн. Изначально «Краснодар» предложил € 4 млн за 28-летнего футболиста, что не устроило представителей клуба Лиги 1.

В молодости у Дугласа были проблемы с суставами

Дуглас выступал исключительно на родине до 2019 года. В семилетнем возрасте он оказался во «Флуминенсе». Дебют Аугусто в бразильской Серии А состоялся в сентябре 2015 года. Тогда полузащитник вышел в основе на встречу с принципиальным соперником — «Фламенго». Получилось неудачно — «Флуминенсе» проиграл со счётом 1:3, а футболист отметился жёлтой карточкой. В том сезоне Дуглас провёл на поле всего 240 минут в чемпионате Бразилии.

Впрочем, уже в следующем Аугусто стал основным игроком «Флуминенсе». 30 матчей (2129 минут), два гола, одна результативная передача — статистика полузащитника во внутренней лиге в 2016 году. Игра Дугласа привлекла внимание тренерского штаба сборной Бразилии до 20 лет. Планировалось, что хавбек поедет на чемпионат Южной Америки в 2017-м, однако его исключили из состава по причине травмы. К слову, бразильцы завершили турнир только на пятом месте.

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Игровое время Дугласа сократилось, поскольку врачи поставили диагноз — реактивный артрит. Из-за воспаления суставов игроку назначили курс лечения, который он успешно прошёл. Летом 2018 года Аугусто сменил «Флуминенсе» на «Коринтианс». Стороны подписали контракт на четыре сезона, но у футболиста не получилось в новой команде. Игра Дугласа не понравилась тренерскому штабу, в результате чего он потерял место в основе.

Бразилец поиграл в Греции и Франции, пролетел мимо ОИ-2020

Аугусто провёл 21 матч в составе «Коринтианса» и забил один мяч. Через полгода после подписания контракта его отправили в аренду в клуб «Баия». Там Аугусто продержался всего пять месяцев, поскольку его продали в греческий ПАОК. С того момента (лето 2019-го) бразилец играет только в европейских лигах.

В Греции Дуглас столкнулся с непростым периодом адаптации. Впрочем, это не помешало ему отыграть в ПАОКе четыре сезона. «Когда футболист переезжает из Южной Америки в Европу, ему требуется адаптация, — говорил бразилец. — Всё-таки футбол на этих континентах отличается. Мне потребовалось полтора года, чтобы адаптироваться. Правда, после этого всё пошло хорошо. Я рад, что выступал в Греции».

Дуглас Аугусто в составе ПАОКа в матче Лиги Европы

Дуглас Аугусто в составе ПАОКа в матче Лиги Европы

Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Аугусто отыграл за ПАОК 126 встреч. Ни за один другой клуб он не выходил на поле так часто. 12 голов и девять результативных передач — хорошая статистика для футболиста, который действует ближе к своим воротам. Именно в форме чёрно-белого клуба бразилец завоевал единственный трофей в карьере — стал победителем Кубка Греции в 2021 году. А ещё поиграл в Лиге Европы и Лиге конференций.

В 2021-м Дуглас пережил ещё один удар судьбы. Его включили в заявку сборной Бразилии на Олимпиаду-2020. Но позднее Аугусто лишили места в списке по причине травмы. Летом 2023 года Дуглас оказался в одной из пяти ведущих лиг Европы — «Нант» купил футболиста за € 5,5 млн. «Не испытываю никакого давления из-за суммы трансфера. Скорее, это причина для гордости», — утверждал Дуглас после переезда во Францию.

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Аугусто — очень работоспособный полузащитник

За два сезона в «Нанте» полузащитник отыграл 57 матчей во всех турнирах. «Я жил в скромном районе Рио, поэтому всегда учился защищать себя, — рассказывает Дуглас. — У меня хорошие оборонительные характеристики. Это редкий стиль для бразильского футболиста. На родине некоторые журналисты высмеивали меня. Они называли меня уругвайцем, потому что я обороняюсь больше, чем играю в атаку. В каждом клубе я выкладывался на 200%. Во «Флуминенсе» прогрессировал с тактической точки зрения, в Греции тоже всё было хорошо. Но именно в «Нанте» я прибавил в плане дисциплины».

Основная позиция Аугусто — опорный полузащитник. Хотя при необходимости он может играть выше. «В Греции тренер использовал меня как «шестёрку» и «восьмёрку». Иногда я играл «десятку» — всё было хорошо. Готов помогать там, куда меня поставят. Но комфортнее чувствую себя на месте «шестёрки» или «восьмёрки».

Дуглас Аугусто во встрече Лиги 1 с «ПСЖ»

Дуглас Аугусто во встрече Лиги 1 с «ПСЖ»

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

В апреле появилась информация, что Аугусто преодолевает наибольшее расстояние за матч в топ-лигах — он пробегал по 12,1 км в среднем за игру. Абсолютно уникальное достижение! Помимо этого, бразилец был лучшим полузащитником «Нанта» по перехватам и проценту точности передач. Атлетизм — одна из сильных сторон Дугласа. Он выкладывается по полной программе, даже если играет с повреждениями и болевыми ощущениями.

«Я часто действую в агрессивном стиле, всегда близко располагаюсь к своему сопернику, — сообщает бразилец. — Конечно, иногда меня накрывает мышечная усталость. Но я забываю об этом, если выхожу на поле. Всегда бьюсь до последнего и пропускаю встречи только в случае серьёзной травмы. Когда мяч в моих ногах, люблю бить с дальней дистанции, из-за пределов штрафной площади. Мне нравится работать над стандартами на тренировках. В ПАОКе были ребята, которые справлялись с этим лучше меня, но и я способен на многое».

Потенциальный новичок «Краснодара» рассказал, на кого из футболистов равнялся: «Мне нравился стиль Паулиньо, который в своё время играл за «Барселону». Его игра вдохновляла меня. Он бегал от одной штрафной площади до другой. Это футболист, с которого я брал пример».

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