«Российский футбол здесь ценят и уважают». Как наш тренер попал в Европу

Российских футболистов сегодня в Европе немного, а тренеров — вообще единицы. Вы вряд ли слышали о Борисе Якубовском, хотя судьба у него незаурядная. Он рано закончил играть из-за тяжёлой травмы, но обрёл себя в смежной роли — тренера вратарей. Много лет Якубовский живёт и работает в Словении. Мы связались с ним и расспросили об уровне и зарплатах в местном футболе и отношении к россиянам на Балканах.

«Совершенно случайно реализовалась моя мечта стать тренером вратарей»

— Как вы попали в Словению?

— В Словении есть программы бизнес-эмиграции. Ты открываешь фирму, трудоустраиваешься директором, платишь налоги, получаешь вид на жительство и спокойно живёшь. Я в России продал бизнес и переехал в Словению.

— С какой целью?

— Я всю жизнь хотел жить в Европе. Когда начал смотреть варианты, оказалось, что Словения — самый простой и незатратный. Уже потом оказалось, что Словения сама по себе интересная страна: у нас здесь море, горы, холмы. Теперь, имея постоянный вид на жительство, могу жить и работать в любой стране Евросоюза.

Словенский пейзаж Фото: istockphoto.com

— А что за бизнес?

— В России была мебельная фирма, а в Словении продаём итальянскую мебель по всему миру: от Америки до Австралии. В основном этим занимается моя жена. У меня сейчас мысли в основном о футболе — хочется развиваться в этой сфере.

— Как стали тренером вратарей?

— Совершенно случайно реализовалась моя мечта. Я закончил академию московского «Динамо», имел контракт с клубом и даже в 16 лет привлекался в дубль. Всё шло хорошо — попал к Николаю Павловичу Гонтарю. Но повредил позвоночник и до сих пор из-за этого страдаю — это осталось со мной на всю жизнь. Я попытался ещё тренироваться, однако всё шло по нисходящей: было больно и присутствовали всякие ограничения. Я даже кувырок сделать не мог. В итоге в 18 лет закончил профессиональную карьеру.

— Что было дальше?

— Институт, бизнес и работа. Но всю дорогу я не уходил от футбола. Я играл в ЛФЛ и даже в Лиге 100+, где играли ребята с весом больше 100 кг. Кто-то больше 100 кг толстячок, а с моим ростом 195 см это близко к боевому весу.

У меня также есть блог, где пишу про вратарей. При этом периодически просматривал вакансии на тему «футбол». Готов был пойти агентом, скаутом, тренером. Совершенно случайно наткнулся на информацию о том, что команда из третьей лиги Словении ищет тренера вратарей. Я послал резюме, ни на что особо не надеясь. Но меня пригласили, и я начал тренировать. Уже в Словении начал получать тренерские лицензии.

— С какого клуба начали?

— «Свобода» Любляна. Я живу в приморском регионе, а до Любляны ехать 100 км. На каждую тренировку 100 км туда и обратно — тяжеловато. Уже потом появился вариант из второго дивизиона Словении — «Ядран Декани», который располагается в приморском регионе.

— Как туда устроились?

— Футбольный мир и в России узок, а в Словении страна ещё меньше — все друг друга знают. Я учился на лицензию УЕФА. Спросил у преподавателя: «Может, кто-то ищет тренера вратарей?» Он дал контакт президента клуба. Предполагалось, что я пойду работать в «Ядран Декани» тренером вратарей команд для U15 и U17, а оказалось, что уходит тренер из первой команды. В итоге освободилось место в основе. Вот так неожиданно и довольно быстро я оказался во второй лиге. Сейчас тренирую основу и молодёжку.

— Как успеваете?

— Все вратари тренируются вместе: двое из первой команды и двое — из молодёжки.

— Каково было начинать без серьёзного опыта?

— Остался багаж знаний от тренировок в «Динамо» под руководством Гонтаря, который мне многое дал. Поэтому я не терялся что-то объяснять словенцам про футбол и вратарские нюансы. Мне есть что рассказать и показать. Возникали проблемы со словенским языком — он достаточно специфичен. Вроде бы похож на русский язык, но при этом сильно отличается. Хотя я сдал экзамен на знание языка, получил диплом. Я втянулся, что-то подучил, и всё пошло, как будто я занимался этим 100 лет.

Борис Якубовский (в центре) Фото: Из личного архива тренера

— Долго изучали словенский язык?

— На первый взгляд кажется, что он похож на русский, однако структура языка другая. В русском есть единственное и множественное число. А в словенском есть ещё отдельно двойственное число. Это другое склонение, падежи и окончания. Кроме того, в словенском есть глагол to be. То есть у нас говорят «я доктор», а они — «я есть доктор», прям как в английском языке. И много слов, как говорили раньше на Руси: глаза — очи, лоб — чело. В Словении население 2 млн человек — это примерно как южный округ Москвы, но тут 52 диалекта. На границе с Австрией много немецких слов, с Италией — итальянских. В приморье двойственное число не употребляют, а в Любляне без этого никак.

Если брать футбол, здесь чувствуется большое влияние хорватов и сербов. Когда мы начинали учиться, всем выдали брошюрку, как футбольные термины называются на словенском языке. Таким образом в Словении пытаются сохранить свой язык.

«Российский футбол в Словении ценят и уважают»

— Чем примечателен словенский футбол?

— Это часть югославского футбола, а югославы достаточно прилично играли в футбол. Учась на лицензию, я, конечно, узнал что-то новое, но также увидел, что владею какими-то знаниями, которых нет у словенцев, хотя у нас преподавали тренеры высшей лиги и даже тренер вратарей сборной Словении, который работает с Яном Облаком. В целом словенские футболисты достаточно приличные, но, если брать вратарскую школу, мне есть о чём им рассказать из российского опыта.

Виталий Кафанов регулярно проводит семинары для тренеров вратарей. Там очень подробно и глубоко разбираются разные и иногда неочевидные моменты. Это очень хорошее подспорье и знания. Зачастую я своим вратарям объясняю какие-то нюансы, как принято действовать у российских вратарей, и по ним видно, что они многого не знали, хотя первый вратарь команды — 27-летний серб, который играл за юношеские сборные страны, а второй вратарь — из академии хорватской «Риеки». Поэтому можно говорить, что русская вратарская школа существует. Когда узнают, что ты из России и воспитанник московского «Динамо», возникает интерес. В целом российский футбол в Словении ценится и уважается.

Словенцы до сих пор вспоминают «Кошмар Марибора» 2009 года, когда наша сборная проиграла в стыковых матчах. Нам на курсах по лицензированию тренеров приводили пример: «Смотрите, мы такая маленькая страна, а обыграли такую большую Россию с такой школой, игроками и возможностями. Какой это был праздник для всей Словении!»

Матч Словения — Россия, 2009 год Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Так понимаю, отличия от российского футбола очень большие?

— Первое отличие – в деньгах. Словенский футбол очень небогат. Пару лет назад в Словению вернулся Иличич, который играл в «Аталанте». Я читал, что у него зарплата € 15 тыс. Это одна из самых высоких зарплат в истории словенского футбола. А для России это не уровень легенды. Ещё такой пример: самый дорогой клуб Словении «Целе», который бился на равных с «Фиорентиной» в 1/4 финала Лиги конференций, имеет состав, равный по цене на Transfermarkt составу воронежского «Факела».

Ну и в целом у словенцев меньше интереса к своему футболу. У них есть легендарный баскетболист Лука Дончич, который играет в НБА, легендарные велогонщики, волейболисты и гандболисты, есть звезда скалолазания. Много мальчиков вместо футбола идёт в гандбол. Футбол для словенцев не на первом месте, очень маленькая посещаемость на встречах. Я посмотрел статистику: самый посещаемый матч в прошедшем сезоне собрал меньше 10 тысяч зрителей. А я своим тренерам рассказываю, что наш «Ротор» собирает во Второй лиге под 20 тысяч зрителей. Они просто не верят мне! Финал Кубка Словении в этом году собрал, например, всего 6000 зрителей.

— С чем это связано?

— В высшей лиге играют 10 команд по четыре круга. Болельщики устают от частых встреч команд между собой. Не сходил сегодня — схожу потом. Условное дерби ЦСКА — «Спартак» в России всего два раза в год. Если бы они играли по четыре раза, интерес размывался бы. А представьте, если бы «Оренбург» с «Химками» играли по четыре раза в год. Это одна из версий, почему мало зрителей. В целом нет зрелищности и игроков топ-уровня. При таких зарплатах, когда кто-то начинает из себя что-то представлять, его сразу же выкупают клубы из других стран. Я живу в Копере, который находится в 10 минутах от Италии. Скаутам не проблема приехать на матчи словенских команд. Даже из второй лиги ребята уезжают за границу.

— Но Ян Облак, наверное, бог для Словении?

— Конечно! Из уст в уста передают его зарплату в «Атлетико» Мадрид. Якобы он получает € 400 тыс. в неделю. Для Словении это бюджет какого-то градообразующего предприятия. Заоблачные цифры! Словенцы очень сильно им гордятся. Он легенда и знаменитость.

— Про Бийола что-то говорят?

— Конечно, это основной игрок сборной Словении и словенская звезда, которая переходит в «Лидс». Когда в стране радуются, какой Яка молодец и все его хвалят, я думаю: а вы не хотите вспомнить, кто сделал его защитником? Алексей Березуцкий! Словенцы об этом не говорят. Ни разу не видел, чтобы кто-то говорил, что Бийол приехал таким качественным защитником именно из России.

— Сильно различается уровень высшей и второй лиг Словении?

— В приморском регионе у нас выступает «Копер», который по итогам сезона занял третье место. «Ядран Декани» считается второй командой региона. Можно считать, что наша команда — фарм-клуб «Копера», потому что всегда несколько молодых футболистов приходят оттуда к нам в аренду. В товарищеских матчи на сборах колоссального разрыва я не вижу. Мы можем проиграть 1:2, 0:1 или сыграть вничью. При этом вечно боремся за выживание во второй лиге, а «Копер» — топ-клуб Словении. В высшей лиге Словении есть четыре топ-клуба: «Марибор», «Олимпия», «Целе» и «Копер», а те, кто ниже, плюс-минус равного уровня и не намного сильнее ведущих клубов из второй лиги. В стыках за место в высшей лиге всегда непредсказуемая борьба.

«Минимальная зарплата в Словении составляет € 1277»

— После 12 лет жизни Словения — второй дом?

— Да. Мы переехали в Копер из Москвы. Москва — это, конечно, не город, а отдельный мир. Если сравнивать в бытовом плане, то в словенских магазинах ассортимент поменьше, как и выбор ресторанов. Кроме того, отсутствуют какие-то сервисы — доставка продуктов появилась в Словении только два года назад, а барбершопы — пять лет назад. Но это не смертельно. Первое время было непривычно, что ни один магазин в Словении не работает в воскресенье. Однако потом привыкаешь и закупаешься побольше в пятницу или в субботу. При этом мы живём на границе с Италией, до которой ехать 10 минут. Поэтому не проблема сгонять туда в магазины, которые работают по воскресеньям.

У нас практически никогда не выпадает снег — он бывает не каждый год и идёт не больше часа-двух. Нет слякоти, холода. Самые холодные месяцы – примерно как октябрь – начало ноября в Москве. По факту тут нет зимы. Практически нет пробок, я даже стал забывать, что это такое. Они возникают только летом на трассе, ведущей к морю. Люди очень спокойные и совершенно неагрессивные. В домах стеклянные двери. Очень низкий уровень преступности. Практически нет мигрантов. Словенцы очень аккуратны и чистоплотны. Даже в самой глухой провинции всё будет аккуратно подстрижено и покрашено. Везде аккуратненькие чистенькие домики, садики, улочки.

— Сильно отличаются цены от наших?

— Бензин дороговат — где-то 145 рублей за литр. Коммуналка тоже дорогая — за стандартную квартиру около 20 тысяч рублей.

— А зарплаты?

— В Словении высокий уровень жизни: нет бедных и попрошаек. Даже пенсионеры и безработные могут спокойно попивать кофеёк и пиво в барах. При этом очень мало богатых. Понятно, что Облак со своими € 400 тыс. выбивается из статистики, однако очень большая доля населения живёт на зарплату от € 1,5 до € 2 тыс… Минимальная зарплата составляет € 1277, но это вместе с налогами.

«По меркам словенского футбола «СКА-Хабаровск» — очень богатый клуб»

— Благодаря жизни в Словении, наверное, всю Европу объездили?

— Смотря что называть путешествием. В ту же Италию в магазин можно съездить на 10 минут. Италия и Хорватия вообще не считаются заграницей для Словении. Есть недорогие авиакомпании. Мы с друзьями как-то летали в Брюссель, и билет на одного туда-обратно стоил € 36. Приятно, что куда-то дёшево можно слетать. На машине ездили в сторону Монако, Швейцарии, Баварии. До Австрии и Венгрии ехать по полтора-два часа. Слава богу, что и выезды с командой у нас не такие длинные: самый дальний — около двух часов до границы с Венгрией. Команда ездит на автобусе, а тренеры иногда сами добираются на машинах.

— Рассказывали вашим футболистам о длинных поездах в России?

— У нас есть нападающий Йосип Чавара, который играл в «СКА-Хабаровск» у Шаронова. Я спрашиваю: «Ну и как тебе у нас? Как перелёты?» У него самые лучшие воспоминания. По меркам словенского футбола «СКА-Хабаровск» — очень богатый клуб. Рядом с нами стоял другой хорват, и я спрашиваю его: «Ты готов летать по девять часов?» Он ответил: «Запросто. Завтра позовут — готов сразу же поехать».

— В Словении у вас свой дом и машина?

— Без своей машины тут тяжело — в Словении плохо развит общественный транспорт. Что касается жилья, мы снимаем домик в посёлке. У нас много сербских соседей — все сербы особенно тепло относятся к русским.

«Никогда не встречал никакого негатива и притеснений от словенцев»

— Как часто вы приезжаете в Россию?

— Ездим при возможности. Сейчас стало намного сложнее и дороже добираться. При этом у меня мама, сестра и друзья живут в Москве — с ними на связи постоянно. Папа приезжал сюда — возил его по футбольным местам: «Сан-Сиро», «Альянц Арена» и даже на стадион в Лихтенштейн. Страна по размерам как несколько московских дворов. Но стадион поместился.

— Как политическая ситуация сказывается на вас в Словении?

— Никогда не встречал никакого негатива и притеснений от словенцев. Более того, я с ними разговаривал — им вся ситуация не очень интересна, они не очень во всём разбираются. Для них Россия — далёкая страна, как Бразилия или Чили.

— Рассматриваете работу в российских клубах?

— Если позовёт приличный клуб, спокойно могу вернуться в Россию. Например, недавно в «Родину» пришёл словенский штаб. Даже была идея, что я могу быть там полезен, так как говорю по-русски и по-словенски. Однако в итоге они как-то решили языковую проблему.

— Приглашений из России не было?

— Нет, но и я не форсировал. Для меня Европа — приоритетный вариант.

— А из других стран были предложения?

— Были варианты в Армении, Эстонии, однако не срослось по разным причинам. Я живу в комфортном месте под пальмами. Ради чего срываться? Должен быть серьёзный повод. Тем более пока у меня вратарская лицензия B. Когда отучусь на А, смогу претендовать на работу в более статусном клубе.

Сейчас, помимо тренерской работы, начал помогать вратарям в качестве ментора или наставника, После матчей онлайн разбираем с вратарями их игру, что было правильно, а что – нет и как можно было бы поступить по-другому. Помогаю осмыслить нюансы, посмотреть на ситуации под другим углом. Такая работа мне очень нравится. Думаю, возьму таких вратарей побольше и буду активнее работать в этом направлении.

«Если русская вратарская школа в лице Сафонова прогремит, это будет огромный пиар для нас»

— Про российских вратарей говорят в Словении? Может, про Сафонова в «ПСЖ»?

— В газетах и интернет-порталах я такого не видел. Но я со своими вратарями из команды это, конечно, обсуждаю. Сначала они скептически отнеслись к этому трансферу: «Что это за вратарь? В «ПСЖ» есть Доннарумма». Я говорю: сейчас наш Сафонов усадит Доннарумму на лавку. Для меня это личная история. Если у Матвея получится, вся Европа будет говорить о русской вратарской школе: «Приехал парень из неизвестного клуба «Краснодар» и вытеснил Доннарумму Наверное, действительно русские чего-то умеют». Я за Сафонова болею. Если русская вратарская школа прогремит, это будет огромный пиар для нас.

Матвей Сафонов Фото: Getty Images

— Нужно ли Сафонову уходить из «ПСЖ»?

— Вопрос в том, ради чего уходить? Ради «Борнмута» или Турции? Это понижение и шаг назад. Если бы Сафонов уходил ради топ-клубов, как «Ювентус», «Милан», «Манчестер Сити», был бы смысл. В «ПСЖ» тренер хорошо относится к Сафонову — он в первом своём сезоне отыграл прилично матчей. Надо ещё помнить, что третий вратарь «ПСЖ» — олимпийский чемпион. В такой компании Матвей отыграл 17 встреч. Даже были разговоры, что Доннарумма недоволен своим положением… Мне кажется, что при Энрике у Сафонова есть реальные шансы играть и он прилично поджимает Доннарумму, чем итальянец и недоволен. Конечно, невозможно представить, чтобы в «ПСЖ» решились посадить лучшего вратаря мира на лавку. Предполагаю, что итальянец может уйти в другой топ-клуб Европы, а Сафонов станет основным. Не вижу в этом ничего невозможного. И это будет бомбой.

— Обсуждают Акинфеева в Словении?

— Когда я рассказываю, что человек отыграл больше 900 матчей на высоком уровне, люди просто не могут в это поверить. Словенцы, конечно, знают, кто такие Яшин, Дасаев и Акинфеев. В целом Игорь — удивительный вратарь. Когда он только начинал играть, сразу выделялся игрой ногами. В начале 1990-х годов ввели правило, что вратарям нельзя брать мяч в руки от партнёров по команде. Ещё в начале 2000-х были вратари, которые плохо играли ногами. Игорь и сейчас выделяется игрой ногами, но 20 лет назад он был на голову сильнее остальных голкиперов по этому компоненту.

У него нечеловечески могучая психика и харизма. Вспоминаю, как он пропустил на чемпионате мира 2014 года от корейцев. Я не мог представить, как после такого он выйдет в старте на следующую встречу. 99% вратарей после такого не вышли бы. Насколько я понимаю, Игорь — очень дисциплинированный футболист, который никогда не был замечен в ночных клубах или пьяным. Он очень правильный спортсмен. Без этого он бы не стал тем, кем является сейчас и не продолжал бы играть даже в таком возрасте.

Может быть, Акинфеев уже не так летает по девяткам, но при этом он всё равно много спасает. Практически не «привозит». Он меньше стал играть на выходах — действует более экономно, однако в целом качество практически не падает.

— Кто, на ваш взгляд, сегодня сильнейший российский вратарь?

— Агкацев. Я посмотрел статистику. Если сравнивать XG с фактически пропущенными мячами, то у него минус 19. Это космический показатель, я даже в первый момент не поверил в такую цифру. Уже когда в показателе вратаря просто минус — это хороший уровень, когда минус 10 — это вратарь топ-уровня, а у Агкацева — минус 19! Было бы время, сравнил бы с вратарями из европейских лиг. Думаю, он по этому показателю будет лучшим в Европе.

Ещё я бы отметил Латышонка с 84% отбитых ударов — это тоже невероятно высокий уровень… Надо посмотреть, есть ли у кого-то в Европе такой-же процент. Если верить цифрам и глазам, эти два вратаря – сильнейшие в России.

— Это следующие кандидаты на переезд в Европу?

— Сейчас Европа не так привлекательна, как в 1990-е. Когда «Спартак» или ЦСКА становились чемпионами в начале 1990-х, из команд все разъезжались. Сейчас в России хорошие зарплаты и условия. Мне кажется, что российские вратари не особо рвутся в Европу. Тот же Акинфеев мог же уехать в Европу? Мог! И играл бы на хорошем уровне. Ради чего ехать туда? Должна быть какая-то амбиция, чтобы ехать за границу зачастую с понижением зарплаты, или должен позвать действительной большой клуб. Если вдруг в России резко упадут зарплаты, я уверен, что все вратари из РПЛ будут востребованы в Европе. Если сейчас Агкацева позовут условные «Ювентус» или «Манчестер Сити», он спокойно поедет и будет играть. То есть вопрос не в уровне мастерства, а в желании. Будет желание — поедут, не будет желания — будут отлично себя чувствовать в России.