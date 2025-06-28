Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Челси. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 29 июня 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: Месси против «ПСЖ», «Зенит» — «Црвена Звезда», гонка Ф-1 и UFC
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 июня 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 29 июня: «Фламенго» — «Бавария» на клубном ЧМ, Тикнизян против российского клуба, Слуцкий в Китае, бокс и финал баскетбольного Евро!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 29 июня в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏐 00:00: Бразилия — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
29 июня 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Бразилия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: принципиальное противостояние в Лиге наций

Вывеска с приставкой «супер». Тем более что команды на этой неделе выглядят очень прилично. Итальянцы привезли в Чикаго максимально боевой состав. Пока видно, что команда Фердинандо де Джорджи не на пике формы, но она прибавляет. Как прибавляют и бразильцы, которые после не самой удачной убедительной первой недели в Чикаго идут без поражений. Исход этой игры предсказать максимально сложно!

Статистика Лиги наций, мужчины
Диагонального сборной Италии Юри Романо увидим в новом сезоне в чемпионате России:
Таблица переходов мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Подробная информация
Таблица переходов мужской Суперлиги сезона-2025/2026. Подробная информация

🥊 6.00: Джейк Пол (США) — Хулио Сезар Чавес (Мексика), MVP

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Хулио Сезар Чавес
29 июня 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Хулио Сезар Чавес

Интрига: побьёт ли звёздный блогер-боксёр очередную звезду?

В ночь на 29 июня в Анахайме, США, пройдёт вечер профессионального бокса. Главным событием вечера станет 10-раундовый поединок звёздного блогера Джейка Пола с бывшим чемпионом мира Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

Резюме Пола заполнено поединками с топовыми звёздами из мира единоборств — от Бена Аскрена до Майка Тайсона. А бой с Чавесом-младшим должен стать для Джейка решающим шагом к титульному бою, которым сейчас грезит блогер. А его соперник, в свою очередь, попробует остановить Пола и заодно реанимировать свою карьеру. Последние годы для Чавеса-младшего выдались не самыми простыми — с 2021-го он провёл всего один поединок и побил экс-бойца UFC Юрайю Холла. Но мексиканец уверяет — Джейка Пола он разберёт.

Главные события турнира с главным боем Пол — Чавес-младший:
Пол — Чавес-младший: ещё один бой блогера с экс-чемпионом мира. Дальше — титульник? LIVE
Live
Пол — Чавес-младший: ещё один бой блогера с экс-чемпионом мира. Дальше — титульник? LIVE

👊 6:30: Александр Пантожа (Бразилия) — Кай Кара-Франс (Новая Зеландия), UFC 317, титульный бой

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Александр Пантожа — Кай Кара-Франс
29 июня 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Александр Пантожа
Не началось
Кай Кара-Франс

Интрига: сможет ли Кара-Франс прервать доминирование Пантожи в наилегчайшем весе UFC?

В ночь на 29 июня в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 317 с двумя титульными противостояниями. В рамках соглавного события вечера действующий чемпион в наилегчайшей весовой категории Александр Пантожа встретится с Каем Кара-Франсом.

Для Пантожи это уже четвёртая защита титула, по этому показателю он уступает только легендарному Деметриусу Джонсону. Бразилец до этого разобрался с Брэнданом Ройвалом, Стивом Эрцегом и Каем Асакурой. А с Кара-Франсом Пантожа когда-то бился в рамках шоу The Ultimate Fighter и победил решением. Спустя девять лет бойцы уже будут биться за титул. Кара-Франс — опасный ударник с нокаутирующей мощью, что не такое частое явление для наилегчайшего веса. Пантожа — фаворит, но бразилец должен быть очень осторожным.

Всё о предстоящем турнире в Лас-Вегасе:
UFC 317: второй пояс для Топурии или возвращение Оливейры на трон? LIVE
Live
UFC 317: второй пояс для Топурии или возвращение Оливейры на трон? LIVE

👊 7:00: Илия Топурия (Испания) — Чарльз Оливейра (Бразилия), UFC 317, титульный бой

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Не началось
Чарльз Оливейра

Интрига: второй пояс Топурии или возвращение Оливейры на вершину?

В ночь на 29 июня в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC 317, который украсит традиционную Международную неделю боёв. Главным событием вечера станет титульный бой в лёгком весе, где за титул, ставший вакантным после ухода Ислама Махачева в другой дивизион, сразятся Илия Топурия и Чарльз Оливейра.

Топурия идёт за вторым поясом. Матадор уже сейчас, возможно, самая яркая звезда UFC. Грузинский боец, выступающий под испанским флагом, катком прошёл по полулёгкому весу: 8-0, завоёванный пояс и защита титула, победы нокаутами над легендарными Алексом Волкановски и Максом Холлоуэем. С таким бэкграундом Топурия пришёл в лёгкий вес, где хотел биться с Махачевым, но не сложилось. Правда, и Оливейра — далеко не мальчик для битья. Бразилец потерял титул чемпиона UFC в лёгком весе больше трёх лет назад, потом не сумел его вернуть, проиграв Махачеву. А теперь Чарльз снова близок к поясу и настроен наглядно продемонстрировать Топурии разницу между полулёгким и лёгким дивизионом.

Всё о гонорарах главных звёзд UFC 317:
Топурия далеко не Макгрегор. Сколько зарабатывают главные звёзды UFC 317
Топурия далеко не Макгрегор. Сколько зарабатывают главные звёзды UFC 317

⚽️ 13:30: «Чанчунь Ятай» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 16-й тур

Китай — Суперлига . 16-й тур
29 июня 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Чанчунь Ятай
Чанчунь
Не начался
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Слуцкий в борьбе за чемпионство

Половина дистанции в чемпионате Китая позади, и «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого делит лидерство с «Бэйцзин Гоань». Там вообще солидная плотность: четыре команды разделяют четыре очка. Любая осечка откинет назад. Особенно обидно будет не брать максимум в игре с «Чанчунь Ятай» – ребятами с последнего, 16-го места. У них всего-навсего две победы за 15 туров. Новой же не случится?

Турнирная таблица китайской Суперлиги
Предыдущий матч у команды Слуцкого удался:
«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого разгромил «Тяньцзинь» в матче чемпионата Китая

🏎 16:00: Формула-1, этап 11, Гран-при Австрии, гонка

Формула-1 2025. Этап 11, Шпильберг, Австрия
Гран-при Австрии. Гонка (71 круг, 306.452 км)
29 июня 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Интрига: перевернёт ли Норрис ход сезона?

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис блестяще провёл субботнюю квалификацию, завоевав поул с огромным отрывом. Может, последние обновления наконец помогли британцу обрести гармонию с машиной и теперь он вновь сумеет стать главным претендентом на титул? Для этого ему нужно безупречно провести воскресную гонку, где с первого ряда с ним будет стартовать Шарль Леклер, а с третьей позиции — дышать в затылок лидер общего зачёта Оскар Пиастри. Дополнительные интриги – как покажут себя в гонке новинки «Феррари», как высоко пробьётся Макс Ферстаппен при старте седьмым и наберёт ли первые очки в карьере Габриэл Бортолето.

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Как прошла квалификация:
Разгром в квалификации Ф-1! Пилот «Макларена» мощно ответил на аварию в Канаде
Разгром в квалификации Ф-1! Пилот «Макларена» мощно ответил на аварию в Канаде

⚽️ 19:00: «Зенит» — «Црвена Звезда», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: новый раунд российско-сербской дуэли

«Зенит» и «Црвена Звезда» регулярно встречаются в межсезонье. За последние три года они провели пять товарищеских матчей: трижды успешнее были сербы, а за россиянами остались две победы. Сравняются ли петербуржцы? Другая интрига – с «Зенитом» сыграет перешедший совсем недавно в «Црвену Звезду» Наир Тикнизян. 1,5 года назад он едва не перебрался в Санкт-Петербург, так что для него показать себя – дело чести.

А зачем петербуржцам новый левый защитник?
«Зенит» готовит крайне спорный трансфер легионера. Он играл вместе с Ямалем
«Зенит» готовит крайне спорный трансфер легионера. Он играл вместе с Ямалем

⚽️🎦 19:00: «ПСЖ» — «Интер Майами», клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Месси против бывшей команды

Лионель Месси провёл не самые светлые времена в Париже. Неймар говорил: «Лео ощутил, что такое ад». Уже без этой южноамериканской парочки «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов и прошёл в плей-офф клубного ЧМ, чтобы по удивительному стечению обстоятельств попасть на «Интер Майами». Как раз там сверкает Месси. Его гениальный гол со штрафного в матче с «Порту» принёс американском команде победу и путёвку в 1/8 финала. Намечается крайне принципиальное противостояние.

Статистика клубного чемпионата мира — 2025
Групповой этап КЧМ получился запоминающимся:
10 событий, которыми запомнился исторический групповой этап клубного ЧМ
10 событий, которыми запомнился исторический групповой этап клубного ЧМ

🏆🏀 20:30: Испания — Бельгия, чемпионат Европы — 2025, женщины, финал

ЧЕ-2025 (ж) . Финал
29 июня 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Испания
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: второй трофей кряду для Бельгии?

Во второй раз подряд Бельгия встречается с Испанией в финале. В 2023-м бельгийки уверенно обыграли соперниц — 64:58. Эмма Мессеман, известная российским зрителям по выступлению за УГМК, тогда набрала 24 очка и закрыла все вопросы по поводу награды MVP. На этот раз битва предстоит серьёзная. Испания вряд ли намерена отдавать второе чемпионство подряд. Кто выиграет Евробаскет-2025?

Статистика ЧЕ среди женщин
Самые интересные новости в межсезонье:
Похоже, Леброн Джеймс принял решение относительно своего будущего в НБА! LIVE
Live
Похоже, Леброн Джеймс принял решение относительно своего будущего в НБА! LIVE

⚽️ 23:00: «Фламенго» — «Бавария», клубный чемпионат мира — 2025, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обидчики «Челси» притормозят и «Баварию»?

В паре «Фламенго» – «Бавария» именно бразильцы вышли с первого места в группе, неожиданно переиграв «Челси». А вот мюнхенцы уступили «Бенфике», поэтому и попали на «Фламенго», а не на англичан. Едва ли это приятный сюрприз для команды Фелипе Луиса. Да-да, того самого, который стал легендой «Атлетико». Одного европейского гранда молодой тренер уже удивил. Настала очередь следующего? Если фаворит включит недооценку, то наверняка.

Статистика клубного чемпионата мира — 2025
Изменился ли фаворит КЧМ после группового этапа?
Обновлённый прогноз на победителя клубного ЧМ. У кого больше шансов на титул?
Истории
Обновлённый прогноз на победителя клубного ЧМ. У кого больше шансов на титул?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android