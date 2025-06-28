Один финт решил исход матча плей-офф КЧМ. Но как же глупо удалился капитан «Палмейраса»!

Две бразильские команды — «Палмейрас» и «Ботафого» — зарубились в Филадельфии на клубном чемпионате мира и определили первого участника 1/4 финала. Всё решилось в дополнительное время.

«Ботафого» вышел в плей-офф, поскольку выжил в «группе смерти» с «ПСЖ» и «Атлетико». «Палмейрас» опередил всех в квартете с «Интер Майами», «Порту» и «Аль-Ахли». В итоге соперники, которые прекрасно знают друг друга по бразильской лиге, сошлись в 1/8 финала. В основе «Палмейраса» появился бывший защитник ЦСКА Бруно Фукс, а у «Ботафого» с первых минут выбежал фланговый нападающий Артур — экс-футболист «Зенита».

На старте встречи сразу стало понятно, что легко не будет никому. Александер Барбоса жёстко подкатился под Ричарда Риоса — жёлтая карточка. Немного удивило, что колумбиец вернулся в игру, поскольку врачи долго оказывали ему помощь. А чуть позже Барбоса в последний момент опередил Витора Роке перед воротами «Ботафого». Защитник номинальных гостей оставил экс-игрока «Барселоны» без гола, хотя мяч прошёл в опасной близости от дальней штанги. Барбосе повезло, что обошлось без автогола.

Показательный момент. На 31-й минуте, когда состоялся перерыв на водопой, режиссёр трансляции нарезал хайлаты. Но поскольку голевых моментов было крайне мало, нам показывали другое. Жёсткие стыки, удары по ногам, столкновения — краткая характеристика первого получаса игры.

В итоге до перерыва команды суммарно собрали больше жёлтых карточек (три), чем ударов в створ ворот (один). Риос расчехлил «пушку» в добавленное время, но вратарь перевёл мяч на угловой. В остальном — плотная игра с минимальным количеством свободного пространства. «Ботафого» и вовсе проснулся только под конец первой половины.

За пять минут после перерыва команды пробили в створ чаще, чем в первой половине. Вратарь «Ботафого» Джон Виктор остановил неплохой удар будущего футболиста «Челси» Эстевана. А голкипер «Палмейраса» Вевертон спокойно забрал мяч в руки после попытки Артура. Бодрый старт второго тайма вселил надежду на то, что дальше будет интереснее.

Однако время шло, а нули никак не исчезали с табло. На 73-й минуте «Палмейрас» был близок к голу, но Виктор вытащил мяч из-под перекладины после удара головой Маурисио. Свисток об окончании второго тайма команды встретили без голов. Первый матч в плей-офф — и сразу выход за пределы основного времени. У «Палмейраса» было подавляющее преимущество по ударам (16:4), а «Ботафого» попал в створ всего один раз.

«Ботафого» завершил выступление на КЧМ-2025 Фото: Francois Nel/Getty Images

С началом дополнительного времени общий рисунок не поменялся — «Палмейрас» владел преимуществом, а «Ботафого» оборонялся. Неудивительно, что номинальные хозяева открыли счёт. Вышедший на замену Паулинью сделал всё красиво. Убрал одного соперника, а потом идеально попал в дальний угол. Кстати, мяч пролетел между ног бывшему защитнику «Краснодара» Кайо. Вратарь «Ботафого» Виктор от злости дубасил себя бутылкой по голове, однако вряд ли он мог спасти команду в этом моменте. Один финт Паулинью разрушил всю оборонительную конструкцию соперника.

Через три минуты после этого тренер «Палмейраса» снял с игры автора гола. Возможно, дело в повреждении. В перерыве между экстра-таймами Паулинью потирал ногу, хотя мешка со льдом не было. Любопытно, что вместо него выпустили третьего центрального защитника.

«Ботафого» пришлось играть первым номером, но это не отразилось на результате. «Палмейрас» продрался в четвертьфинал, где встретится либо с «Челси», либо с «Бенфикой». Правда, бразильскому клубу нужно играть без основного защитника — Густаво Гомес в концовке наработал на вторую жёлтую карточку. Парагваец зачем-то схватил Барбосу в центре поля и попытался выполнить бросок в стиле смешанных единоборств. Глупейшее удаление! Гомес в любом случае пропустил бы четвертьфинал из-за перебора жёлтых карточек, однако его отсутствие на последних минутах встречи с «Ботафого» могло дорого обойтись «Палмейрасу».