«В Париже Месси ощутил, что такое ад». Лео отомстит «ПСЖ», играя за «Интер Майами»?

Сегодня вечером «Интер» Майами проэкзаменует «ПСЖ» в плей-офф клубного чемпионата мира. У матча особый подтекст — Месси против бывшего клуба. Того, который он должен был привести к победе в Лиге чемпионов, но вместо успеха обрёл лишь разочарование.

За день до игры французы из L’Equipe взяли интервью у человека из окружения Лео. Тот приукрашивать не стал: «В Париже у него не было ни одного хорошего момента. Месси не мог просто уйти. Он оказался в центре соперничества Неймара с Мбаппе. Более того, он чувствовал, что клуб защищает француза и не чествует его, несмотря на титул чемпиона мира. В «Барселоне» Лео был всем». А теперь вспомним период Месси во Франции подробнее.

Месси было сложно и в быту, и в игре

Месси оказался в «ПСЖ» летом 2021 года. Причём свободным агентом — «Барселона» не смогла продлить его из-за больших финансовых трудностей. Воссоединилась связка Лео с Неймаром, ещё и Килиан Мбаппе рядом носился. Приняли аргентинца тепло. Ещё бы, лучший футболист мира и шестикратный (на тот момент) обладатель «Золотого мяча».

Проблема в том, что тот «ПСЖ» был жутко разбалансированным и в первую очередь нацеливался на привлекательность бренда. Чем громче имена приобретённых футболистов, тем лучше. Как из них слепить качественную и в первую очередь целостную команду — уже другой вопрос. Вся игра строилась вокруг трёх атакующих прим. «Забрось вперёд, а там Лео, Килиан и Неймар уже зарешают. В обороне им при этом отрабатывать вовсе не обязательно».

На уровне Лиги 1 подобная стратегия работала: парижане легко взяли два золота. Однако в Лиге чемпионов оба раза остановились уже в 1/8 финала: у «Реала» и «Баварии» тоже хватало звёзд, только вот они были выстроены по-футбольному куда лучше.

Месси в матче 1/8 финала ЛЧ-2022/2023 «ПСЖ» — «Бавария» Фото: Alex Grimm/Getty Images

Лео приходилось непросто и в бытовом плане: вплоть до жалоб соседей на шум от его детей. «В мою дверь стучали в 9 или 10 часов вечера и просили, чтобы дети не играли с мячом. Соседи доставали нас, чтобы мы не шумели. Я ничего не имею против них, но, к сожалению, всё пошло не так, как я и моя семья хотели. Это сильно повлияло на моё душевное состояние и отразилось на поле. В Париже я чувствовал себя не очень хорошо», — грустил аргентинец.

К тому же Месси перешёл в «ПСЖ» только в августе, пропустив предсезонку и вследствие этого постоянно травмируясь. Тут спасибо и костоломам из Лиги 1. За два года он был вне игры суммарно 118 дней. «Моё пребывание в Париже началось с очень сложной адаптации. Гораздо большей, чем я ожидал. Новый клуб, новый стиль игры, отсутствие подготовки перед сезоном, смена обстановки. Это было нелегко и для меня, и для моей семьи. Я был несчастлив каждый день: на тренировках, в играх. Мне было трудно приспособиться», — вспоминал Лео.

По статистике вопросов к нападающему никаких: 32+35 за 75 матчей — очень даже неплохо. И всё же без него парижане были не то что не хуже — лучше. С Лео в составе «ПСЖ» набирал в среднем 2,13 очка. Без него — 2,29. Просто сухие факты и ничего больше.

Лионель Месси в «ПСЖ» Фото: Octavio Passos/Getty Images

Напряжение в раздевалке и скандальная поездка в Саудовскую Аравию

Мбаппе и Неймар не всегда ладили ещё до появления в команде Месси. Аргентинец лишь усугубил положение. «Килиан немного ревновал. Начались конфликты, перемены в его поведении. В Париже Лео ощутил, что такое ад. Мы оба ощутили, что это такое», — констатировал бразилец. В августе 2022-го Неймар и Мбаппе сошлись лицом к лицу в раздевалке и чуть не подрались из-за разногласий по поводу исполнителя пенальти. На Месси благоприятно повлиять это тоже не могло.

Окончательному краху истории способствовала победа Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022. «Происходящее было ожидаемым — из-за нас они не смогли снова стать чемпионами мира. Я был единственным игроком, который не получил почестей от клуба», — грустил Лео. Часть болельщиков начала освистывать аргентинца. Их мнение резко изменилось. «Сначала приём был очень хорошим. Но потом люди стали относиться ко мне по-другому», — другие слова Месси.

В начале 2023 года «ПСЖ» проиграл трижды подряд: «Марселю» в Кубке, «Монако» в Лиге 1 и «Баварии» — в ЛЧ. Месси в тех встречах не напоминал лучшую версию себя и подвергался могучему свисту. «Когда я слышу свист в адрес Месси — это оскорбление футбола. Если я буду давать какой-нибудь совет для Лео — убирайся из этого клуба! «ПСЖ» — не футбольный клуб. Нет игрока, который прогрессировал бы с тех пор, как прибыл в «ПСЖ». Это вина Месси? Он — маэстро с мячом!» — раздражительно реагировал на происходящее экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети.

Лионель Месси в «ПСЖ» Фото: Julian Finney/Getty Images

К финалу же привела несанкционированная весенняя поездка Месси в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна». Лео был послом ближневосточной страны и отправился выполнять коммерческие обязанности. Всё-таки € 25 млн в год — не лишние. Только вот, согласно договорённости с клубом, Месси мог покинуть Париж лишь в случае победы или хотя бы ничьей.

Заодно такой поступок Лео разгневал катарских владельцев «ПСЖ» — политическое и футбольное соперничество между странами никуда не денешь. Да и болельщики, мягко говоря, поступок аргентинца не оценили. Особенно на фоне прежних недовольств. «Месси — сын проститутки», — баннеры с таким содержанием висели у административного здания клуба. А французские СМИ в ярости писали: «Никто не может быть выше «ПСЖ». Месси ничем не отличается от кого-либо ещё. Если вы улетаете за тысячи километров по коммерческим делам, вам нужно разрешение. Есть линии, которые пересекать нельзя».

Лео оправдывался, якобы поездку согласовали заранее, а запрет придумали задним числом. Бесполезно. В последнем туре Лиги 1 парижане играли с «Клермоном». С трибун привычно нёсся свист, а Месси демонстративно игнорировал фанатов. Контракт с ним действовал по формуле «2+1». Боссы «ПСЖ» не слишком-то хотели его продлевать и предложили существенное сокращение, чтобы аргентинец отказался сам. Так он и поступил, укатив в солнечную Флориду.

От того решения стало лучше всем. «ПСЖ» всё-таки сменил стратегию и вместе с Луисом Энрике построил именно команду, а не просто набор топовых исполнителей. Результат налицо. Месси же вновь стал получать удовольствие от футбола и обрёл счастье. Если получится хлопнуть парижан на КЧМ, оно явно достигнет предела.