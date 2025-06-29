Интересная сделка «Локомотива», очередные новички «Балтики». Трансферы недели в РПЛ

Новая неделя — новые трасферы в РПЛ. На этот раз из топ-клубов отметился только «Локомотив». «Балтика» оформила переходы сразу двух игроков, а «Ростов» нашёл замену Максиму Осипенко. Рассказываем о главных сделках предыдущих дней.

Наир Тикнизян: «Локомотив» → «Црвена Звезда» (€ 1,7 млн)

Наир Тикнизян Фото: crvenazvezdafk.com

Наверняка вы помните огненную речь футболиста сборной Армении в концовке прошлого сезона. Тогда Тикнизян публично заявил, что чувствует себя изгоем в связи с тем, что не получает достаточного количества игровой практики. Наир планировал попросить руководство «Локомотива» отпустить его в другой клуб. Подыскали вариант в Европе — Тикнизян перевёз вещи в Сербию. «Црвена Звезда» сыграет в квалификации Лиги чемпионов, а командам РПЛ пока остаётся лишь мечтать о таком. В прошлом сезоне 26-летний футболист провёл 33 матча во всех турнирах и набрал 6 (2+4) очков по системе «гол+пас». Теперь Наир впервые в карьере сыграет в составе клуба не из России.

Чинонсо Оффор: «Арда» → «Балтика» (€ 900 тыс.)

Чинонсо Оффор Фото: ФК «Балтика»

«Балтика» проводит масштабную трансферную кампанию после возвращения в РПЛ. В команде появились восемь новичков, пять из них — легионеры. Нигерийский нападающий Оффор к 25 годам поиграл в Латвии, США, Канаде, Бельгии, Болгарии. Летом 2024-го клуб «Арда» выкупил футболиста у «Монреаля» за € 225 тыс., а спустя 12 месяцев продал форварда в четыре раза дороже. 37 матчей, 10 голов, шесть результативных передач — статистика Оффора в прошедшем сезоне. Интересно, что африканец покажет в РПЛ.

Айман Мурид: «Юнион Турага» → «Балтика» (€ 900 тыс.)

Айман Мурид Фото: ФК «Балтика»

В Калининград приедет марокканский полузащитник с опытом игры в Испании. Правда, Мурид провёл всего два матча за основу «Леганеса», но зато у него больше двух десятков встреч в форме второй команды. С лета 2022 года Айман выступал на родине — за клуб «Юнион Турага». Его статистика в этой команде — 81 матч, один гол, пять результативных передач. Теперь 25-летнего футболиста ждёт игра в РПЛ. Его контракт с «Балтикой» рассчитан до лета 2029 года.

Виталий Гудиев: «Факел» → «Акрон» (€ 350 тыс.)

Виталий Гудиев Фото: ФК «Акрон»

Очевидно, что «Факел» в предстоящем сезоне предстанет совсем другой командой. Уж слишком много кадровых потерь после вылета в Первую лигу. В сезоне-2024/2025 Гудиев провёл 18 встреч в РПЛ, пропустил 25 мячей и пять раз отыграл «на ноль». «Виталий добавит конкуренции во вратарской линии. Дополнительно хочется отметить его умение точно вводить мяч ногами, что добавит нам вариативности в начале атаки», — сказал спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков. К слову, клуб из Тольятти пропустил в прошлом сезоне 55 мячей — третий с конца результат в РПЛ.

Александр Французов: «Арсенал» Дзержинск → «Локомотив» (сумма трансфера неизвестна)

Александр Французов Фото: ФК «Арсенал» (Дзержинск, Беларусь)

21-летний вингер подписал контракт с «Локомотивом» до 2028 года. Правда, пока Французов продолжит карьеру в Беларуси. Он останется в «Арсенале» из Дзержинска до конца 2025-го. Александр забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи в 13 матчах за «Арсенал» в нынешнем сезоне. У Французова есть опыт игры в России — забил 10 мячей в 29 встречах за «Чертаново» в 2024 году. А летом 2023-го Александр оказался в дубле БАТЭ. Почему? Потому что футболист отказался от досрочного продления контракта на улучшенных условиях. В связи с этим белорусский клуб не видел смысла задействовать игрока, на которого не смог бы рассчитывать в будущем.

Дмитрий Чистяков: «Зенит» → «Ростов» (свободный агент)

Дмитрий Чистяков Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

В 2012 году защитник играл за вторую команду «Ростова», в сезоне-2019/2020 — за первую. Донской клуб снова вернул Чистякова — на этот раз футболист перешёл в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне Дмитрий ни разу не вышел на поле в РПЛ. Логично, что Чистяков попрощался с «Зенитом» — стороны не продлили контракт. Защитник завоевал девять трофеев в составе сине-бело-голубых, однако так и не стал футболистом основы. Возвращение в знакомый Ростов-на-Дону совпало с отъездом Максима Осипенко в «Динамо». Насколько успешной будет эта замена?

Сергей Божин: «Факел» → «Крылья Советов» (свободный агент)

Сергей Божин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Первый новичок самарского клуба в летнее трансферное окно. 22 июня «Факел» объявил об уходе 30-летнего Божина в связи с истечением срока контракта. На следующий день «Крылья» сообщили о подписании контракта с Сергеем до 2027 года. «Факел» вылетел в Первую лигу, а защитник остался в РПЛ. К слову, Божин уже играл за самарскую команду. Сначала он был там с 2011 по 2017 год, а потом — с 2020-го по 2022-й. Божин уходил в «Факел» из «Крыльев», теперь он проследовал в обратном направлении.

Александр Филин: «Химки» → «Балтика» (свободный агент)

Александр Филин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бывшие футболисты «Химок» постепенно находят новое место работы. Александр Руденко перебрался в «Локомотив», Игорь Обухов и Бутта Магомедов — в «Факел», Алекс Корредера уехал в Испанию. А вот Филин переехал на запад России — в Калининград. Футболист прекрасно знаком Андрею Талалаеву. Под руководством этого тренера Филин играл чаще всего — 32 раза. В прошедшем сезоне Александр был незаменимым футболистом для «Химок». 30 матчей в РПЛ, 2700 минут, две жёлтые карточки — статистика 29-летнего защитника.

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