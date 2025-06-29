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Англия U21 — Германия U21 — 3:2, обзор финала Евро-2025 U21, голы: Эллиотт, Хатчинсон, Небель, Вайпер, Роуи, 28 июня 2025

Англия упустила преимущество в два мяча! Но всё равно победила Германию в финале Евро U21
Георгий Илющенко
Отчёт Англия U21 — Германия U21 — 3:2
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Немцы совершили одно чудо. А нужно было два.

У Англии полно молодых звёзд. Тут вам и Нванери из «Арсенала», и Ливраменто из «Ньюкасла», и Грей из «Тоттенхэма», и Эллиотт из «Ливерпуля», и многие другие. Германия в этом плане отстаёт не слишком: Вольтемаде уже дебютировал за взрослую сборную и ярко проявил себя в «Штутгарте», Груда неплох в «Брайтоне», Небель оформил в последнем сезоне за «Майнц» 10+6, Браун — 3+7 за «Айнтрахт».

Перечислять можно долго. В этот вечер главным оставался вопрос, кто же из них станет победителем Евро U21 в Словакии. На групповом этапе сильнее оказались немцы (2:1). Они вообще выиграли пять из пяти матчей, в то время как англичане ещё и оформили ничью со словенцами. Но всё это не имеет никакого значения, ведь в решающий момент Англия не дрогнула. Хотя упускала преимущество в два мяча!

U21 ЧЕ-2025 . Финал
28 июня 2025, суббота. 22:00 МСК
Англия U21
Окончен
3 : 2
ДВ
Германия U21
1:0 Эллиотт – 5'     2:0 Хатчинсон – 25'     2:1 Вайпер – 45+1'     2:2 Небель – 61'     3:2 Роуи – 92'    

Англия быстро повела: Атуболу отразил выстрел Хатчинсона, и после серии рикошетов на добивание подоспел Эллиотт. Немцы чуть чаще владели мячом, однако получалось стерильно. Англичане контролировали ситуацию и должны вновь забивать после полуудара-полупрострела Макэйти. Германии повезло — 0:2 к 15-й минуте было бы уже перебором. Или нет?

Немцы неслись отыгрываться и нарывались на множество опасных контратак. Второй гол назревал и случился на 24-й минуте: Макэйти вбежал в штрафную и покатил налево, а Хатчинсон замкнул без малейшего сопротивления и исполнил праздничное сальто.

На поле будто находились две команды совершенно разного класса. Англия играла легко и вдохновенно, организованно оборонялась и прессинговала. Германия — натурально страдала и действовала хаотично. Хотя ранее вообще-то не проигрывала в течение 20 встреч!

Англия празднует гол в ворота Германии в финале Евро до 21 года

Англия празднует гол в ворота Германии в финале Евро до 21 года

Фото: Christian Hofer/Getty Images

Если бы не Атуболу, разница стала бы крупной уже в первом тайме. А она в добавленное время сократилась! Небель убрал соперника финтом на фланге и подал, Вайпер высоко выпрыгнул и классно пробил головой. Интрига, непредсказуемость — всё как мы любим.

Во второй половине Германия выглядела совсем по-другому, нежели в бо́льшую часть первой. Отлично атаковала как позиционно, так и в быстрых выпадах. Английская оборона дрожала и допустила несколько перехватов. А на 60-й минуте немецкий угловой привёл к голу! Небель вслед за подачей подхватил мяч на левом краю штрафной, сместился в центр, выдержал паузу и зарядил точно в цель! Всё перевернулось с ног на голову!

Германия празднует второй гол в ворота Англии в финале Евро U21

Германия празднует второй гол в ворота Англии в финале Евро U21

Фото: Christian Hofer/Getty Images

Англия встрепенулась, вернула инициативу и была ближе к победе в основное время. Но всё это уже в добавленное время едва не перечеркнул Небель выстрелом в перекладину! Ух! За каким же великолепием с трибун наблюдал Томас Тухель — немец и в то же время тренер основной сборной Англии. Интересно, за кого он больше переживал?

Если за англичан, то ему повезло. Потому что вышедший на овертаймы Роуи в падении замкнул закидушку Мортона в район дальней штанги. У немцев оставалось 28 минут на новое чудо. Его, несмотря на безумное давление, не случилось. На 120+1-й минуте Рёль был близок — снова подлянку устроила перекладина. Англия второй раз кряду и четвёртый раз в целом выиграла молодёжный Евро. В плане достижений взрослой команде есть у кого поучиться.

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