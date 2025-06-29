Матч «Челси» на КЧМ завершили через 4,5 часа после начала! Драматичный вылет Ди Марии

Определена первая четвертьфинальная пара на клубном чемпионате мира. Сначала бились две бразильские команды («Палмейрас» и «Ботафого»), а теперь пришло время двух европейских. Игра растянулась на 4,5 часа.

«Бенфика» проводила второй подряд матч на стадионе в Шарлотте. Первый сложился для неё успешно — португальская команда прихлопнула «Баварию» (1:0). Историческая победа, поскольку ранее «Бенфика» никогда не обыгрывала мюнхенский гранд. Теперь — схожая ситуация. Перед 1/8 финала клуб из Лиссабона не одержал ни одной победы в матчах с «Челси». Три встречи — три поражения «Бенфики».

«Челси» начал так активно, что создал три голевых момента за 20 минут. Первый — наименее опасный. Педру Нету проверил Анатолия Трубина ударом в ближний угол — вратарь справился. Голкипер «Бенфики» уже не спас бы после того, как Марк Кукурелья стрелял в дальнюю девятку. Но Трубина подстраховал Антониу Силва — вынес мяч головой с ленточки. А далее Трубин закрыл ближний угол, куда мощно лупил Коул Палмер.

А что «Бенфика»? Ни одного удара к середине первого тайма, три офсайда и пять заработанных фолов. Команды владели мячом примерно одинаковое количество времени, однако «Челси» действовал гораздо острее на чужой половине поля. Роберт Санчес наверняка заскучал, ведь «Бенфика» ни разу не пробила в створ до перерыва. А вот Трубин снова спас номинальных хозяев — Кукурелье пришлось хвататься за кудрявую голову.

Анатолий стал главным героем первой половины. Но на 64-й минуте он совершил грубую ошибку. Вратарь не закрыл ближний угол на стандарте «Челси». Фол был чуть ли не у боковой линии, и казалось, что Рис Джеймс навесит в штрафую. Англичанин поступил хитрее — закрутил мяч в угол, который потерял Трубин. Курьёзный гол, но справедливо, что именно «Челси» забил первым.

Спустя пять минут английский клуб потерял получившего травму Бенуа Бадьяшиля. Чуть позже Лиам Делап чётко реализовал выход один на один с вратарём. Правда, гол отменили, поскольку англичанин залез во «вне игры». А дальше в дело снова вмешалась американская погода. Встречу прервали на 85-й минуте как раз в тот момент, когда над стадионом нависли грозовые тучи. По недовольным лицам футболистов «Челси» было сразу понятно, как они относятся к вынужденной паузе.

Матч с участием «Бенфики» и «Челси» растянулся на 4,5 часа Фото: Buda Mendes/Getty Images

Каждый удар молнии в радиусе 15 км от стадиона способствовал обнулению секундомера. Поэтому первоначальная пауза в 30 минут растянулась почти на два часа. По информации DAZN, футболисты «Челси» были очень раздражены таким положением вещей. Палмер вышел из раздевалки и пробурчал: «Что здесь вообще происходит?»

Игроки вернулись на поле и провели разминку. Пять минут + шесть добавленных. Именно в компенсированное время судья Славко Винчич назначил пенальти в ворота «Челси». Мяч попал в руку Мало Гюсто, и арбитр указал на 11-метровую отметку после того, как сбегал к монитору. Многоопытный Анхель Ди Мария пробил по центру, а Санчес завалился в угол. Первый удар «Бенфики» в створ — и сразу гол! Дополнительное время после двухчасовой задержки — красота!

Вторая минута первого экстра-тайма — португальский клуб остаётся вдесятером. Джанлука Престианни влетел в ногу Ливаю Колуиллу и увидел перед собой вторую жёлтую карточку. Удивительно, но «Бенфику» это не смутило, и она сбегала в перспективную контратаку. Вот только удар Керема Актюркоглу не доставил проблем Санчесу.

Но на 108-й минуте «Челси» всё-таки снова вышел вперёд. Трубин неудачно сыграл после удара Мойсеса Кайседо, а Кристофер Нкунку вонзил мяч в девятку с близкого расстояния. Чуть позже Педру Нету удрал от защитников «Бенфики» и легко переиграл вратаря — 1:3. Ещё через две минуты Кирман Дьюсбери-Холл перекинул Трубина после передачи Палмера. Разгром!

«Челси» оказался в четвертьфинале КЧМ, где встретится с «Палмейрасом». Фиксируем важный момент — Ди Мария провёл последний матч в составе «Бенфики». 37-летний футболист уже подписал контракт с аргентинским «Росарио Сентраль», где и продолжит карьеру. Прошедший матч Анхель наверняка запомнит на всю жизнь.