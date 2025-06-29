«Спартак» начал лето с победы. Как же круто Барко преобразил команду! Видео

«Спартак» провёл первый матч в летнее межсезонье. Команда Деяна Станковича приняла на базе в Тарасовке «Торпедо» и одержала уверенную победу. Хотя по первому тайму гости заслужили комплиментов.

Клубы находятся только на первом этапе подготовки к сезону РПЛ. Поэтому высокой интенсивности от встречи не ожидалось. Да и состав у «Спартака» на первый тайм вышел комбинированный: к Хесусу Медине, Даниилу Денисову, Роману Зобнину и Кристоферу Мартинсу добавились вернувшиеся из аренд Игорь Дмитриев и Антон Зиньковский, а также молодые Артём Быковский, Егор Гузиев.

Конечно, отсутствие сыгранности у хозяев сказалось. «Торпедо» вышло более оптимальным составом и действовало лучше на первых минутах матча. Команда Олега Кононова активнее шла вперёд и не позволяла «Спартаку» создавать моменты у своих ворот. У молодых футболистов хозяев было много желания, но оно не конвертировалось во что-то опасное для соперника. А вот у «Торпедо» появилось сразу два момента на старте: сначала Йорди Рейна пробил со штрафного под перекладину — Илья Помазун потащил удар. А затем грубо обрезался Зиньковский, после чего Ираклий Манелов перехватил мяч и покатил на Марио Чурича, но вратарь «Спартака» снова выручил команду.

К середине тайма команда Станковича выравняла игру. Моментов всё так же не создавали, однако инициативы у «Торпедо» уже не было. А первый же хороший подход завершился для «Спартака» удачно: на 34-й минуте Дмитриев ворвался в штрафную по правому флангу, а там его снёс Боян Роганович. Судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Роман Зобнин — 1:0.

Но до конца тайма «Торпедо» успело забить ответный мяч. В последней атаке Александр Чупаёв разобрался на фланге с Зиньковским и сделал от лицевой передачу в штрафную. А оказавшийся на линии Манелов в касание пробил под опорную ногу Помазуна. Закономерный гол: «Торпедо» выглядело лучше в первые 45 минут и заслужило хотя бы один мяч.

На второй тайм у «Спартака» на поле появилось несколько важных игроков. Главные — Эсекьель Барко и Маркиньос. Именно они и организовали гол уже на 47-й минуте: аргентинец забежал по левому флангу и сделал пас к штрафной, бразилец подхватил мяч, убрал защитника и пробил в дальний угол ворот «Торпедо».

«Спартак» мог забить ещё на старте тайма. Команда Станковича преобразилась после перерыва. Например, на 49-й минуте гол Солари не засчитали из-за офсайда. А затем хозяева чуть сбавили темп. Однако, как оказалось, ненадолго. Вторая волна активности началась минуты с 70-й. Тогда, кстати, на поле у «Спартака» появился вратарь-талисман Александр Довбня. «Спартак» же провёл ещё одну голевую атаку: Умяров отдал на Солари, Пабло забежал по флангу и закинул мяч в штрафную на Барко, который в касание поразил ворота «Торпедо». Красиво!

До конца встречи «Спартак» упустил ещё один отличный момент: 17-летний форвард Глеб Пополитов забежал по левому флангу и прострелил в штрафную, а Солари красиво убрал соперника, но пробил мимо створа. Хотя «Торпедо» и не заслуживало разгромного поражения.

Первая игра предсезонки получилась для «Спартака» удачной. В следующий раз москвичи сыграют уже 6 июля. Команду Деяна Станковича ждёт товарищеский матч с «Крыльями Советов».