«Он станет одним из лучших в Европе». На КЧМ зажигает новый тренер-звезда

Филипе Луис выиграл три трофея всего за пять месяцев! А сейчас ведёт «Фламенго» к победе на международном турнире.

Бразильские тренеры не так часто появляются в больших европейских клубах. Но Филипе Луис может стать одним из таких. Сейчас бывший защитник «Атлетико» и «Челси» отлично работает во «Фламенго» и ведёт клуб к победе на КЧМ-2025. В 2024 году Луиса признали лучшим тренером Бразилии. Он выиграл с клубом национальный Кубок и Суперкубок, а также чемпионат штата Кариока. Рассказываем, как родилась ещё одна тренерская звезда.

Филипе завершил игровую карьеру в 2023 году во «Фламенго», а ещё в 2022-м он поступил на тренерские курсы вместе с партнёрами — Диего Рибасом и Виллианом Арао. И 12 мая 2023 года Луис успешно получил лицензию В, позволившую ему работать с молодёжными командами.

В январе 2024-го бразильца назначили на должность тренера команды «Фламенго» U17. А уже в июне вместе с ней он выиграл первый трофей — Кубок Рио, в финале разобравшись с «Васко да Гама». Луис сразу пошёл на повышение: его назначила команда «Рубро-Негро» U20. Прошло всего пару месяцев, и он завоевал новый титул! На этот раз Филипе со своим клубом взял Межконтинентальный кубок до 20 лет.

Всего за девять месяцев молодой тренер добрался до основной команды «Фламенго». 30 сентября 2024-го клуб объявил, что Филипе Луис стал и. о. вместо ушедшего Тите. А уже на следующий день вице-президент Маркос Браз заявил об ошибке в заявлении: у нового тренера будет полноценный контракт.

ФИЛИПЕ ЛУИС Фото: flamengo.com.br

Филипе Луис стартовал с важного матча: «Фламенго» обыграл «Коринтианс» (1:0) в первом полуфинале Кубка Бразилии. Тренер эмоционально отпраздновал победу, что очень понравилось болельщикам. Луис встал на колено, а затем ударил кулаком в воздух. Бразильским болельщикам важна эмоциональная связь с тренером, поэтому они сразу приняли Филипе.

Ответная игра завершилась ничьей (0:0), и «Фламенго» вышел в финал Кубка Бразилии. В нём клуб разобрался с «Атлетико Минейро» (3:1, 1:0). Аналитики отметили гибкость Луиса по ходу встреч: «Фламенго» переключался в разные режимы (владение мячом и инициативой, игра от обороны, контратаки, два/три центральных защитника). «Ощущения прекрасные. Я благодарен Бразу (вице-президенту «Фламенго». — Прим. «Чемпионата»), потому что он подарил мне машину. Команду, которая является машиной. Лучший состав в Южной Америке. И он может конкурировать с командами в Европе. Я работаю с фантастическим составом», — отметил тренер после победы. Филипе уже тогда знал, что «Фламенго» пошумит на КЧМ-2025 в матчах с европейскими клубами!

Также Луис тогда рассказал о своих планах на карьеру. Очень мудрые слова.

Филипе Луис главный тренер «Фламенго» «У меня есть чёткая цель в жизни, в карьере. Я знаю, куда хочу прийти, и знаю, через какой процесс мне нужно пройти, чтобы туда попасть. И это большая работа. Сегодня вы говорите, что Филипе — чемпион, но на самом деле я буду ещё долго расти и развиваться. Мне ещё многому предстоит научиться».

Старт 2025 года — новый трофей. В феврале «Фламенго» разобрался с сильнейшим клубом Южной Америки — «Ботафого» (чемпион Бразилии и обладатель Кубка Либертадорес) — в финале Суперкубка Бразилии (3:1).

16 марта команда выиграла чемпионат штата Кариока. Первое дерби в финале с «Флуминенсе» завершилось победой «Фламенго» (2:1), ответное — ничьей (0:0). Этот титул стал третьим для Филипе всего за 166 дней! На тот момент «Фламенго» под его руководством уступил лишь в одном матче из 26, серия без поражений составила 24 встречи!

В апреле клуб уступил в 28-й игре под руководством Филипе. В 7-м туре чемпионата Бразилии «Фламенго» оступился в гостях с «Крузейро» (1:2). Однако команда Луиса всё равно занимает первое место в таблице (24 очка после 11 матчей, у «Крузейро» — 24 после 12).

ИГРОКИ «ФЛАМЕНГО» Фото: flamengo.com.br

Филипе выделялся хорошим понимаем тактики ещё во время игровой карьеры. Он был одним из самых умных футболистов «Атлетико»: защитник феноменально «читал» игру. «Филипе — гений. У него нет скорости, силы или дриблинга. Но он играет лучше, чем кто-либо другой, просто думая головой», — отмечал экс-игрок «Васко да Гама» и сборной Бразилии Педриньо. Сам Луис выделял тренера Данни Блинда, с которым пересёкся в «Аяксе» в 2005 году. Бразилец заявил, что нидерландец научил его «понимать тактические аспекты».

Сейчас Филипе переносит все свои знания на тренерскую деятельность. Луис – не догматик, он умеет адаптироваться под соперника и ситуацию. Тренер всегда думает о балансе. «Атака выигрывает встречи, но защита забирает чемпионаты. Я так думаю и придаю очень большое значение оборонительной фазе команды», — сказал бразилец весной 2025 года.

Филипе всего 39 лет, и он активно участвует в тренировках «Фламенго». Игроки ощущают связь и максимальную заинтересованность Луиса в процессе. Также тренер не стесняется спрашивать мнение футболистов. «Он не считает себя единственным носителем истины. Луис умеет прислушиваться», — сообщил полузащитник «Фламенго» Майкл.

А легенда клуба Андраде сравнил нынешнюю команду с легендарным составом образца 1981 года. Тогда «Фламенго» обыграл «Ливерпуль» в Межконтинентальном кубке. «Такого футбола мы не видели много лет. Они играют, как мы тогда: постоянно на чужой половине, постоянно стремятся навязать сопернику свой футбол. Вот такую команду и хотят видеть болельщики «Фламенго», — сказал бывший игрок.

Но школа имени Диего Симеоне не забыта Филипе. Луис — фанат дисциплины в команде и не позволяет игрокам расслабиться. После победы он заставляет футболистов сразу концентрироваться на другом матче. Неудивительно, что в июне Mundo Deportivo сообщило, что Фелипе — кандидат на пост тренера «Атлетико» в случае ухода Симеоне. Луиса котирует руководство мадридцев: они высокого мнения не только о профессиональных, но и о личностных качествах бразильца. Боссы считают, что Филипе станет идеальным кандидатом на пост тренера «Атлетико»

Технический директор «Фламенго» Жозе Боту отмечает, что скоро Луис станет одним из лучших тренеров в мире.

Жозе Боту технический директор «Фламенго» «Филипе — трудоголик, в последние годы своей игровой карьеры он готовился стать тренером. В его голове есть чёткое представление, как мы хотим играть в футбол. Владеть мячом, контролировать его и атаковать каждый раз. Это понятная идея. Для меня это стало неожиданностью: у него были чёткие идеи, а затем он идеально их привил. Я не сомневаюсь, что он станет одним из лучших тренеров в Европе в течение трёх-четырёх лет. На мой взгляд, он может изменить то, как европейцы смотрят на бразильских тренеров. Филипе — парень, который заставит Европу взглянуть на бразильских тренеров по-другому».

1/8 финала клубного ЧМ с «Баварией» — идеальный момент для Филипе, чтобы заявить о себе на весь мир.