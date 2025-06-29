Скандальная жеребьёвка Кубка России! Клубы протестуют против результатов! LIVE

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Всем привет! Российский футбол этим летом богат на скандалы. Новый загорелся совсем неожиданно: РФС объявил результаты жеребьёвки группового этапа предстоящего розыгрыша Кубка России. Казалось бы, что может пойти не так? Всё-таки пошло.

Оказалось, жеребьёвку провели не в прямом эфире, а показали в записи. Более того, у клубов нет доверия к результатам, поскольку на жеребьёвке, похоже, не было их представителей. Недовольство уже выливается в публичное поле, так что за этой историей надо следить. Предлагаем делать это в нашем онлайне. Присоединяйтесь!