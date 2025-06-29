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Расписание спортивных матчей 30 июня 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: «Интер» — «Флуминенсе» на КЧМ, Уимблдон и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 30 июня 2025 года
Аудио-версия:
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Начинаем неделю со спорта: московское «Динамо» против ОФК в Братском кубке, Медведев — Бонзи в Лондоне и Бразилия — Польша в Лиге наций!

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Время в материале указано по Москве.

🏐🎦 00:00: Бразилия — Польша, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (м) . Предварительный этап
30 июня 2025, понедельник. 00:00 МСК
Бразилия
Не начался
Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли бразильцы выиграть два топовых матча подряд?

Сборная Бразилии на этой неделе Лиги наций ощутимо прибавила. Команда Бернардиньо пока идёт без поражений, а меньше суток назад обыграла Италию. Важная веха. У поляков времени на восстановление было меньше, однако справились они гораздо быстрее — 3:0 со сборной США, при этом не задействуя основную пару доигровщиков на этом этапе — Камиля Семенюка и Артура Шальпука. Вероятно, в этой встрече победит тот, у кого будет больше сил и эмоций. Но кто это будет?

Статистика Лиги наций, мужчины
Поляки проиграли один матч на этой неделе, но всё равно идут в лидерах:
Слёзы Ирана и лидерство Польши. Как прошла первая неделя Лиги наций
Слёзы Ирана и лидерство Польши. Как прошла первая неделя Лиги наций

🎾 13:00*: Бенжамен Бонзи (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 9), Уимблдон, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 13:00 МСК
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: поквитается ли Медведев с французом за «Ролан Гаррос» — 2017?

Даниил Медведев два сезона подряд был полуфиналистом Уимблдона. Теперь россиянин начинает новый поход по сетке турнира матчем с Бенжаменом Бонзи. Теннисисты на профессиональном уровне пересекались на корте лишь раз. На старте «Ролан Гаррос» — 2017 Даниил проиграл сопернику, снявшись с матча по ходу четвёртой партии. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Вит Коприва — Джордан Томпсон.

Уимблдон-2025. Мужчины. Турнирная сетка
Читайте анонс теннисных матчей дня:
7 топ-матчей понедельника в теннисе: Медведев, Шнайдер, Хачанов и Рублёв на Уимблдоне
7 топ-матчей понедельника в теннисе: Медведев, Шнайдер, Хачанов и Рублёв на Уимблдоне

⚽️ 19:00: «Динамо» Москва — ОФК, Братский кубок, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

BetBoom Братский Кубок . 1-й тур
30 июня 2025, понедельник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Не начался
ОФК Белград
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как команда Карпина стартует на Братском кубке?

Братский кубок — турнир, в котором примут участие четыре клуба. Два из них представляют Россию, два — Сербию. В стартовом матче московское «Динамо» встретится с белградским ОФК. На этой неделе команда Валерия Карпина размялась на медийном клубе 2DROTS (3:0). Теперь её ждёт встреча с соперником иного уровня. Для обеих команд предстоящая игра — очередной этап подготовки к новому сезону. Кто отпразднует успех?

Статистика Братского кубка
Карпин успешно дебютировал в новом клубе:
Карпин дебютировал в «Динамо»! В матче с клубом Медиалиги, которую совсем не котирует
Карпин дебютировал в «Динамо»! В матче с клубом Медиалиги, которую совсем не котирует

⚽️ 22:00: «Интер» Милан — «Флуминенсе», клубный чемпионат мира — 2025, плей-офф, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
30 июня 2025, понедельник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Не начался
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: помешает ли погода проведению матча в Шарлотте?

Итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщило, что существует вероятность появления грозы в ходе матча. Если это произойдёт, то нас ждёт очередная остановка встречи на турнире. «Интер» занял первое место в группе с «Монтерреем», «Ривер Плейт» и «Урава Ред Даймондс». «Флуминенсе» пропустил вперёд дортмундскую «Боруссию», но опередил «Мамелоди Сандаунз» и «Ульсан Хёндэ». Ни итальянский, ни бразильский клубы ещё ни разу не проигрывали на турнире. Кто же поедет домой?

Статистика КЧМ
Что было в предыдущем матче в Шарлотте:
Матч «Челси» на КЧМ завершили через 4,5 часа после начала! Драматичный вылет Ди Марии
Видео
Матч «Челси» на КЧМ завершили через 4,5 часа после начала! Драматичный вылет Ди Марии
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