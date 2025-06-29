Топ-матчи понедельника: «Интер» — «Флуминенсе» на КЧМ, Уимблдон и волейбол

Начинаем неделю со спорта: московское «Динамо» против ОФК в Братском кубке, Медведев — Бонзи в Лондоне и Бразилия — Польша в Лиге наций!

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Время в материале указано по Москве.

🏐🎦 00:00: Бразилия — Польша, Лига наций, мужчины, предварительный этап

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Интрига: смогут ли бразильцы выиграть два топовых матча подряд?

Сборная Бразилии на этой неделе Лиги наций ощутимо прибавила. Команда Бернардиньо пока идёт без поражений, а меньше суток назад обыграла Италию. Важная веха. У поляков времени на восстановление было меньше, однако справились они гораздо быстрее — 3:0 со сборной США, при этом не задействуя основную пару доигровщиков на этом этапе — Камиля Семенюка и Артура Шальпука. Вероятно, в этой встрече победит тот, у кого будет больше сил и эмоций. Но кто это будет?

🎾 13:00*: Бенжамен Бонзи (Франция) — Даниил Медведев (Россия, 9), Уимблдон, первый круг

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Медведев с французом за «Ролан Гаррос» — 2017?

Даниил Медведев два сезона подряд был полуфиналистом Уимблдона. Теперь россиянин начинает новый поход по сетке турнира матчем с Бенжаменом Бонзи. Теннисисты на профессиональном уровне пересекались на корте лишь раз. На старте «Ролан Гаррос» — 2017 Даниил проиграл сопернику, снявшись с матча по ходу четвёртой партии. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Вит Коприва — Джордан Томпсон.

⚽️ 19:00: «Динамо» Москва — ОФК, Братский кубок, 1-й тур

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Интрига: как команда Карпина стартует на Братском кубке?

Братский кубок — турнир, в котором примут участие четыре клуба. Два из них представляют Россию, два — Сербию. В стартовом матче московское «Динамо» встретится с белградским ОФК. На этой неделе команда Валерия Карпина размялась на медийном клубе 2DROTS (3:0). Теперь её ждёт встреча с соперником иного уровня. Для обеих команд предстоящая игра — очередной этап подготовки к новому сезону. Кто отпразднует успех?

⚽️ 22:00: «Интер» Милан — «Флуминенсе», клубный чемпионат мира — 2025, плей-офф, 1/8 финала

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Интрига: помешает ли погода проведению матча в Шарлотте?

Итальянское издание Gazzetta dello Sport сообщило, что существует вероятность появления грозы в ходе матча. Если это произойдёт, то нас ждёт очередная остановка встречи на турнире. «Интер» занял первое место в группе с «Монтерреем», «Ривер Плейт» и «Урава Ред Даймондс». «Флуминенсе» пропустил вперёд дортмундскую «Боруссию», но опередил «Мамелоди Сандаунз» и «Ульсан Хёндэ». Ни итальянский, ни бразильский клубы ещё ни разу не проигрывали на турнире. Кто же поедет домой?