«ПСЖ» растоптал «Интер» Месси на КЧМ! Лучший клуб Европы решил всё за тайм

Этого матча ждали с начала нынешней недели. Лионель Месси против «бывшей» — привлекательная афиша в 1/8 финала КЧМ-2025. Но тех, кто рассчитывал на интригу, только разочаровались.

Американский клуб выставил в основе всех статусных легионеров — Жорди Альбу, Серхио Бускетса, Месси и Луиса Суареса. Испанец при этом впервые на турнире оказался в стартовом составе. Кстати, Месси перед встречей скептически оценил проведённое в Париже время. Мол, его не устраивал ни один день во французском клубе. Журналисты перед игрой пытали главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике — как же остановить Лео? Испанец деликатно отметил, что сделать это с помощью одного футболиста невозможно.

Начало матча прошло с большим преимуществом лучшего клуба Европы. Хвича Кварацхелия ушёл от двоих и покатил на Брэдли Баркола — вратарь Оскар Устари справился с ударом. Через пару минут аргентинец уже не спас. На этот раз Жоау Невеш головой замкнул на дальней штанге навес Витиньи. «Интера» хватило всего лишь на семь минут. Да, не на такой старт рассчитывал Месси.

Однако на этом беды клуба из штата Флорида не закончились. Ноа Аллен потянул заднюю поверхность бедра — пришлось выпускать вместо него Томаса Авилеса. Запомним эту фамилию. Защитник только вышел и сразу снёс соперника — жёлтая карточка. Но это не самое страшное.

Дальше подвёл тот, от кого это ждали меньше всего. Опытный Серхио Бускетс ошибся на своей половине поля — «ПСЖ» не простил. Фабиан Руис покатил на Невеша, а тот спокойно сделал дубль. Уже тогда, на 39-й минуте, появилось ощущение, что игра окончена. Однако унижение «Интер Майами», по сути, только началось. Месси на тот момент совершил меньше 10 касаний мяча.

Серхио Бускетс (справа) теряет мяч после единоборства с Фабианом Руисом Фото: Alex Grimm/Getty Images

Вспоминаем того самого Авилеса, который вышел на замену. Защитник неудачно подставился под прострел с фланга — автогол. А уже в добавленное к первому тайму время защита «Интер Майами» спокойно смотрела, как Ашраф Хакими со второй попытки вонзил мяч в ворота. Первый удар марокканца заблокировал Авилес, но защитник «ПСЖ» оказался первым на добивании.

«Интер Майами» устроился на 0:4 к перерыву. Ни одного удара, ни одного углового, 31% владения мячом — грустная статистика американской команды по итогам первого тайма. На вторую половину можно было не выходить. Сколько замен сделал тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано в перерыве? Ни одной. Энрике снял с игры опытных Руиса и Маркиньоса — вместо них появились молодые Лукас Бералдо и Уоррен Заир-Эмери.

Ашраф Хакими (слева) празднует гол с Брэдли Баркола Фото: Alex Grimm/Getty Images

«Интер» заиграл чуть активнее после перерыва. Но опять же, первый удар в створ клуб из Флориды нанёс только на 63-й минуте. Сделал это Месси, хотя получилось слабо. Так Джанлуиджи Доннарумму не пробить. Чуть раньше у «ПСЖ» вышел Усман Дембеле. Для француза это первый матч на клубном ЧМ. Нападающий получил травму в расположении сборной и восстановился только к четвёртой игре «ПСЖ» на турнире.

Второй удар Месси в створ получился более опасным. Низкорослый аргентинец бил головой с отскоком от газона, однако Доннарумма снова оставил аргентинца без гола. На 87-й минуте «Интер Майами» заработал стандарт в нескольких метрах от штрафной площади. Стадион радостно загудел, фанаты вооружились телефонами. Но Месси не повторил трюк со встречи с «Порту» — зарядил в стенку.

«ПСЖ» — в четвертьфинале клубного чемпионата мира. А Месси завершил выступление в турнире. Что ждёт французскую команду дальше? Следующий соперник — либо «Фламенго», либо «Бавария».