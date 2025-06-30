Слёзы Погба в новом клубе, экс-игрок ЦСКА теперь в АПЛ. Главные трансферы недели в Европе

Трансферное окно уже давно открыто в Англии, а 1 июля официально стартует в других топ-5 лигах. Из-за клубного чемпионата мира сделки проводятся не так активно. Но команды всё же радуют нас интересными переходами. Главные за прошедшие семь дней – в нашем дайджесте.

Яка Бийол: «Удинезе» → «Лидс» (€ 18 млн)

Яка Бийол Фото: ФК «Лидс»

Яка Бийол с 2018 по 2022 год выступал за московский ЦСКА. Из России словенец уехал в итальянский «Удинезе». В Серии А защитник зарекомендовал себя как очень крутого футболиста – и теперь Яка перебрался в АПЛ. Вернувшийся в элиту «Лидс» не пожалел за Бийола € 18 млн (+ € 4 млн бонусами). А сам 26-летний игрок заключил пятилетний контракт.

Милош Керкез: «Борнмут» → «Ливерпуль» (€ 46,9 млн)

Милош Керкез Фото: ФК «Ливерпуль»

«Ливерпуль» разбил копилку нынешним летом. Клуб совершил уже третий топ-трансфер! На этот раз мерсисайдцы приобрели левого защитника «Борнмута» Милоша Керкеза. Сделка обошлась «Ливерпулю» в € 46,9 млн. А 21-летний футболист подписал контракт до лета 2030 года. На «Энфилде» Милошу придётся конкурировать с Эндрю Робертсоном (если шотландец не уедет в «Атлетико») и Костасом Цимикасом. Посмотрим, проявит ли себя большой талант.

Юссуфа Мукоко: «Боруссия» Дортмунд → «Копенгаген» (€ 5 млн)

Юссуфа Мукоко Фото: ФК «Копенгаген»

Джозеф Мукоко, предположительно являющийся отцом форварда Юссуфы Мукоко, в конце 2024 года рассказал, что возраст футболиста был подделан в детстве. Так что сейчас нападающему якобы не 20 лет, а 24 года. Если же не верить Джозефу, то Мукоко – самый молодой игрок Бундеслиги, выходивший на поле. Он дебютировал в матче с «Гертой» 21 ноября 2020 года в возрасте 16 лет 1 дня.

«Боруссия» в своём заявлении отрицала слова отца Юссуфы. Однако всё же продала форварда: его забрал датский «Копенгаген» всего за € 5 млн. Мукоко подписал контракт сроком на пять лет. Задача Юссуфы – закрепиться на топ-уровне. Отметим, что прошлый сезон нападающий провёл на правах аренды в «Ницце» (22 матча, 2 гола).

Поль Погба: свободный агент → «Монако»

Поль Погба Фото: ФК «Монако»

Спустя почти два года мы снова увидим Погба на поле! Ещё и в одной команде с российским полузащитником Александром Головиным. Чемпион мира 2018 года подписал контракт с «Монако» сроком на два года. Напомним, ранее 32-летнего футболиста дисквалифицировали за употребление допинга. Изначально – на четыре года, однако затем срок сократили до 18 месяцев. Поль отбыл наказание ещё в марте, а теперь нашёл команду. Просмотр матчей «Монако» становится всё интереснее. Главная интрига: вернётся ли Погба на прежний уровень? А при подписании контракта француз не смог сдержать слёз – момент очень эмоциональный.

Никола Залевски: «Рома» → «Интер» (€ 6 млн)

Никола Залевски Фото: Buda Mendes/Getty Images

Залевски провёл вторую половину сезона-2024/2025 на правах аренды в «Интере». Миланцы остались довольны поляком и выкупили его у «Ромы» за € 6 млн (активировали пункт в арендном соглашении). Николе всего 23 года – время для прогресса есть. В «Интере» он будет конкурировать за место на левом фланге с Федерико Димарко. С таким партнёром можно вырасти до настоящего топа.

Вальтер Бенитес: ПСВ → «Кристал Пэлас» (свободный агент)

Вальтер Бенитес Фото: ФК «Кристал Пэлас»

Аргентинский голкипер последние три года провёл в нидерландском ПСВ. Вместе с клубом он дважды стал чемпионом и взял два национальных Суперкубка. Впереди – выступление в АПЛ. Бенитес покинул ПСВ на правах свободного агента и подписал контракт с «Кристал Пэлас». 32-летний голкипер заключил контракт до конца июня 2028 года.

Натаниел Филлипс: «Ливерпуль» → «Вест Бромвич» (€ 3,5 млн)

Натаниел Филлипс Фото: ФК «Вест Бромвич»

Филлипс – воспитанник «Ливерпуля», выступавший за основную команду с 2019 года. Всего он провёл за клуб 29 матчей и выиграл АПЛ-2019/2020 и Кубок лиги — 2021/2022. Последние три года Нэт проводил в арендах: в «Борнмуте» (2022), «Селтике» (2023-2024), «Кардиффе» (2024) и «Дерби» (2024). А теперь Филлипс окончательно покидает «Ливерпуль» ради «Вест Бромвича». Мерсисайдцы получили за 28-летнего защитника € 3,5 млн, а игрок подписал контракт на три года.

Фернандо Муслера: «Галатасарай» → «Эстудиантес» (свободный агент)

Фернандо Муслера Фото: ФК «Эстудиантес»

Уругваец стал настоящей легендой «Галатасарая»: он провёл в клубе 14 лет, выиграл восемь чемпионатов, три Кубка и пять Суперкубков Турции. Летом 2025 года подошёл к концу контракт Фернандо с клубом. Муслера решил вернуться в Южную Америку и подписал соглашение с аргентинским «Эстудиантесом». Контракт с 39-летним голкипером действует до конца 2026 года.

Макс Ааронс: «Борнмут» → «Рейнджерс» (аренда)

Макс Ааронс Фото: ФК «Рейнджерс»

Вторую часть сезона-2024/2025 Ааронс провёл в аренде в «Валенсии». Однако в Испании защитник «Борнмута» не впечатлил и вернулся в АПЛ. Теперь клуб отправляет Макса в новое путешествие: 25-летний игрок едет в шотландский «Рейнджерс». Клуб арендовал Ааронса на год. Ранее англичанин считался одним из главных талантов поколения. Сейчас – получает один из последних шансов перезапустить карьеру.

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