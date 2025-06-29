«Зенит» перенёс Петербург в Сочи — и разгромил «Црвену Звезду»! Соболев и Энрике — в огне

Умение «Зенита» построить виртуальный космический корабль и перенести на нём всего себя с севера на юг страны по-прежнему удивляет. Это не преувеличение: как только люди заходили на территорию «Фишта» на матч Winline Суперсерии с «Црвеной Звездой» – они могли словить диссонанс. Словно переместились в Петербург. Клуб за несколько дней полностью интегрировался в этот стадион – от локальных вещей (автографы легенд, художества на щеках детей) до более объёмных развлекательных площадок, где говорили о команде. И местная общественность отреагировала, оценив такую работу: более 30 тысяч человек в курортный сезон на футболе – удивительный сюжет.

И главное – не первый. Ведь подобное мы уже видели летом 2022-го. Тогда «Зенит» первым из российских клубов организовал международный матч после бана. Как раз в Сочи. И тоже с «Црвеной Звездой». С одним отличием: тогда обе команды были чемпионами. Сейчас – лишь одна. Фан-факт: с того момента петербуржцы и белградцы сыграли друг с другом пять раз. Вот что значит большое футбольное партнёрство, которое, кстати, длится аж с 2017 года по разным направлениям.

Логичный вопрос: почему встреча проходила в Сочи, а не в Петербурге? Здесь, вероятно, две причины: первая – стадион в Санкт-Петербурге был занят концертом Агутина. Вторая – Сочи, по сути, территория, до которой всем удобно добираться. Ведь рейсы из Белграда сюда тоже летают.

Для «Зенита» это был только второй матч во время подготовки к сезону. Первый сыграли с «двойкой», но вряд ли он дал какую-то серьёзную информацию. А сам Семак признавался, что там они скорее оценили форму игроков. Игра с «Црвеной Звездой», которая тренируется дольше петербуржцев, куда более показательна. А ещё в составе сербской команды было интересно увидеть несколько хорошо знакомых болельщикам лиц: Родригао, Егор Пруцев и Тикнизян оказались в стартовом составе.

«Зенит» — «Црвена Звезда» Фото: ФК «Зенит»

Петербуржцы, которые выпустили, по сути, основной состав (за исключением вернувшихся из аренд Михайлова и Бардачёва), с первых минут забрали мяч под контроль. И начали подбираться к воротам. Без большой агрессии, давления или магии. Просто сказывался класс игроков. На 10-й минуте Педро воспользовался ошибкой соперников, перехватил мяч и вывалился на ударную позицию. Но чуть не попал.

Спустя пять минут классный шанс упустил Мантуан, которому под удар мяч выкатывал Сантос. За это время «Црвена Звезда» только несколько раз подобралась к штрафной россиян. Как вы понимаете – без угроз. На 27-й должен был забивать Сантос: классно выбрал момент и пальнул без шансов для вратаря. Однако попал в штангу. Гол напрашивался – и под конец тайма зенитовцы его-таки забили. Во многом, кстати, благодаря Соболеву, который оказался в стартовом составе. Он перехватил мяч, выкатил его на Кассьерру, а тот довёл до Энрике. Бразильцу оставалось просто пробить мимо вратаря. С этим он справился.

В перерыве Семак снял с игры Бардачёва и Прохина. Видимо, не до конца убедили. А ещё выпустил в ворота Кержакова – первый матч ветерана после продления контракта. Но сценарий особо не изменился. Хоть и именно сербы создали первый неплохой момент: Тикнизян напомнил о себе общественности, пролетел по флангу – и прострелил на Пруцева. Однако тот вместо акцентированного удара решил придумать что-то более сложное. Шанс был упущен.

А потом «Зенит» забил второй. И снова отмечаем Соболева, который в этот раз отдал голевую. С края штрафной увидел на дальней Лусиано, прострелил в его сторону, и аргентинец замкнул.

На 74-й минуте прилетел третий мяч. Правда, до этого «Зенит» остался в формальном меньшинстве, так как Дуглас срубил Пруцева, который очень хотел выбежать один на один с Кержаковым. Его заменил Васильев – всё-таки товарищеская встреча. Дальше один на один уже выбегал Энрике, открывания которого увидел Педро. 3:0. Слишком уверенно.

«Зенит» уже словно сейчас показывает, что готов к сезону. Даже без новичков, хотя они наверняка будут.

Может, вот так реализуется тезис «жить будем по-другому»?