«Такие заявления делают для рекламы». Что за клуб в Турции выбрали Юран и экс-босс «Химок»

«Серик Беледиеспор» – команда, о которой мы теперь будем говорить чаще. Клуб только-только вышел из второй турецкой лиги в Первую (но это ещё не Суперлига, где играют «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ»). По состоянию на сегодня в его составе только турецкие футболисты, но, похоже, скоро там появятся россияне. Тренер Сергей Юран, который с апреля 2024 года находится без работы, уже вылетел в Турцию. Вот что он сказал в интервью «Чемпионату» на прошлой неделе:

Сергей Юран бывший тренер «Химок» «Вылетаю из Москвы в Анталью со своим штабом. Со мной четыре помощника. Предварительно всё с турецкими руководителями «Серик Беледиеспор» обговорил. С 1 июля приступаем к работе в Анталье. Собирать команду придётся фактически с нуля, поэтому в первом сезоне первоочередная задача – сохранить клуб во втором дивизионе. Я уже посмотрел несколько матчей и могу сказать, что по уровню футбола второй дивизион Турции соответствует нижней восьмёрке РПЛ и лидерам нашей Первой лиги. Планирую привлекать в том числе и российских футболистов. Мест в заявке для иностранцев восемь, поэтому надо очень взвешенно подходить к вопросу комплектации».



Вместе с тем появляются новости о конкретных футболистах, которые могут оказаться в «Серик Беледиеспор». Показательно, что это игроки, которых Юран знает лично по совместной работе в «Пари НН» и «Химках». Агент Андрей Талаев в разговоре с «Чемпионатом» уже подтвердил интерес турецкого клуба к защитнику Кириллу Гоцуку. А азербайджанское издание Ajansspor сообщает, что форвард Илья Садыгов близок к переходу в «Серик Беледиеспор». По данным СМИ, 50% акций клуба приобрёл отец Ильи Садыгова и экс-инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов.

Что нужно знать о «Серик Беледиеспор» и первой турецкой лиге?

«Серик Беледиеспор» существует с 1955 года, но только теперь попал во вторую по силе лигу Турции. Первые 60 лет команда играла на любительском уровне. В прошедшем сезоне клуб занял первое место в Красном дивизионе, оторвавшись лишь на два очка от ближайшего преследователя. В Турции, как и в России, третья по силе лига разбита на несколько дивизионов (Красный и Белый). После победы в третьей лиге клуб сделал огромный баннер с надписью şampiyon («чемпион») и вывесил его на мосту.

Серик – район в провинции Анталья. Там проживает около 140 тысяч человек. Население стабильно увеличивается в летние месяцы за счёт туризма. Местный стадион «Оган» с двумя трибунами рассчитан на 3500 зрителей.

Стадион ФК «Серик Беледиеспор» Фото: ФК «Серик Беледиеспор»

По словам комментатора Okko Эливина Керимова, который специализируется на турецком футболе, Сергей Юран по темпераменту весьма подходящий для местных команд человек. А ещё журналист добавил, что Первую лигу там называют даже более сложным турниром, чем Суперлига. Чуть подробнее об этом рассказал аналитик «Анкарагюджю» Хассан Абдуллаев, который провёл последний сезон именно в Первой лиге.

– Насколько в Первой лиге тяжело в плане логистики и инфраструктуры?

– Логистика достаточно удобная. Разве что в Эрзурум тяжеловато добираться, но это всё равно значительно легче, чем в России. А вот инфраструктура хромает. Хорошие стадионы только в больших городах – в них строили новые арены по государственной программе. Например, в Коджаэли или Сакарье, а вот в районных командах [из городов] вроде Умрание или Пендика инфраструктура чуть ли не дворовая. С другой стороны, не могу сказать, что поля в плохом состоянии.

– А какой вообще сам футбол в Первой лиге?

– По большому счёту никто не делает ставку на техничную игру. Медленный темп, много борьбы за мяч. Всё строится на единоборствах. Из обороны особо никто не выходит низом – только длинные передачи верхом. Если кто-то забивает, то тут же садится в оборону. Вкладываться в техничных футболистов невыгодно, потому что за победы и ничьи дают очень маленькие выплаты по сравнению с Суперлигой. Трансляции почти ничего не приносят – по сути, только букмекеры и федерация что-то платят.

Почему пока рано говорить о том, что «Серик Беледиеспор» становится русским?

На каких футболистов «Серик Беледиеспор» будет делать ставку – на техничных или силовых – об этом мы решили спросить у агента Дмитрия Селюка. В футбольных кругах считается, что он близок к Туфану Садыгову, который склонен к нему прислушиваться.

– Если бы он ко мне прислушивался, то уже получил бы лицензию, не взял бы в «Химки» большинство футболистов и команда шла бы в тройке лучших в РПЛ. Самое смешное, что он слушает, но только потом понимает, что я был прав.

– А по «Серик Беледиеспор» вы что-то советовали Садыгову?

– Я видел новости об этом, однако многие выдают желаемое за действительное. Там ещё нет ничего конкретного. Командой руководят прежние хозяева, турецкий директор. Я это знаю, потому что у меня туда переходит футболист, но он не имеет отношения ни к Садыгову, ни к Юрану, ни вообще к РПЛ.

– То есть вся эта история перегрета?

– Да, и сильно. Может, в мэрии есть какой-то россиянин, который это продавливает. Может, просто привлекают внимание к клубу. Всё-таки Туфан – известный человек, работает в том числе и в Турции. Такие объявления могут делать для рекламы команды. Чтобы привлекать футболистов, чтобы показывать, как всё хорошо у команды – сейчас придёт Туфан или Илон Маск. Поймите, в Турции информацию тоже нужно делить на 10.

Дмитрий Селюк Фото: ФК «Динамо» Киев

Слова агента Селюка частично подтверждаются самим клубом. «Серик Беледиеспор» выступил с официальным заявлением, в котором указал, что команда вовсе не была продана. Такое сообщение клуб распространил у себя на странице в социальных сетях:

«Недавние новости в социальных сетях, что наш клуб «Серик Беледиеспор» был продан и сменилось его руководство, полностью необоснованны. Имена покупателей и новости в этом направлении не отражают правду. Как руководство «Серик Беледиеспор» мы видим, что такие необоснованные заявления негативно влияют на наше сообщество. Как «Серик Беледиеспор» хотели бы заявить, что продолжаем подготовку к новому сезону.

Мы скрупулезно работаем над важными новыми соглашениями и слияниями в соответствии с интересами клуба. Эти события являются частью нашей цели по достижению прочной структуры и успешной работы в предстоящем сезоне. Когда детали будут проработаны, общественности предоставят ​​подробную информацию о соглашениях, которые определят будущее нашего клуба. Наша цель – вывести «Серик Беледиеспор» на то место, что он заслуживает, и создать команду, показывающую такую игру, которой будут гордиться наши болельщики».

Игроки ФК «Серик Беледиеспор» Фото: ФК «Серик Беледиеспор»

Судя по заявлениям Селюка и клуба, пока команда не была продана. С другой стороны, публично говорится о работе над слиянием. Похоже, переговоры ещё идут. В таком случае информация о покупке Садыговым акций клуба является преждевременной. Возможно, речь пока идёт об устной договорённости. В любом случае мы уже скоро будем знать больше, потому что Юран сказал о начале работы в клубе с 1 июля. Если так оно и случится, то, видимо, вопрос, по сути, решён и ждёт лишь юридического оформления.