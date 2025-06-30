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Фламенго — Бавария — 2:4, обзор матча клубного чемпионата мира, голы: Кейн, Жерсон, Горецка, Жоржиньо, статистика, 29 июня 2025

«Бавария» с «Фламенго» устроили шоу на КЧМ, а зарешал Кейн! Теперь ждём 1/4 финала мечты
Георгий Илющенко
Отчёт «Фламенго» — «Бавария» — 2:4
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Жерсон перед возможным переходом в «Зенит» забил двум европейским грандам. Но бразильцы вылетают, а немецкий клуб сыграет с «ПСЖ».

Перед встречей с «Баварией» в 1/8 финала клубного ЧМ защитник «Фламенго» Данило сказал: «Не считаю, что «Бавария» значительно сильнее «Челси». Лондонцев бразильцы победили на групповом этапе, причём весьма уверенно (3:1). Тренер Фелипе Луис в то же время пообещал: «Постараемся навязать свой ритм». И не обманул! Временами «Фламенго» действительно был на высоте. Ещё бы в обороне глупо не ошибаться.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Пульгар – 6'     0:2 Кейн – 10'     1:2 Жерсон – 33'     1:3 Горецка – 41'     2:3 Жоржиньо – 54'     2:4 Кейн – 73'    

На матч с «Бенфикой» Венсан Компани приберёг Та, Лаймера, Киммиха, Олисе и Кейна. Все они вышли во втором тайме и не исправили положение: «Бавария» минимально проиграла и упустила первое место. Теперь данная пятёрка оказалась в старте. Не хватало разве что Мусиалы (до 72-й минуты), однако он в целом на КМЧ практически не выступает.

Мюнхенцы сразу же продемонстрировали разницу в классе и системности: накрывали бразильцев бешеным прессингом, заработали за несколько минут три угловых. Один из них и привёл к самострелу затылком Пульгара: бывший защитник «Болоньи» и «Фиорентины» случайно замкнул подачу Киммиха и не оставил шансов собственному вратарю. Вскоре Юпамекано набросился на Арраскаету и перехватом не только заруинил чужую атаку, но и позволил Кейну хлёстко пальнуть из-за штрафной. Рикошет от штанги, 2:0, добрый вечер.

Гарри Кейн празднует гол в ворота «Фламенго»

Гарри Кейн празднует гол в ворота «Фламенго»

Фото: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Но «Фламенго» и не думал сдаваться. Футболисты словно подумали: «Да, портачим сзади, но с атакой-то у нас полный порядок. Бежим отыгрываться». Бразильцы, как и говорил Луис, плотно завладели мячом, устроили навал и постоянно лупили по воротам. Араужо, опередив Лаймера, бил буквально с метра — Нойер каким-то образом потащил.

А вот Жерсону Ману помешать был уже не в состоянии. Мощный выстрел в касание под перекладину с 15 метров заказывали? Принимайте! Российские и иностранные СМИ отправляют полузащитника в «Зенит» сразу после турнира. «Челси» Жерсон уже забивал, настала очередь и «Баварии». Такими темпами он поедет не в Петербург, а в Лондон, Манчестер, Милан, Париж или Мадрид.

«Фламенго» празднует первый гол в ворота «Баварии»

«Фламенго» празднует первый гол в ворота «Баварии»

Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

И всё бы ничего, однако беды с защитой у «Фламенго» никуда не делись. Почему никто не мешал Горецке принять мяч на грудь и третьим касанием разрядить дальнобойную пушку? Все просто стояли и смотрели, как Леон делает разницу. А началось всё с необязательного и слабого выноса Араужо прямо по центру.

Семь ударов против шести, 0.41 xG против 0.34 xG по ожидаемым голам — оба показателя в пользу бразильцев. Да, перевес небольшой. Но на табло-то светились 1:3. Неудивительно, что в конце первой половины бразильцы на нервах схватили три жёлтые.

С интригой прощаться всё равно было рано. На 53-й минуте Олисе неловко вытянул руки под навес Арраскаеты. Жоржиньо с пенальти не промахнулся. «Бавария» играла по счёту и большего не позволила. Заодно и Кейн дубль оформил. Спасибо Араужо, который вблизи своей штрафной зачем-то попёр в дриблинг аж на троих. На что надеялся? Лаймер перехватил, Киммих отдал, Гарри казнил. Ещё выход один на один не реализовал Зане. Это, кстати, был его последний матч за «Баварию» – на днях у него закончится контракт, и он уедет в «Галатасарай».

Прощаться с такой карнавальной командой, как «Фламенго», жаль. Виноваты сами: дарить настолько приятные подарки «Баварии» непозволительно. В четвертьфинале мюнхенцы встретятся с «ПСЖ» — на вечер субботы ничего не планируйте.

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